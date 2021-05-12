В Кремле следят за ситуацией с преследованием Медведчука

Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

Также, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук – пророссийский политик, и будет ли Россия оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования, передает РИА «Новости».

«Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношение многих остальных политиков на Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией», – уточнил Песков.

По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется в Украине, эта его позиция импонирует «достаточно большому количеству украинцев».

Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.

Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.

В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.

В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.