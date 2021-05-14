Кум Путина переиграл Зеленского в киевском суде

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Армия Израиля опровергла начало наземной операции в секторе Газа

14 мая, пятница  |  Последнее обновление — 09:36  |  vz.ru
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Суд в Киеве отказался отправить за решетку лидера пророссийской оппозиции Украины Виктора Медведчука, назначив политику лишь домашний арест. Взять оппозиционера под стражу хотели украинские силовики. Такой, пусть и промежуточный, но все же успех Медведчука в поединке с украинской Фемидой может привести к росту популярности, полагают эксперты. Подробности...
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    Лидер пророссийских сил Украины Виктор Медведчук отправлен под домашний арест до 9 июля    14 мая 2021, 08:56
    Фото: РИА Новости
    Текст: Андрей Резчиков

    Суд в Киеве отказался отправить за решетку лидера пророссийской оппозиции Украины Виктора Медведчука, назначив политику лишь домашний арест. Взять оппозиционера под стражу хотели украинские силовики. Такой, пусть и промежуточный, но все же успех Медведчука в поединке с украинской Фемидой может привести к росту популярности, полагают эксперты.

    Печерский районный суд Киева в четверг отправил главу политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука под домашний арест. Таким образом суд отказал стороне обвинения, предлагавшей посадить оппозиционера в тюрьму. Впрочем, отказал суд и адвокатам, предлагавшим отпустить политика под поручительство депутатов Верховной рады. «Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания... сроком до 9 июля 2021 года включительно», – сказал судья Вячеслав Пидпалый, которого цитирует РИА «Новости».

    Также суд обязал Медведчука сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, являться в суд и к следователю по первому требованию.

    Руководитель украинского центра «Третий сектор» Андрей Золотарев назвал вердикт суда промежуточной победой лидера ОПЗЖ. «Решение было для многих маркером того, чья возьмет. Это уже не первый процесс, на котором слабо выступают прокуроры. В последние годы Генпрокуратура пережила разгром, который усилила «реформа Рябошапки» – бывшего генпрокурора. И теперь прокуроры выглядят на судах как стендап-комики. В итоге сторона обвинения на заседании явно оказалась сегодня не готова к состязательному процессу. Власть получила серьезную репутационную оплеуху», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

    Политолог пояснил, что команде президента Владимира Зеленского было важно показать, что она владеет инициативой в поединке с Медведчуком, что суды прислушиваются к ее мнению, но «этого не получилось». «Зеленский ввязался в войну по нескольким фронтам, но он не готов к ней с точки зрения ресурсов. Это стало очевидно после такого вердикта», – уверен Золотарев, прогнозируя, что попытки прокуратуры обжаловать решение судьи Пидпалого не увенчаются успехом.

    Политолог полагает, что преследование со стороны власти лишь помогает Медведчуку «зарабатывать себе баллы» в глазах рядовых украинцев, но у самой его партии есть серьезная проблема – ОПЗЖ превратилась в секторальную политическую силу. «У нее нет дееспособных структур на местах, а ее прежние результаты на выборах были получены в основном за счет информационной накачки. Мало кто знает, но небезызвестный «ж*добандеровец» Геннадий Корбан контролирует отделение «Оппозиционной платформы» в городе Днепр. За какие коврижки и на каких условиях он добился этого? Это уже дело второе, но факт есть факт. Это является стоп-краном, почему партия не получает на выборах больше 20%. Поэтому сейчас подрастет только персональный рейтинг Медведчука, но не радикально», – уверен Золотарев.

    Преследования начались еще зимой

    Как напоминает ТАСС, ситуация вокруг Медведчука накалилась в январе, когда по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были закрыты три телеканала «112 Украина», ZIK и Newsone, принадлежавшие соратнику Медведчука, депутату Верховной рады Тарасу Козаку. Кроме того, были арестованы личные банковские счета Медведчука и его жены.

    В минувший вторник в доме Медведчуков и в офисе ОПЗЖ прошли обыски. В тот же день ему, а также Тарасу Козаку, были предъявлены обвинения по серьезным статьям УК – «Государственная измена» и «Нарушение законов и обычаев войны». Максимальное наказание по первой статье составляет 15 лет тюрьмы, по второй – вплоть до пожизненного. Сам Медведчук назвал все выдвигаемые обвинения необоснованными. В среду он посетил Генпрокуратуру, где в присутствии адвокатов ознакомился с обвинениями.

    В четверг перед началом заседания, которое должно было определить меру пресечения в отношении Медведчука, политик заявил, что готов к любому решению, в том числе и к отправке в СИЗО. «Главное, чтобы те, кто меня очень уважает и любит, знали, что все будет нормально. Борьба не остановится и будет продолжена», – пообещал политик. Он также подчеркнул, что расценивает действия властей как попытку «закрыть рот лично ему, партии ОПЗЖ и оппозиции в целом».

    В этот момент здание Печерского суда уже находилось под усиленной охраной сил правопорядка – рядом в ожидании итогов собралась толпа националистов, требовавших ареста политика, которого они давно называют «кумом Путина» и лидером промосковских сил на Украине.

    На заседании сторона обвинения заявила о необходимости арестовать Медведчука до 10 июля, чтобы политик не вмешивался в ход расследования, при этом оставила право внесения залога в 300 млн гривен (порядка 10,7 млн долларов).

    Сам политик еще перед заседанием признался, что не сможет внести залог. «Вы знаете, что ко мне и к моей жене применены незаконно санкции по решению Совета национальной безопасности и обороны, заблокированы все счета, с которых можно перечислять, а также счета, с которых могли бы поступить деньги, для того чтобы обеспечить залог», – пояснил Медведчук, добавив, что средства для внесения залога у него есть.

    Сторона защиты заявила об отсутствии оснований для отправки политика в СИЗО. «В своем ходатайстве о содержании под стражей в отношении Виктора Медведчука прокурор безосновательно предлагает наиболее жесткую меру пресечения», – сказал адвокат Камиль Кирпичев. Он назвал размер залога чрезмерным и необоснованным.

    Ранее газета ВЗГЛЯД уже рассказывала о сути предъявленных лидерам ОПЗЖ обвинений. Так, глава СБУ Иван Баканов утверждал, будто Медведчук передал Козаку, находившемуся в тот момент в России, секретные данные о скрытом подразделении ГУР Украины. А затем эти сведения якобы передавались спецслужбам страны-агрессора.

    Кроме того, Медведчука и Козака заподозрили в покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму. В частности, речь идет о передаче России данных о расположенном в Черном море газовом месторождении «Глубокое» с запасами примерно на 38 млрд гривен (более 1,3 млрд долларов). Третий пункт обвинений – Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на заработки или учебу в РФ, с целью дальнейшего распространения через них «российской пропаганды» на территории Украины.

    Как отмечало киевское издание «Страна», на заседании в четверг у судьи возникли претензии к стороне обвинения. Он устроил ей форменный разнос, поскольку прокуроры не предоставили следственному судье ряд важных документов. В частности, отдельные извлечения по каждому эпизоду обвинения. Также обвинение не представило доказательств суду по эпизоду, где речь идет о передаче данных насчет военной базы ГУР. Обвинитель заявил, что это секретные данные. Судья возразил, что есть процедура предоставления допуска как судье, так и подозреваемому. «А разве есть такая категория «честное слово прокурора»? То есть доказательств нет», – отрезал судья.

    Далее судья прокомментировал эпизод о том, что подозреваемый якобы пытался через руководство России добиться изменений границ месторождения в Крыму.

    «Медведчук сократил военный полигон Российской Федерации?»

    – иронически поинтересовался судья. И уточнил, какой ущерб. «Каким образом вы вычисляли ущерб? И есть ли он там вообще?». Прокурор на это ответил, что Медведчук ущерба не нанес, но еще может нанести. «Мы не проводили экспертизу по поводу ущерба», – признался затем обвинитель.

    Следующий вопрос судьи о залоге. «Как вы рассчитывали залог? Насколько я слышал от стороны защиты, сейчас все его имущество заблокировано». Прокурор ответил, что у Медведчука есть и наличные, и активы, не являющиеся недвижимостью. «Но вы говорили, что Медведчук нанес ущерб в 38 миллиардов, а требуете залога в 300 миллионов. Почему не миллиард?» – недоумевал судья.

    Националисты раздосадованы решением Пидпалого

    Когда Медведчук покидал здание суда, националисты стали выкрикивать оскорбления в его адрес и даже пытались на него напасть, но охрана Медведчука и депутаты от ОПЗЖ оттеснили провокаторов. Полиция при этом бездействовала.

    «Мы сейчас будем советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и в плане дальнейшего проведения всех следственных действий», – сказал политик. Он добавил, что вместе с командой продолжит борьбу с тем, чтобы опровергнуть «надуманные обвинения». Медведчук пообещал, что во время домашнего ареста будет «давать интервью и работать над материалами дела».

    Эксперты полагают, что Медведчуку сегодня не стоит пытаться искать компромисса с Зеленским. «Популярность Медведчука в результате гонений может даже вырасти. Однако все будет зависеть от того, как сам депутат и вся «Оппозиционная платформа» отреагируют на этот кризис. Если они не будут генерировать протестную активность, не будут занимать резко оппозиционную позицию, популярность будет падать.

    Даже после введения санкций против Медведчука внутри его фракции ОПЗЖ не было единства.

    Мы видели, как часть фракции поддержала в Верховной раде кандидатуру министра энергетики, которого предложила власть», – напомнил руководитель Украинского института политики Руслан Бортник. «В последнее время вообще яркой оппозиционной деятельности со стороны ОПЗЖ не было видно. Если оппозиционеры будут пытаться решить все вопросы с властью за кулисами, будут опасаться новых, еще более жестких преследований, если будут надеяться только на суд, то сугубо оппозиционный электорат этой партии почувствует разочарование», – предрекает Бортник.

    Тем временем в Москве вечером в четверг прокомментировали ход суда, проходившего в Киеве. Лидер «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выразил поддержку лидеру партии «Оппозиционная платформа». Он убежден, что обвинения против Медведчука и его соратника Тараса Козака «не имеют под собой ни малейших оснований». Медведев заявил, что «если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима желание сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно». «Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров», – приводит его слова сайт ЕР.

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