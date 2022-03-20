Взгляд
20 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:04  |  vz.ru
Разделы

Как Россия создавала защиту от санкций Запада

Поставки российского газа теперь идут не только на Запад, но и на Восток Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Многие российские проекты 2014-2022 годов вызывали вопросы у экспертов: газопроводы казались проложенными «в никуда», спасение президента Турции от заговора ЦРУ удивляло, действия с банковскими картами выглядели загадочными. Сегодня причины этих действий понятны: Москва готовилась к агрессивным действиям Запада сильно заранее. Что же именно и как было сделано? Подробности...
Перейти в раздел…

Для России пришла пора отменять Польшу

Для Польши «больше нет красных линий в санкциях против России». России они тоже не нужны REUTERS/Kacper Pempel
Власти Польши категорически не устраивают те санкции, которые были наложены на Россию Евросоюзом. Поэтому они изобрели свои – с грабежом по национальному признаку и «железным занавесом» для всех, у кого есть российский паспорт. Варшава пытается «отменить» Россию, а это значит, что России стоит пересмотреть свою внешнюю политику и отменить Польшу первой. Подробности...
Перейти в раздел…

Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

В первом же боевом применении «Кинжалы» доказали, что могут решать самые сложные задачи Министерство обороны РФ
Россия первой в мире применила гиперзвуковое оружие в боевых условиях. Удар ракетным комплексом «Кинжал» был нанесен по советскому хранилищу ядерного оружия на Украине, которое способно выдержать ядерный взрыв. Однако «Кинжал» успешно поразил эту цель. А для уничтожения разведцентров ВСУ в Одесской области были применены комплексы «Бастион», также способные вести огонь гиперзвуковыми «Цирконами». Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский начал готовиться к разгрому

В критической ситуации Зеленский пытается укрепить собственную диктатуру Офіс Президента України/YouTube
Президент Украины запретил деятельность основных оппозиционных сил – начиная с партий посаженного под арест Виктора Медведчука и находящегося в эмиграции Анатолия Шария. Одновременно Владимир Зеленский узаконил цензуру в СМИ. Киевская власть шла к диктатуре все последние годы, впрочем, по мнению экспертов, меры по укреплению режима сейчас призваны скрыть приближающееся военное фиаско. Подробности...
Перейти в раздел…

Армия Украины перешла к массовому уничтожению жителей Донбасса

В центре Донецка в результате удара украинской «Точкой-У» погибло более 17 человек Максим Блинов/РИА Новости
ВСУ атаковали центр Донецка с помощью баллистической ракеты «Точка-У», используя запрещенные кассетные заряды. В результате атаки погибло 17 человек, в том числе дети, еще 29 ранены. В ДНР квалифицировали это преступление как теракт, совершенный в целях геноцида. По мнению экспертов, произошедшая трагедия лишний раз доказывает безальтернативность спецоперации России по уничтожению военного потенциала Украины. Подробности...
Перейти в раздел…

Восемь лет назад Запад не увидел бы новой России

Дмитрий Евстафьев
Дмитрий Евстафьев, политолог
Это ощущение противостояния непознанному, непонятному, пугающему методичному паровому катку, накатывающему откуда-то из сумрака уральских лесов, но главное – идущему вперед, несмотря на потери, сопротивление и сложности, и открывает дорогу к новому «долгому миру», когда мы сможем заняться своими делами. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Спецоперация показала, кто тут настоящая элита

Сергей Козлов
Сергей Козлов, ветеран спецназа
В результате того, что происходит, наше информационное поле станет чище, появятся новые лидеры общественного мнения, и страна наконец узнает – кто ее настоящая элита. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев

Что там по Киеву? (Выпуск № 10)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Неспособность ВСУ деблокировать Мариуполь явила нам первый публичный конфликт между властью и оппозицией в Киеве. Окружение Зеленского обвиняет Порошенко, Порошенко обвиняет Зеленского. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
Перейти в раздел…

Германия увидела истинное лицо Украины

Обсуждение: 4 комментария

Чем Байден вооружил Зеленского

Как нам наказать Польшу

Обсуждение: 7 комментариев
Перейти в раздел…

Митинг-концерт в «Лужниках» в честь 8-летия воссоединения Крыма с Россией

В Москве в «Лужниках» состоялся концерт-митинг в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией, в котором участвовало 200 тыс. человек. Выступивший на митинге Владимир Путин заявил, что крымчане поступили правильно, поставив 8 лет назад жесткий барьер на пути неонацистов
Подробности...

Новой «Мисс Мира» стала представительница Польши

Жительница Польши Каролина Белявска стала победительницей юбилейного 70-го конкурса красоты «Мисс Мира», который прошел в Пуэрто-Рико. Для представительниц Польши эта победа стала второй в истории конкурса. Ранее в 1989 году красивейшей женщиной мира была признана Анета Кренглицка
Подробности...

Ракетный удар ВСУ запрещенным боеприпасом по центру Донецка унес жизни более 20 человек

В результате удара украинских войск по центру Донецка ракетой «Точка-У» с кассетным зарядом погибли более 20 человек, в том числе дети. Народная милиция ДНР заявляет, что расценивает нападение как теракт, совершенный в целях геноцида
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?
  • Да, влияние значительное

  • Да, влияние умеренное

  • Нет, не ощутил влияния
После официальной отмены масочного режима в общественных местах вы:
  • Продолжу носить маску

  • Перестану носить маску

  • Не носил маску и не буду
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны сообщило о скором разгроме нацбатальона «Донбасс»
    Российские военные взяли в плен нескольких лидеров украинских националистов НАТО намерено не выпустить военный конфликт за пределы Украины США: Визит Байдена на Украину не рассматривается Германия и Катар договорились о долгосрочном партнерстве в энергетике
    Минобороны сообщило об уничтожении базы иностранных наемников Украинский губернатор похвастался хорошим настроением после гибели десантников ВСУ Сирийские военные заблокировали проезд конвою армии США Аналитика: Для России пришла пора отменять Польшу
    Российская авиация за день поразила 89 военных объектов Украины Посол КНР в США: Китай не помогает России в военном плане Стало известно о гибели воевавших в рядах «Азова» троих грузин Жители Афин провели митинг у оскверненного памятника советским воинам

    спецоперация на украине


    В боях за Мариуполь погиб замкомандующего Черноморским флотом

    антироссийские санкции


    Франция заморозила активы ЦБ России на 22 млрд евро

    независимый журналист


    Живущий в Донецке американский видеоблогер сделал репортаж из Мариуполя

    Видео

    без красных линий


    Для России пришла пора отменять Польшу

    первое применение в бою


    Гиперзвуковое оружие России испытали на Украине

    проекты 2014-2022 годов


    Как Россия создавала защиту от санкций Запада

    освобожденный город


    «В Мелитополе была сумасшедшая ситуация»

    эмбарго на удобрения


    Ради удара по России США готовы заставить голодать весь мир

    продовольственный шок


    Денис Скрипка: Голодать точно не будем, а вот другие страны – вопрос

    роль отстающих


    Владимир Прохватилов: Почему США и НАТО не хотят воевать с Россией

    ошибка выжившего


    Наталия Осипова: Запад разносит в щепки иллюзию о свободном мире

    на ваш взгляд


    Вы почувствовали на себе влияние антироссийских санкций Запада?

    Зеленский начал готовиться к разгрому

    В критической ситуации Зеленский пытается укрепить собственную диктатуру
    		   20 марта 2022, 21:00
    Фото: Офіс Президента України/YouTube
    Текст: Михаил Мошкин

    Президент Украины запретил деятельность основных оппозиционных сил – начиная с партий посаженного под арест Виктора Медведчука и находящегося в эмиграции Анатолия Шария. Одновременно Владимир Зеленский узаконил цензуру в СМИ. Киевская власть шла к диктатуре все последние годы, впрочем, по мнению экспертов, меры по укреплению режима сейчас призваны скрыть приближающееся военное фиаско.

    Совет нацбезопасности и обороны Украины «решил, учитывая полномасштабную войну... приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения», – объявил украинский президент Владимир Зеленский. Причина «приостановки», а фактически запрета оппозиционных сил – их якобы связь с Россией.

    В черный список попали: «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), «Партия Шария», партии «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», «Прогрессивная социалистическая партия Украины» (ПСПУ), а также «Социалистическая партия Украины», «Социалисты» и «Блок Владимира Сальдо». Последняя из упомянутых сил – региональная партия Владимира Сальдо, экс-мэра Херсона 2002-2012 годов, который после занятия города российскими войсками стал инициатором создания новой городской власти – Комитета спасения за мир и порядок.

    «ОПЗЖ имела вторую по численности фракцию в Верховной раде. «Партия Шария» позиционировала себя как активная региональная сила, которая может активно действовать против власти», – пояснил политолог, бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф» Владимир Скачко. На выборах в Верховную раду 2019 года за ОПЗЖ голосовало более 13%, или почти два миллиона украинцев, партия располагает фракцией из 44 человек в Верховной раде. У партии медиаэксперта и блогера Анатолия Шария, который имеет статус политического беженца в ЕС, более полусотни депутатов в местных радах.

    «Остальные партии в этом списке были давно задавлены, разгромлены, а существовали исключительно как бренды – на тот случай, если будет запрос на левые идеи», – отметил Скачко. При этом, добавил собеседник, похоже, что «Зеленский обозначил организации, из которых можно черпать кадры для новой Украины» после поражения нынешнего киевского режима. «Зеленский таким образом предупредил – власть требует, чтобы люди, причастные к запрещенным политическим организациям, что называется, не рыпались и не подавали сигналов навстречу российским военным», – пояснил Скачко. Отметим, что в феврале парламентская фракция «Оппозиционной платформы – За жизнь» предложила Зеленскому «всю необходимую помощь в переговорном процессе».

    На ваш взгляд

     
    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  125 комментариев

    Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива (15 марта лишенный мандата по решению парламентского руководства) в комментарии РИА Новости подчеркнул: нынешний запрет стал продолжением той кампании давления на оппонентов, которые Зеленский проводил в недавнем прошлом. Кива напомнил о том, что без решения суда были закрыты шесть всеукраинских каналов, десятки интернет-сайтов, по воле президента были наложены санкции на сотни граждан Украины, которых лишили всего имущества.

    Напомним, что в феврале 2021 года из-за санкций Зеленского прекратили эфирное вещание общеукраинские каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK. В августе того же года решением СНБО был заблокирован сайт независимого издания «Страна.ua» и одновременно были введены персональные санкции против главного редактора «Страны» Игоря Гужвы. Отметим, что журналист подвергался политическим преследованиям как при Порошенко (в 2015 и 2017 годах против него возбуждались уголовные дела), так и при Зеленском.

    В мае прошлого года против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и другого известного парламентского оппозиционера Тараса Козака были возбуждены дела о госизмене. На тот момент ОПЗЖ уже стала самой популярной в стране политической силой. В партии обвинили Зеленского в узурпации власти и планировали начать процедуру импичмента. 21 февраля этого года дом находящегося под арестом Медведчука был окружен полицейскими. А 10 марта депутат Кива обвинил начальника контрразведки Украины Александра Поклада в подготовке убийства лидера ОПЗЖ.

    Если для предыдущих запретов и персональных санкций против собственных граждан власть находила хоть какое-то юридическое обоснование, то сейчас режим Зеленского явно вышел за пределы правового поля. На это, в частности, обратил внимание Анатолий Шарий, комментируя в Telegram известие о запрете основанной им партии.  

    «Ничего необычного не произошло, этот диктатор на минималках не смог найти ничего противозаконного, чтобы запретить по суду, и решил запретить по беспределу. Вообще без любых оснований. Сильный ход смелого политика. Сейчас упаду лицом в подушку и расплачусь. Или нет, просто продолжу, как и партийцы, помогать людям, пока ты, дерьма кусок, пиаришься и видосики записываешь», – обратился Шарий к Зеленскому. Он также полагает, что главными объектами преследований стали «Партия Шария» и ОПЗЖ.

    Скачко обратил внимание на тот факт, что в заявлении Зеленского прозвучало выражение «учитывая полномасштабную войну». Но Украина формально не объявляла состояние войны с Российской Федерацией, заметил собеседник.

    «Можно предполагать, что следующим шагом Зеленского будет как раз объявление войны России, – подчеркнул эксперт. – Но все эти шаги – от безысходности».

    «По украинскому законодательству, президент не имеет права своим решением запрещать политические партии. Но Зеленский воспользовался нынешней ситуацией для того, чтобы запретить своих оппонентов», – сказала газете ВЗГЛЯД руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер, бывший депутат Николаевского облсовета, где она возглавляла фракцию «Народной оппозиции» (блок в составе запрещенной Зеленским ПСПУ и партии «Русско-Украинский союз»).

    Зеленский боролся с оппозицией и до 24 февраля, но особые условия вооруженного конфликта дали ему возможность укрепить свою диктатуру, отметила Шеслер. «Развязаны неслыханные репрессии против всех политических оппонентов. Мы видели, что схватили правозащитницу Елену Бережную, арестован одесский журналист Юрий Ткачев, пропали политолог Дмитрий Джангиров и публицист Юрий Дудкин. Можно назвать десятки фамилий, – подчеркивает собеседница. – Давление оказывается на тех, кто участвовал в оппозиционной деятельности, но занимался правозащитой или просто высказывал независимую точку зрения».

    «Сейчас мы видим, что власти затыкают рот уже не отдельным людям, а всем альтернативным политическим силам», – указывает Шеслер. Показательно, что запрещены все значимые оппоненты властей, кроме «Европейской солидарности» Петра Порошенко – ведь это те, кто критикует Зеленского с ультранационалистических позиций, констатировала собеседница.

    «В легальной украинской политике остались лишь антироссийские силы»,

    – добавила Лариса Шеслер.

    Она уверена: усиление политических репрессий объясняется тем, что для самой киевской власти очевидно – чем дальше, тем больше реальная картина поражений украинских силовиков будет расходиться с пропагандистской картиной. «Видно, насколько проваливается нынешняя украинская идеология, и главное – насколько неадекватной выглядит киевская информационная повестка, та картинка, в которой ВСУ выигрывают грандиозные сражения, подбивают сотни танков и самолетов, убивают десятки тысяч российских солдат и тому подобное, – заметила Шеслер. – В этих условиях попытки указать на реальное положение вещей и вызывают ответные репрессии». По мнению собеседницы, «Зеленский явно боится, что сам стержень украинской власти рассыплется».

    Неудивительно, что одновременно с фактическим запретом оппозиции Зеленский утвердил решение СНБО о единой информационной политике, с «объединением всех общенациональных телеканалов» на некоей «единой информационной платформе». Очистка информационного поля от неугодной точки зрения и де-факто введение цензуры стали свершившимся фактом.

    Благодаря массированной информационной накачке, сейчас рейтинг украинского президента, как «лидера воюющей страны» несколько повысился в сравнении с ситуацией до 24 февраля, констатирует Шеслер.

    «Все каналы телевидения, все другие СМИ задействованы для пропагандистской работы – и конечно, в этих условиях, когда Украину представляют «жертвой агрессии», неудивительно, что рейтинги Зеленского выросли, – поясняет эксперт. – Но не ослабевает боязнь того, что остались политические силы, которые могут озвучить реальную информацию о ситуации в экономике, о том, что происходит в связи с военными действиями, реальными потерями. Все источники информации должны либо заткнуть рот, либо озвучивать то, что идет из офиса президента».

    Поэтому мы и видим сообщения о том, что «больше 90% украинцев уверены в победе Украины над Россией», заметила Шеслер. Но, добавила она, не следует списывать такие заявления только на пропаганду. «Сегодня украинское общество не получает реальной картины, не получает адекватной информации и не будет ее получать до того момента, пока военный разгром не заставит киевскую верхушку признать реальность. Немцы в 1945-м стали осознавать истинное положение вещей лишь после капитуляции Третьего рейха», – заметила руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •