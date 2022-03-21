Эксперт предсказал начало сдачи ВСУ российским военным в ближайшие дни

Украинские военнослужащие начнут сдаваться ВС России в ближайшие дни, это произойдет после разделения основной группировки ВСУ, заявил директор музея войск ПВО, историк Юрий Кнутов.

Кнутов заявил, что «российская армия и народная милиция ЛДНР основные силы сосредотачивают фактически на рассечении пополам вот этой группировки, которая находится на Донбассе», он называет ее «Славянско-Краматорская», она является «основной боевой единицей ВСУ», передает канал «360».

По мнению эксперта, российские военные должны рассечь эту группировку пополам и добивать ее с севера и юга. По словам Кнутова, это должно произойти в течение нескольких дней или максимум недели.

«После того, как одна группировка будет разбита на две части, я думаю, что даже с психологической точки зрения, ВСУ начнут сдаваться, им просто деваться некуда будет в силу того, что отходить в центр Украины невозможно, потому что при любом построении в колонну наша беспилотная авиация даст целеуказание, что накрываем либо артиллерией, либо прилетают наши штурмовики, бомбят и уничтожают эти цели», – пояснил историк.

Он подчеркнул, что речь еще не идет о котле, но вырваться из такой ситуации украинским бойцам будет невозможно. На данный момент задача по ликвидации группировки практически выполнена, о чем говорят ежедневные сводки Минобороны.

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