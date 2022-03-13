Минобороны: Украинские неонацисты взяли 6,9 тыс. иностранцев в заложники

Украинские неонацисты удерживают в заложниках в качестве «живого щита» 6,9 тыс. граждан из 16 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В заложниках у украинских неонацистов в качестве «живого щита» продолжают оставаться более 6,9 тыс. граждан из 16 иностранных государств, а также экипажи более 50 иностранных судов, которые заблокированы в морских портах в связи с созданной Украиной в нарушение международного гуманитарного права высокой минной опасностью в Азовском и Черном морях», – приводит слова генерал-полковника ТАСС.

Мизинцев уточнил, что речь идет о гражданах Азербайджана, Греции, Грузии, Египта, Индии, Ливана, Сирии, Турции, Филиппин, Ямайки и ряда других стран. «По судьбе указанных лиц нами организована круглосуточная работа с представителями соответствующих дипломатических ведомств», – сказал генерал-полковник ВС России.

«Исключительно в гуманных целях (…) с 10.00 Российская Федерация уже в восьмой раз предоставила гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному гуманитарному коридору в Российскую Федерацию, и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины», – сказал начальник Национального центра управления обороной.

Кроме того, по словам генерала, к десяти предложенным Россией маршрутам украинская сторона дополнительно добавила еще один в житомирском направлении. «При этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом опять не подтвержден, что в очередной раз доказывает безразличие к собственному народу действующей власти», – подчеркнул Мизинцев.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России информировал, что в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе. В пятницу Мизинцев заявил, что украинские неонацисты удерживают в заложниках несколько тысяч иностранцев из 21 страны. Он также отмечал, что украинское руководство запретило мэрам городов любые гуманитарные контакты с российской стороной.

Кроме того, по его данным, так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации; когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями.

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