Украинские войска обстреляли Донецк и Михайловку в ДНР

Украинские войска в 8.45 обстреляли Петровский район Донецка и населенный пункт Михайловка, выпустив шесть снарядов и восемь мин, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 08.45 – н.п. Новоселовка – н.п. Михайловка: выпущено 6 снарядов калибром 122 мм; 08.45 - н.п. Новомихайловка – г. Донецк (Петровский район): выпущено 8 мин калибром 120 мм», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

Тем временем штаб территориальной обороны ДНР сообщает, что из Мариуполя в Безыменное в Донецкой народной республике в прошедшие сутки эвакуировали 562 человека.

«За минувшие сутки, с 08.00 22 марта до 08.00 23 марта, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 562 человека, включая 110 детей», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что всего за период с 5 марта по 08.00 23 марта в ПОПН «Безыменное» эвакуировано 4621 человек.

В штабе отметили, что за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск 28 мирных жителей в ДНР получили ранения различной степени тяжести.



«За минувшие сутки, с 09.00 22 марта до 09.00 23 марта, в результате обстрелов ВФУ территории Донецкой Народной Республики, ранее освобожденной группировкой войск ДНР, ранены 25 человек. Всего за указанный период на всей территории Донецкой Народной Республики ранения различной степени тяжести получили 28 мирных жителей, сообщает Минздрав ДНР», – сообщили в штабе.

С целью спасения человеческих жизней и сохранения инфраструктуры города Мариуполя, руководствуясь исключительно гуманными принципами, Россия 21 марта с 10.00 мск решила открыть гуманитарные коридоры из Мариуполя в восточном и в западном направлениях.

Ранее в среду украинские военные попытались покинуть Мариуполь в женской одежде.

Накануне в ДНР заявили о денацифицированной бригаде ВСУ под Мариуполем.

Жительница Мариуполя рассказала о том, как националисты собирают готовых эвакуироваться и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.