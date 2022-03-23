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23 марта, среда | Последнее обновление — 10:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские военные попытались покинуть Мариуполь в женской одежде
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Украинские чиновники вновь поспорили о целесообразности эвакуации людей из прифронтовых городов под Киевом. О чем это говорит? О том, что они до сих пор не поняли одну простую истину: вовремя проведенная эвакуация равнозначна минимизации потерь среди мирного населения.
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Масштаб экономического давления, которому Запад подвергает сейчас Россию, превосходит любые известные исторические примеры. Хотя бы потому, что затрагивает не только наши экономические отношения с США и их союзниками, но саму институциональную инфраструктуру мира.
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Кирилла Федорова посадили демонстративно. Он собирался сбежать из Латвии, у него уже были куплены билеты. Власти Латвии не хотели его просто взять и выдавить из страны. Кирилл Федоров должен был стать показательно посаженным лидером общественного мнения, чтобы на его примере другим было неповадно иметь такую точку зрения.
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Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
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19:59
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку в ДНР
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Украинские войска в 8.45 обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Михайловка, выпустив шесть снарядов и восемь мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.45 – н.п. Новоселовка – н.п. Михайловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 08.45 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 мин калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Тем временем штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в прошедшие сутки эвакуировали 562 человека.
«За минувшие сутки, с 08.00 22 марта до 08.00 23 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 562 человека, включая 110 детей», – говорится в сообщении.
В ведомстве также отметили, что всего за период с 5 марта по 08.00 23 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуировано 4621 человек.
В штабе отметили, что за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск 28 мирных жителей в ДНР получили ранения различной степени тяжести.
«За минувшие сутки, с 09.00 22 марта до 09.00 23 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 25 человек. Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР», – сообщили в штабе.
С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, Россия 21 марта с 10.00 мск решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях.
Ранее в среду украинские военные попытались покинуть Мариуполь в женской одежде.
Накануне в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.
Жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Вован и Лексус озадачили министра обороны Британии «отказом» Украины от «негодных» ПТУРов
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Британский министр обороны Бен Уоллес в беседе с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) признался, что у них заканчивается собственный арсенал ПТУРов NLAW из-за поставок украинской стороне.
Пранкеры позвонили Уоллесу от имени премьера Украины Дениса Шмыгаля, в ходе беседы они заявили главе ведомства, что эти ПТУРы часто выходят из строя. Видео беседы опубликовано в YouTube.
«Я также хотел бы попросить больше не поставлять ПТУРы NLAW, поскольку они часто выходили из строя. Для нашей страны это проблема», – сказали пранкеры в беседе.
«А у нас вроде бы все в порядке было. У меня есть вся информация об этих ПТУРах. Мы отправили вам более четырех тысяч штук. И еще на подходе», – ответил Уоллес шутникам.
Он также признался, что у Британии начали заканчиваться собственные запасы ПТУРов, и он каждый день находится в контакте с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым.
До этого пранкеры опубликовали другой эпизод беседы с Уоллесом. В этом отрезке они поговорили на предмет поддержки Британией Украины в разработке ядерного оружия.
Ранее сдавшийся боец ВСУ рассказывал, что украинским военнослужащим приходится изучать противотанковые комплексы NLAW с помощью видео из интернета, в результате чего эти комплексы зачастую оказываются бесполезными.
Бежавших из Киева цыганских детей привязали к столбам во Львове
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Во Львове облили зеленкой и привязали к столбам цыганских детей, бежавших из Киева, так как они якобы украли еду. Подтверждение этому появилось в украинских СМИ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Владимир Зорин.
Зорин написал в Telegram, что в украинских СМИ появилась информация, подтверждающая ранее распространившиеся фото и видео с привязанными к столбам цыганскими детьми на западе Украины.
«Во Львове нацисты привязали к столбу троих голодных цыганских детей из Киева за то, что они украли для себя еду. Детей перед казнью публично избили и облили зеленкой, при этом подчеркивается, что цыганские дети – это беженцы из Киева. Никто из представителей киевского режима не осудил это варварское издевательство над детьми. Традиционно молчат комиссар по делам национальных меньшинств СЕ, другие европейские «хранители» общечеловеческих ценностей», – отметил он.
Зорин указал, что на этом примере наблюдается «устрашающая деградация законопорядка, такой моментальный приход средневековья в социальные отношения, который поощряется националистами»: «Мы уже видели, как по расово-национальному признаку иностранных студентов из Африки и Индии, желающих покинуть территорию Украины, не пускают через границу в общей очереди, говорят: «вы подождете следующую очередь». Потом говорят так снова и снова. Видели, как был запущен совершенно фашистский способ отличать неблагонадежных – проверять произношение тех или иных слов. Если человек, находящийся в стрессе, вдруг неправильно ставил ударение или произносил украинский топоним, то это использовалось как доказательство его вины. Что дальше происходило с людьми, которые не прошли «тест на благонадежность», никто не знает».
«Теперь мы видим, что люди, якобы отвечающие за правопорядок на Украине, взяли «новую высоту». Беженцев цыганской национальности заранее объявляют мародерами, преступниками, подвергая их абсолютно незаконным и унизительным публичным наказаниям, граничащим с пытками. Очевидно, что такое возможно не только по причине воцарившегося беззакония, но и потому что кому-то это приносит удовольствие. На поверхность общества всплыли силы, получающие удовлетворение от издевательств. Давайте не забывать, что цыгане, наряду с евреями, были объявлены немецкими нацистами целью для издевательств, унижения и в конечном счете уничтожения. От этих исторических параллелей кровь стынет, но это реальность, которую мы видим во Львове 2022 года», – подчеркнул Зорин.
По его словам, следует быть готовыми к тому, что «процесс денацификации должен продолжиться и после проведения специальной военной операции на Украине, чтобы такое варварство было искоренено».
Вместе с тем Telegram-канал Readovka сообщил, что «на Западной Украине националисты публично унижают цыган из-за их этнической принадлежности, но (президент Украины Владимир) Зеленский «не замечает» никаких неонацистов».
При этом в сообщении указывается, что пострадавшие – «цыганки-беженки», которые приехали во Львов «из других городов Украины, спасаясь от боевых действий». Их облили зеленкой и примотали скотчем к столбам.
«После внесудебной расправы над цыганками украинские националисты распространили фото по местным пабликам в соцсетях, якобы так девушек наказали за воровство. Но никаких доказательств неонацисты не предоставили, даже несмотря на то, что обвинения не подтвердились», – отмечается в сообщении.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч граждан-иностранцев из 21 страны.
Песков ответил на вопрос о реформировании органов власти на Украине
Никаких спецструктур, которые бы занимались созданием или реформированием органов власти на Украине, Россия не создает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Речь об освобожденных российской стороной от националистов территорий.
«Никаких структур не создается на этот счет», – передает слова Пескова РИА «Новости».
Ранее Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к идее возможного референдума на Украине по вопросу компромиссов с Россией, что «Украина – это суверенное государство, и какие-то могут и должны быть внутригосударственные процедуры».
Французские наемники передумали воевать за Украину
Планировавшие поездку на Украину наемники из Франции начали сомневаться в своей идее во время прохождения ускоренного курса обучения, сообщают французские телеканалы.
Тренировкой наемников занимается бывший французский спецназовец, они проходят в сельской местности рядом с Бордо, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал France24.
Часть «новобранцев», наблюдая за ходом спецоперации России на Украине, начинают сомневаться в своих планах.
«У меня такое впечатление, что, если я поеду (на Украину), я поеду зря, что я умру в самом начале и, что это будет бесполезно», – сказал один из бойцов.
Другой заявил, что участвовать в конфликте – «не такая уж и хорошая идея», так как у него нет соответствующего опыта.
«Теперь я в большей степени заинтересован в гуманитарной работе», – пояснил он.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что свыше 100 украинских военных и иностранных наемников убиты в результате российского высокоточного удара по центру подготовки украинских сил специальных операций под Житомиром.
Минобороны России предупреждало, что «западные наемники» не получат статус военнопленных, и настоятельно рекомендовало им не вступать в конфликт.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия одним ударом решила проблему иностранных наемников на Украине.
В ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем
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За последние сутки российские войска и подразделения ДНР ликвидировали на донецком направлении 56 украинских военных, сообщил замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«На донецком направлении за прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 56 украинских оккупантов, 23 огневых точки, две БМП, одну реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», одну САУ 2С1 «Гвоздика», три бронетранспортера и полевой артиллерийский склад. Захвачены один танк, четыре БМП, два бронеавтомобиля и склад с иностранным вооружением и боеприпасами», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».
По его словам, девять военнослужащих 54-й механизированной бригады и шесть из 25-й воздушно-десантной бригады добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР.
«На мариупольском направлении подходит к завершению денацификация 36-й бригады морской пехоты, и в ближайшее время она перестанет существовать», – заключил представитель Народной милиции.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщал, что российские военные взяли под контроль поселок Урожайное, находящийся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
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Байден поведал об особенностях российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал»
Российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал», примененную в боевых условиях на Украине, практически невозможно остановить, заявил президент США Джо Байден.
Байден заявил на встрече с представителями бизнеса, что «у нее такая же боеголовка, как у любой другой ракеты, большой разницы нет, кроме того, ее почти невозможно остановить», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Пентагоне не поняли смысл применения Россией гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.
Напомним, боевое применение авиационного ракетного комплекса «Кинжал» на Украине показало его эффективность. Ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал» была уничтожена хорошо защищенная крупная военная топливная база Украины.
СК возбудил уголовное дело против Александра Невзорова
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Журналиста Александра Невзорова обвиняют в распространении фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе, сообщили в СУ СКР.
По данным следствия, Невзоров 9 марта 2022 года на своей публичной странице в запрещенной в Российской Федерации социальной сети и 19 марта 2022 года на канале в YouTube опубликовал заведомо ложную информацию об умышленном обстреле Вооруженными силами Российской Федерации родильного дома в городе Мариуполе.
«Публикации сопровождались недостоверными фотографиями пострадавших от обстрела мирных граждан. Источниками распространения этих изображений являются украинские СМИ. Министерством обороны Российской Федерации официально объявлено о ложности указанных сведений, распространяемых в сети «Интернет», – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Против Невзорова было возбуждено уголовное дело. В его действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации), заявили в СК.
Следствием принимаются меры к установлению местонахождения Невзорова с целью проведения с ним следственных и процессуальных действий.
Ранее на журналиста Александра Невзорова предложили завести уголовное дело за его пост в Instagram* (запрещено в РФ), в котором он прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
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Российские военные овладели поселком Урожайное на западной границе ДНР
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Российские военные овладели поселком Урожайное, находящимся на западной границе ДНР, в нескольких километрах от Запорожской области Украины, бой продолжается, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Подразделения российских Вооруженных сил, развивая наступление, продвинулись еще на шесть километров и овладели населенным пунктом Урожайное. Сейчас ведут бой с подразделениями 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины», – передает РИА «Новости» его слова.
Генерал добавил, что ополченцы Луганской народной республики взяли под контроль еще четыре населенных пункта.
«Подразделения народной милиции Луганской Республики установили контроль над населенными пунктами Калиново-Попасное, Новоалександровка, Степное, Богуславское и продолжают уничтожение подразделений 30-й отдельной механизированной бригады украинских вооруженных сил. Уничтожено более 40 человек личного состава и пять автомобилей повышенной проходимости противника», – отметил он.
Накануне российские десантники под Киевом захватили бронетехнику ВСУ, оттеснив с окраин Киева бойцов украинских националистических батальонов.
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Эксперт раскрыла масштабы геноцида русинов на Украине
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Тысячи молодых русинов, не согласных с политикой запрета русского языка на Украине, пропали без вести, народ подвергся чудовищному геноциду со стороны киевского режима, заявила президент межрегиональной общественной организации «Гильдия межэтнической журналистики» Маргарита Лянге.
«Чудовищная государственная политика дискриминации на Украине касалась не только русскоязычных жителей Донбасса, но и русинов, которые составляли большинство населения Закарпатья. Им также категорически запрещали использовать родной русский язык, а за отказ признавать себя частью украинского народа в СБУ волокли даже 70-летних бабулек. Тысячи молодых русинов, не согласных с такой политикой, начиная с 2014 года просто исчезли. Родные до сих пор ничего не знают об их судьбе», – написала Маргарита Лянге для Telegram-канала «Общественной палаты».
По ее словам, она столкнулась, как журналист, со сложной ситуацией, когда невозможно было обнародовать вопиющие факты со ссылкой на первоисточник.
Лянге рассказала, что русины, которым удалось перебраться в Россию и которые рассказывали фактически о геноциде и том, что на Украине они давно и привычно «люди второго сорта», боялись называть свои имена. Потому что на родине в Закарпатье остались родственники, к которым потом непременно нагрянут националисты, будут издеваться или просто убьют.
По ее словам, на Украине еще с 1996 года существовала госпрограмма «по решению проблем русинов», которая перекрывала им доступ на руководящие должности, открыто декларировала ускоренную украинизацию, запрет на референдум о самоидентификации и усиленное применение уголовной ответственности ко всем несогласным на ассимиляцию.
«Сегодня, когда благодаря России у народа Донбасса появилась надежда на то, что они могут быть свободными и самобытными, русины не случайно напоминают, что и они уже 30 лет как мечтают о такой же свободе и самобытности», – добавила она.
По словам политика и журналиста Владимира Зорина, обращение лидера движения русинов Петра Гецко к президенту России с просьбой поддержать образование русинской автономии в Закарпатье вполне закономерно.
«Плохо живется в Незалежной не только русским, но и близкой им этнической группе русинов. Этот маленький и гордый народ последние несколько десятков лет испытывает на себе прессинг государства, которое сдерживает сохранение культуры, развитие родного языка, право на самоидентификацию», – отметил журналист. Он добавил, что лозунг «Украина – для украинцев» – это тупиковый путь развития, который ведет не к укреплению, а к распаду государства.
Зорин считает, что полное обеспечение прав и свобод на этнокультурное развитие могло бы способствовать денацификации, преодолению русофобии на Западной Украине и в целом в стране. Однако ущемление этнокультурных прав русинов и других этнических меньшинств на Украине никого не волнует в Совете Европы, в целом на коллективном Западе.
«Украина – многонациональное и поликонфессиональное государство по своей сути. Федеративное его устройство, учет интересов регионов, малых и больших народов, поддержка родных языков – непременное условие его благополучия. У Украины был мирный путь решения вопроса этнокультурного многообразия. А Украина вместо федерализации пошла путем дискриминации и геноцида в отношении коренных народов», – отметил он.
Ранее лидер международного центра «Матица русинов» Петр Гецко обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением преобразовать Западную Украину в Карпатскую Русь. По его мнению, если Западная Украина останется в том виде, в котором есть сейчас, то под вопросом будут «стратегия национальной безопасности России, русофобия».
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Минобороны показало уничтожение украинской батареи с помощью РСЗО
Минобороны России обнародовало видеозапись с уничтожением артиллерийской батареи ВСУ огневым налетом из реактивной системы залпового огня (РСЗО).
В ролике, снятом с беспилотника, запечатлен пролет над лесистой местностью. В деревьях заметны несколько украинских буксируемых гаубиц калибра 152-мм, передает РИА «Новости».
Также рядом расположены машины с боеприпасами.
После этого на видео показывается удар со стороны российской РСЗО, позиция украинской батареи покрывается взрывами от реактивных снарядов.
В Минобороны пояснили, что «огневые позиции артиллерии ВСУ, скрытые в лесном массиве, были разведаны беспилотным летательным аппаратом, после чего по ним был нанесен удар».
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинского танка комплексом «Вихрь» с вертолета Ка-52. Также Минобороны показывало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 укреплений и техники ВСУ.
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Кедми: Речью в Кнессете Зеленский дискредитировал Украину перед всем Израилем
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«Репутационные потери, который Зеленский нанес украинской власти своим выступлением перед Кнессетом, будет трудно восполнить», – сказал газете ВЗГЛЯД израильский политолог Яков Кедми. Ранее в израильском парламенте назвали речь Зеленского высказыванием «на грани отрицания Холокоста».
«Те, кто проталкивал выступление Владимира Зеленского перед израильским парламентом – Кнессетом, явно не понимали, чего они хотят добиться. Президент Украины продемонстрировал полное непонимание ситуации. В итоге все израильское общество в отношении произошедшего разделилось примерно поровну: одна часть выразила непонимание, замешательство и смущение, а вторая – откровенный гнев», – пояснил бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
Напомним, что в минувшее воскресенье Зеленский выступил через Zoom перед депутатами Кнессета, а также перед своими сторонниками на площади Габима в Тель-Авиве. При этом во время выступления на нем была футболка с символом «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, деятельность организации запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД). В годы Великой Отечественной войны УПА проводила масштабные этнические чистки в районах проживания русского, еврейского и польского населения. Были уничтожены десятки тысяч человек. В частности, один из лидеров УПА Роман Шухевич (в 1941–1942 годах замкомандира 201 батальона шуцманшафта СС) несет ответственность за организацию Львовского погрома, унесшего жизни до 5 тысяч евреев.
В своем выступлении Зеленский сравнил сегодняшнюю ситуацию на Украине с Холокостом и попросил Израиль о помощи. «Почему мы не получаем от вас оружия? Почему вы не присоединились к санкциям против России? Каждый знает, что ваша противоракетная оборона лучшая в мире. Вы молодцы, вы умеете себя защищать. Помогите нам защитить себя, защитить украинцев, украинских евреев», – сказал Зеленский.
«Общественность не могла не отреагировать на «просьбу» Зеленского к Израилю – вести себя с украинцами так, как те вели себя с евреями 80 лет назад. Мы помним, что абсолютное большинство евреев на оккупированных гитлеровцами территориях было уничтожено руками украинских коллаборационистов», – заметил Кедми.
Реакцию общественности и политиков на выступление украинского лидера можно выразить фразой «А чем мы вам обязаны?» – учитывая, сколько раз Украина в ООН голосовала за резолюции, перечащие интересам Израиля, добавил израильский эксперт.
Политолог также заявил, что израильские политики, СМИ и общество уличили Зеленского во лжи, когда он захотел спекулировать на антисемитской теме и заявил, что Вооруженные силы России бомбили монумент жертвам нацизма в Бабьем Яре. Кедми указал, что на самом деле все в Израиле знают, что мемориальный комплекс не пострадал при спецоперации.
«Что касается отказа Израиля передавать Украине наши средств ПВО, то тут есть и прозаическая причина: «Железный купол» не подходит для обороны от полномасштабной атаки, он защищает от эпизодических нападений примитивными ракетами и минометами со стороны террористических отрядов», – добавил собеседник.
Добавим, что депутат Кнессета Симха Ротман назвал тезисы речи Зеленского находящимися «на грани отрицания Холокоста». Ротман написал в Twitter, что не понимает украинский язык и ориентируется на перевод, и если он верен, то «Зеленский просил нас вести себя с украинцами так, как они вели себя с нами 80 лет назад».
«Извините, думаю, нам придется отклонить его просьбу. Все-таки мы моральная нация. А если серьезно, то если Зеленский уже оказался в Израиле с помощью Zoom, стоило бы устроить ему Zoom-тур в Яд ва-Шем (музей памяти о преступлениях Холокоста – прим. ВЗГЛЯД), прежде чем он выступит в Кнессете. Возможно, это избавило бы нас от сравнений», – добавил депутат.
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Чеснаков: Заявление Зеленского о референдуме – очередная брехня
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Президент Украины заявил, что компромиссы с Россией по гарантиям безопасности и по статусу республик Донбасса нужно вынести на всеукраинский референдум – это не более чем очередная киевская брехня, не следует относиться к ней серьезно, выразил мнение директор Центра политической конъюнктуры политолог Алексей Чеснаков.
«Во-первых, референдум невозможно провести в ближайшее время: военное положение, беженцы, перемещенные лица, неопределенный статус для территорий ДНР, ЛНР и Крыма. Ведь без голосования на этих территориях трудно представить «всеукраинский референдум» по «украинскому законодательству». И так далее. Референдум не решает проблему мирного урегулирования, а усложняет ее», – заявил он в своем блоге.
Кроме того, по его мнению, тематика вопросов, предлагаемых президентом Украины, противоречат его же закону «О народовластии через референдум» как с содержательной, так и с технической точек зрения.
«Например, по закону на референдум можно выносить только один вопрос. Какой: о безопасности или о ДНР и ЛНР? Можно, конечно, поменять закон, но на это тоже уйдет время», – заметил политолог.
Также, по словам Чеснакова, никому не понятно, что будет, если референдум завершится безрезультатно. «Либо граждане не придут, либо никакой ответ не будет одобрен гражданами. Что тогда? Все остается как есть? Вряд ли президент Украины и его команда этого всего не знают», – отмечает он.
Политолог добавил, что для одной аудитории в очередной раз демонстрируется «ориентация на общественное мнение», а «для другой – слагает с себя ответственность, петляет».
Что бы ни утверждали переговорщики с украинской стороны, очевидно, что вкупе с предыдущими заявлениями Зеленского о необходимости первоначальной встречи с Путиным, об отказе от рассмотрения ряда условий и прочее, заявление о референдуме лишний раз доказывает – Киев всеми силами пытается показать свою готовность к переговорам, но сами переговоры, как и любые мирные договоренности с Россией, ему на самом деле не нужны», – заключил Чеснаков.
Более того, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что чем дольше Зеленский отказывается от мирного урегулирования ситуации на Украине, тем больше риски, что страна не сохранится в нынешних границах.
Сам Зеленский тем временем заявил, что вопрос Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
Ранее советник главы офиса президента Украины, член делегации на переговорах с Россией Михаил Подоляк заявил, что Киев хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности.
В ДНР заявили об освобождении половины Мариуполя
Российские военные и подразделения ДНР освободили примерно половину Мариуполя, заявил первый замминистра информации республики Даниил Безсонов в эфире Первого канала.
«Насколько я понимаю, если брать по площади, то где-то, наверное, 50 процентов минимум освобождено», – приводит слова Безсонова РИА «Новости».
По его словам, украинские военные несут тяжелые потери в городе, но есть и урон у сил ДНР.
Также установлены факты, когда украинские националисты пытались убежать из города под видом гражданского населения.
Начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев ранее сообщал, что 20 марта боевики «Азова» убили родителей двоих детей в Мариуполе – и прикрываясь этими же детьми, на принадлежавшей семье машине пытались выехать по гуманитарному коридору в Запорожье.
Мартиросян опроверг информацию, что он заменит Урганта на Первом канале
Шоумен Гарик Мартиросян назвал фейком сообщения в СМИ о том, что он якобы заменит Ивана Урганта на Первом канале.
«Фейк», – написал Мартиросян на своей странице в Instagram* (соцсеть запрещена в России как экстремистская) и приложил скрин, на котором написано «Гарик Мартиросян заменит Ивана Урганта на Первом канале», передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян.
Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля. Пресс-служба Первого канала ранее опровергла информацию о закрытии шоу. Сам Ургант сообщал, что уехал из России в отпуск, но скоро вернется.
Пророссийского блогера Кирилла Федорова задержали в Риге
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Автора Telegram-канала «Война История Оружие» и YouTube-канала «История оружия» Кирилла Федорова задержали латвийские силовики.
Блогер проживал в Риге и освещал ход военной спецоперации России на Украине регулярно. 17 марта латвийские силовики пришли в его квартиру с целью обыска и задержания, сообщается в его Telegram-канале.
В данный момент Федоров помещен в изолятор временного содержания Службы государственной безопасности Латвии. Блогер обвиняется в нарушении латвийского Уголовного кодекса по ст. 78 (разжигание национальной, этнической и расовой ненависти) и ст. 74 (оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступления против мира, а также военного преступления).
Ранее главный редактор одесского «Таймера» Юрий Ткачев сообщил о своем задержании, написав, что за ним пришли. Однако позже украинская правозащитница Оксана Челышева подтвердила факт задержания Ткачева, но при этом заявила, что все заявления о том, что он открыл новый канал в Telegram после своего якобы освобождения из СБУ – ложь.
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