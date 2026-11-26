При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределённым. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Патриарх Кирилл заявил о попытках спровоцировать сепаратизм в России
Патриарх Кирилл: Недоброжелатели пытаются спровоцировать сепаратизм в России
Противники России стремятся противопоставить народы страны друг другу и спровоцировать сепаратизм, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Мы видим, что недоброжелатели стараются и ищут трещины в нашей собственной жизни, стремятся противопоставить народы России, разделить молодежь и ветеранов, породить самые разные формы сепаратизма», – цитирует патриарха Кирилла ТАСС.
Патриарх подчеркнул, что ответить на эти вызовы может обращение к опыту предков, оставивших народу примеры непоколебимого единства и стойкости в отстаивании своих собственных национальных и духовных интересов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин назвал Всемирный русский народный собор примером взаимоуважения и солидарности.