British American Tobacco решила прекратить работу в России

Одна из крупнейших табачных компаний в мире British American Tobacco (BAT) прекращает свою деятельность в России, сообщили в компании.

«Сегодня мы начали процесс быстрой передачи нашего российского бизнеса в полном соответствии с международным и местным законодательством. Помимо продолжения выплаты заработной платы нашим 2,5 тысячам сотрудникам, мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить их работу в будущем. После завершения процесса BAT больше не будет присутствовать в России», – говорится в пресс-релизе компании, передает РИА «Новости».

В компании добавили, что в свете принятого решения и сохраняющейся неопределенности в отношении Украины и России BAT считает разумным пересмотреть прогнозы своей деятельности. Так, теперь она ожидает, что рост выручки группы при постоянном курсе валют составит от 2% до 4% по итогам года.

BAT была основана в 1902 году в Англии. В портфеле брендов компании такие марки, как Lucky Strike, Pall Mall, Kent, Dunhill, а также ряд марок, характерных для отдельных рынков.

Напомним, что Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.