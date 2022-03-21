Глава ДНР рассказал о последних обстрелах Донецка, на которые еще способны ВСУ

Глава ДНР Денис Пушилин считает, что последние обстрелы Донецка украинской стороной могут быть одними из последних, на которые еще способны украинские военные.

«В последние дни (обстрелы), я думаю, что это уже одни из последних обстрелов, но они будут присутствовать по окраинам Донецка, по Петровскому району, ему очень серьезно сейчас достается. Мы со своей стороны продолжаем развивать наступление в направлении Авдеевки, Марьинки, в направлении Песков, серьезные укрепления там у нашего противника. Но, тем не менее, наши подразделения продвигаются», – передает РИА «Новости» слова Пушилина в эфире канала «Россия 24».

По его словам, задача сил ДНР сейчас как можно быстрее отодвинуть противника, чтобы не было даже теоретической возможности достать до Донецка и других городов республики.

Пушиин рассказал также, что эвакуация мирного населения из освобожденных районов Мариуполя продолжается.

«Военнослужащие, волонтеры выводят гражданских лиц, причем это разделено на несколько этапов - с дополнительными точками, откуда люди могут переместиться в безопасное место. Но сейчас ситуация, к сожалению, не меняется в тех районах, которые еще остаются под контролем нацбатов. Это усложняет и так непростую гуманитарную ситуацию», – сказал Пушилин.

Он отметил, что в Мариуполе «люди находятся в ужаснейшем состоянии, часть просто умирают от голода и жажды, но их по-прежнему не выпускают националисты, они по-прежнему стараются прикрываться гражданских населением и единственное спасение – районы под нашим контролем».

Ранее в СЦКК сообщили, что украинские войска в понедельник утром выпустили 15 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка.

Директор музея войск ПВО, историк Юрий Кнутов заявил, что украинские военнослужащие начнут сдаваться ВС России в ближайшие дни, это произойдет после разделения основной группировки ВСУ.

Министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявил изданию «Украинская правда», что украинская армия в Мариуполе не сложит оружие и не покинет город.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.