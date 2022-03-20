Зеленский начал готовиться к разгрому

Президент Украины запретил деятельность основных оппозиционных сил – начиная с партий посаженного под арест Виктора Медведчука и находящегося в эмиграции Анатолия Шария. Одновременно Владимир Зеленский узаконил цензуру в СМИ. Киевская власть шла к диктатуре все последние годы, впрочем, по мнению экспертов, меры по укреплению режима сейчас призваны скрыть приближающееся военное фиаско.

Совет нацбезопасности и обороны Украины «решил, учитывая полномасштабную войну... приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения», – объявил украинский президент Владимир Зеленский. Причина «приостановки», а фактически запрета оппозиционных сил – их якобы связь с Россией.

В черный список попали: «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), «Партия Шария», партии «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины» (ПСПУ), а также «Социалистическая партия Украины», «Социалисты» и «Блок Владимира Сальдо». Последняя из упомянутых сил – региональная партия Владимира Сальдо, экс-мэра Херсона 2002-2012 годов, который после занятия города российскими войсками стал инициатором создания новой городской власти – Комитета спасения за мир и порядок.

«ОПЗЖ имела вторую по численности фракцию в Верховной раде. «Партия Шария» позиционировала себя как активная региональная сила, которая может активно действовать против власти», – пояснил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. На выборах в Верховную раду 2019 года за ОПЗЖ голосовало более 13%, или почти два миллиона украинцев, партия располагает фракцией из 44 человек в Верховной раде. У партии медиаэксперта и блогера Анатолия Шария, который имеет статус политического беженца в ЕС, более полусотни депутатов в местных радах.

«Остальные партии в этом списке были давно задавлены, разгромлены, а существовали исключительно как бренды – на тот случай, если будет запрос на левые идеи», – отметил Скачко. При этом, добавил собеседник, похоже, что «Зеленский обозначил организации, из которых можно черпать кадры для новой Украины» после поражения нынешнего киевского режима. «Зеленский таким образом предупредил – власть требует, чтобы люди, причастные к запрещенным политическим организациям, что называется, не рыпались и не подавали сигналов навстречу российским военным», – пояснил Скачко. Отметим, что в феврале парламентская фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» предложила Зеленскому «всю необходимую помощь в переговорном процессе».

На ваш взгляд В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине? В течение недели

В течение двух недель

В течение месяца

Потребуется более месяца



Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива (15 марта лишенный мандата по решению парламентского руководства) в комментарии РИА Новости подчеркнул: нынешний запрет стал продолжением той кампании давления на оппонентов, которые Зеленский проводил в недавнем прошлом. Кива напомнил о том, что без решения суда были закрыты шесть всеукраинских каналов, десятки интернет-сайтов, по воле президента были наложены санкции на сотни граждан Украины, которых лишили всего имущества.

Напомним, что в феврале 2021 года из-за санкций Зеленского прекратили эфирное вещание общеукраинские каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. В августе того же года решением СНБО был заблокирован сайт независимого издания «Страна.ua» и одновременно были введены персональные санкции против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы. Отметим, что журналист подвергался политическим преследованиям как при Порошенко (в 2015 и 2017 годах против него возбуждались уголовные дела), так и при Зеленском.

В мае прошлого года против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и другого известного парламентского оппозиционера Тараса Козака были возбуждены дела о госизмене. На тот момент ОПЗЖ уже стала самой популярной в стране политической силой. В партии обвинили Зеленского в узурпации власти и планировали начать процедуру импичмента. 21 февраля этого года дом находящегося под арестом Медведчука был окружен полицейскими. А 10 марта депутат Кива обвинил начальника контрразведки Украины Александра Поклада в подготовке убийства лидера ОПЗЖ.

Если для предыдущих запретов и персональных санкций против собственных граждан власть находила хоть какое-то юридическое обоснование, то сейчас режим Зеленского явно вышел за пределы правового поля. На это, в частности, обратил внимание Анатолий Шарий, комментируя в Telegram известие о запрете основанной им партии.

На эту тему

«Ничего необычного не произошло, этот диктатор на минималках не смог найти ничего противозаконного, чтобы запретить по суду, и решил запретить по беспределу. Вообще без любых оснований. Сильный ход смелого политика. Сейчас упаду лицом в подушку и расплачусь. Или нет, просто продолжу, как и партийцы, помогать людям, пока ты, дерьма кусок, пиаришься и видосики записываешь», – обратился Шарий к Зеленскому. Он также полагает, что главными объектами преследований стали «Партия Шария» и ОПЗЖ.

Скачко обратил внимание на тот факт, что в заявлении Зеленского прозвучало выражение «учитывая полномасштабную войну». Но Украина формально не объявляла состояние войны с Российской Федерацией, заметил собеседник.

«Можно предполагать, что следующим шагом Зеленского будет как раз объявление войны России, – подчеркнул эксперт. – Но все эти шаги – от безысходности».

«По украинскому законодательству, президент не имеет права своим решением запрещать политические партии. Но Зеленский воспользовался нынешней ситуацией для того, чтобы запретить своих оппонентов», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, бывший депутат Николаевского облсовета, где она возглавляла фракцию «Народной оппозиции» (блок в составе запрещенной Зеленским ПСПУ и партии «Русско-Украинский союз»).

Зеленский боролся с оппозицией и до 24 февраля, но особые условия вооруженного конфликта дали ему возможность укрепить свою диктатуру, отметила Шеслер. «Развязаны неслыханные репрессии против всех политических оппонентов. Мы видели, что схватили правозащитницу Елену Бережную, арестован одесский журналист Юрий Ткачев, пропали политолог Дмитрий Джангиров и публицист Юрий Дудкин. Можно назвать десятки фамилий, – подчеркивает собеседница. – Давление оказывается на тех, кто участвовал в оппозиционной деятельности, но занимался правозащитой или просто высказывал независимую точку зрения».

«Сейчас мы видим, что власти затыкают рот уже не отдельным людям, а всем альтернативным политическим силам», – указывает Шеслер. Показательно, что запрещены все значимые оппоненты властей, кроме «Европейской солидарности» Петра Порошенко – ведь это те, кто критикует Зеленского с ультранационалистических позиций, констатировала собеседница.

«В легальной украинской политике остались лишь антироссийские силы»,

– добавила Лариса Шеслер.

Она уверена: усиление политических репрессий объясняется тем, что для самой киевской власти очевидно – чем дальше, тем больше реальная картина поражений украинских силовиков будет расходиться с пропагандистской картиной. «Видно, насколько проваливается нынешняя украинская идеология, и главное – насколько неадекватной выглядит киевская информационная повестка, та картинка, в которой ВСУ выигрывают грандиозные сражения, подбивают сотни танков и самолетов, убивают десятки тысяч российских солдат и тому подобное, – заметила Шеслер. – В этих условиях попытки указать на реальное положение вещей и вызывают ответные репрессии». По мнению собеседницы, «Зеленский явно боится, что сам стержень украинской власти рассыплется».

Неудивительно, что одновременно с фактическим запретом оппозиции Зеленский утвердил решение СНБО о единой информационной политике, с «объединением всех общенациональных телеканалов» на некоей «единой информационной платформе». Очистка информационного поля от неугодной точки зрения и де-факто введение цензуры стали свершившимся фактом.

Благодаря массированной информационной накачке, сейчас рейтинг украинского президента, как «лидера воюющей страны» несколько повысился в сравнении с ситуацией до 24 февраля, констатирует Шеслер.

«Все каналы телевидения, все другие СМИ задействованы для пропагандистской работы – и конечно, в этих условиях, когда Украину представляют «жертвой агрессии», неудивительно, что рейтинги Зеленского выросли, – поясняет эксперт. – Но не ослабевает боязнь того, что остались политические силы, которые могут озвучить реальную информацию о ситуации в экономике, о том, что происходит в связи с военными действиями, реальными потерями. Все источники информации должны либо заткнуть рот, либо озвучивать то, что идет из офиса президента».

Поэтому мы и видим сообщения о том, что «больше 90% украинцев уверены в победе Украины над Россией», заметила Шеслер. Но, добавила она, не следует списывать такие заявления только на пропаганду. «Сегодня украинское общество не получает реальной картины, не получает адекватной информации и не будет ее получать до того момента, пока военный разгром не заставит киевскую верхушку признать реальность. Немцы в 1945-м стали осознавать истинное положение вещей лишь после капитуляции Третьего рейха», – заметила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД