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Депутат заявил о предотвращении Россией глобальной мировой катастрофы
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Спецоперация России на Украине направлена на спасение граждан Донбасса, заявил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Олег Голиков. По его данным, «Украина планировала напасть на Донбасс в марте этого года.
Он завил в своем Instagram, что «Министерство обороны России официально опубликовало документы о подготовке нападения ВСУ на ДНР и ЛНР. Приказы украинского руководства датированы январем 2022 года. Подробно расписан план подготовки для наступательных действий на Донбассе. Россия успела вовремя».
Голиков добавил, что «сейчас идут процессы Денацификации – мероприятия для искоренения нацизма в Украине и Демилитаризация – уничтожение военного потенциала, в том числе ядерного, в том числе биологических прозападных лабораторий.
По его словам, Госдеп США официально подтвердил наличие биолабораторий на территории Украины. «Это прямая угроза, которая планомерно создавалась в непосредственной близости от России», – пояснил депутат.
«О реальности ядерной агрессии Украины на Россию говорят документы, полученные в ходе военной операции. В случае появления ядерного оружия подлётное время до России сократилось бы до 2-х минут – за это время невозможно предотвратить удар», – написал Голиков.
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Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Украинская полиция застрелила экс-замначальника главка СБУ по Киеву
Бывший заместитель начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Дмитрий Демьяненко убит украинской полицией, сообщают в соцсетях.
Его машина была расстреляна сотрудниками полка полиции особого назначения «Миротворец» во время попытки задержания. В украинских Telegram-каналах сообщается, что автомобиль Toyota не остановился на блокпосту в Киеве.
Напомним, сотрудники СБУ при задержании убили участника первого раунда переговоров с Россией от Украины Дениса Киреева. Как сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, Киреев подозревался в госизмене.
Эксперт объяснил стратегическое значение освобождения Волновахи
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«Волноваха – один из важнейших городов ДНР, и нахождение там украинских силовиков значительно сковывало действия войск ДНР на южном направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее Минобороны РФ сообщило, что войска ДНР освободили город Волноваху.
«Теперь – после занятия Волновахи войсками Донецкой народной республики – мариупольской группировке ВСУ не приходится рассчитывать на какую-то помощь извне», – подчеркнул директор Центра евразийских исследований, донецкий политолог Владимир Корнилов.
Кроме того, высвобождение сил на этом направлении дает возможность военным ДНР повернуть на север. Теперь силы республики могут приступить к блокировке той группы украинских силовиков, которая до сих пор обстреливает Донецк и Горловку, отметил эксперт.
«Освобождение Волновахи – это своеобразный «экватор» для войск ДНР, дающий возможность развивать наступление на южном и северном направлениях», – резюмировал собеседник.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что войска ДНР освободили Волноваху.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин одобрил привлечение добровольцев с Ближнего Востока к спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев с Ближнего Востока на Украину. Президент поручил главе Минобороны Сергею Шойгу помочь добровольцам добраться в зону боевых действий.
Путин в начале совещания сказал, что хотел бы начать «с вопроса коллегам, собравшимся сегодня на совещание, есть ли необходимость обменяться какой-то информацией по текущим событиям». Он предоставил слово главе Минобороны России Сергею Шойгу, передает РИА «Новости».
Шойгу заявил, что с Ближнего Востока поступило около 16 тыс. заявок на добровольное участие в спецоперации в ДНР и ЛНР, передает ТАСС.
Путин согласился с идеей привлечения добровольцев к спецоперации на Украине и добавил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.
Президент указал также, что сбор со всего мира наемников на Украину западные спонсоры не скрывают, пренебрегая нормами международного права.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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На Невзорова предложили завести уголовное дело за пост о канадском снайпере
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«На Невзорова нужно заводить уголовное дело об экстремизме за то, что он рекламирует убийцу», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Так парламентарий прокомментировал запись журналиста Александра Невзорова в соцсетях, где он в восторженных тонах рассказал о прибытии на Украину канадского снайпера «Вали», считающегося одним из лучших в мире.
Еще до «Вали» многие иностранные наемники, прошедшие многие горячие точки, бежали с Украины до начала российской спецоперации, говорит политолог, замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. «Нужно понимать, что любой наемник едет не умирать, а убивать. Он привык работать в комфортных условиях. В особенности это касается снайперов – сидеть, прятаться, стрелять», – пояснил собеседник.
«Думаю, в текущей ситуации снайперское искусство «Вали» не пригодится. Может, он где-то успеет разок выстрелить, но, скорее всего, когда будет настоящий бой и настоящее огневое подавление, от него останутся одни ошметки, – полагает парламентарий. – Поэтому пускай приезжает – мы его с удовольствием упакуем».
Ранее журналист Александр Невзоров выложил в Instagram пост, в котором прокомментировал прибытие на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом «Вали». Его считают одним из лучших в мире в своем деле: он способен поражать цель на расстоянии 3,5 километров. Является ветераном войн в Афганистане и Ираке. «Вали» уже вступил в Интернациональный легион Украины, сообщает канадская телекомпания CBC.
«На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира», – написал в своем блоге журналист. – «Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82 может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
«Никогда не питал иллюзий по поводу человеческих качеств Александра Невзорова», – написал на своей странице в Instagram заслуженный артист России Вячеслав Манучаров. – «Но его последние экзерсисы по поводу операции наших вооруженных сил в Украине, на мой взгляд, переходят всякие границы и тянут, как минимум, на административку».
«Господин Невзоров неистово радуется новости о том, что на Украину едет биться с нашими солдатами один из лучших снайперов мира. И Невзоров уже упивается размышлениями о том, сколько «смертей в сутки» наемник сможет обеспечить. Вот и получается, что статью «враг народа» упразднили, а враги остались», – считает Манучаров.
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Глава разведки США раскрыла назначение биолабораторий на Украине
Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что на Украине 12 биолабораторий, которые обеспечивают «биологическую безопасность».
«В рамках биологической безопасности вы думаете о таких вопросах, как средства профилактики здравоохранения, которые помогут вам справиться с пандемией, вспышкой [заболевания] в вашей стране и тому подобное, <...> что предотвращает распространение пандемий и других связанных со здравоохранением проблем, <...>», – заявила Хейнс в четверг на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США, отвечая на вопрос о том, имеются ли на Украине какие-либо исследовательские центры, занимающиеся созданием биологического оружия, передает ТАСС.
По е словам, Украина не стремится к разработке ни биологического оружия, ни ядерного оружия.
Ранее Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил журналистам, что ВС России в ходе спецоперации на Украине обнаружили биолабораторию. Стало известно, что там реализуется военно-биологическая программа, которая финансируется США.
Также Минобороны распространило документ о том, что США на территории Украины изучали возможности переноса опасных инфекций мигрирующими птицами.
Напомним, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства России на Украину
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Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, заявил глава правительства Словении Янез Янша.
Янша заявил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».
Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.
Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Facebook и Instagram разрешат призывы к насилию против россиян
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Из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Reuters сообщает, что речь идет об изменении политики запрета разжигания ненависти в соцсетях. Meta разрешит призывы к насилию против россиян, российских военных, президентов России и Белоруссии. Соответствующие электронные письма были направлены модераторам, передает РИА «Новости».
Reuters уточнило, что призывать к смерти лидеров России и Белоруссии разрешат пользователям из таких стран, как Россия, Украина и Польша, если в заявлениях не будут указаны «место или метод» насильственных действий.
Призывы к насилию в отношении россиян будут допустимы в сообщениях о военной спецоперации России на Украине в отношении российских солдат (но не военнопленных) для пользователей из Армении, Азербайджана, стран Прибалтики, Грузии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины.
Позднее пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В качестве примера не дозволенного ранее, но разрешенного теперь компания привела лозунг «Смерть российским захватчикам». При этом Meta «не будет дозволять правдоподобные призывы к насилию против российских гражданских лиц».
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией. До этого Роскомнадзор частично ограничил доступ к соцсети Facebook в России, признанной Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан.
ЕС собрался «усилить давление» на Россию из-за Украины
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Евросоюз готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины, говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам первого дня неформального саммита в Версале.
В документе сказано, что в ЕС «полны решимости еще больше усилить давление на Россию и Белоруссию» и «готовы быстро ввести новые» санкции. ЕС намерен «оказывать скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку» Украине и помочь «восстановлению демократической Украины» после завершения боевых действий.
От России потребовали «обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещенным лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать», передает ТАСС.
Совет ЕС поручил Еврокомиссии представить оценку заявок Украины, Грузии и Молдавии на членство в содружестве. Указывается, что ЕС продолжит укреплять связи с Украиной, которая «принадлежит к европейской семье».
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что в ЕС подтвердили приверженность Украины европейскому пути, но подчеркнул, что «в Евросоюз нельзя вступить за ночь». Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы, заявил премьер Нидерландов Марк Рютте.
Как заявил президент Литвы Гинтарас Науседа, европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.
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Войска ДНР освободили Волноваху
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Войска ДНР освободили город Волноваха, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «группировка войск Донецкой народной республики освободила город Волноваху, также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велико-Анадоль, Зеленый Гай, продвижение в глубину составило до шести километров», передает ТАСС.
Также утром 11 марта «высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины», в результате чего «выведены из строя военные аэродромы в Луцке и Ивано-Франковске».
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Зеленский объяснил биолаборатории на Украине советским наследием
Украина – «адекватная страна», она не разрабатывает химическое или иное оружие массового поражения, заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский заявил, что большинство лабораторий «осталось с советских времен», они «занимаются обычной наукой», а не «военными технологиями». «Мы адекватные люди. Я президент адекватной страны, адекватного народа... Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает», – приводит его слова РИА «Новости».
Зеленский заверил, что не рассматривал предложение американцев покинуть страну и продолжает находиться на Украине: «Мое местонахождение на Украине, в Киеве, это не секрет». Он призвал Запад усилить санкции против России, так как «если бы санкции были достаточными, наступление бы уже закончилось», но «но нефть и газ из России продолжают покупать», передает ТАСС со ссылкой на Zeit.
Тем временем официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил: «Правительство США не располагает и не управляет биологическими лабораториями на Украине. Точка. Точно так же, как мы это делали в других странах по всему миру, эксперты иногда помогали Украине в вопросах лабораторной безопасности. Этим деятельность исчерпывалась».
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что «настоятельно рекомендовала» Украине уничтожить опасные патогены в биолабораториях, чтобы предотвратить их возможную утечку.
Напомним, Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль Вооруженных сил России.
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Кадыров обещал наказать «шайтанов» на Украине за ложь семьям российских военных
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«Бандеровские банды» и «чеченоговорящие шайтаны» звонят родственникам российских военных с ложными сообщениями о гибели военнослужащих, рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Кадыров заявил в соцсети «ВКонтакте», что «бандеровские банды уже ослабли морально и физически» и «принялись за самые мерзкие и низкие методы психологического воздействия». В частности, они, пользуясь «общедоступными базами телефонов», звонят семьям военных, заявляя о гибели военнослужащих.
«Конечно, это неправда, но родственники порой не могут дозвониться до военнослужащего, потому что он находится на важном задании и не может использовать сотовую связь. Какое-то время родственники остаются в неведении», – рассказал глава Чечни.
Он «сравнил такие методы с фашистскими», отметив, что «это в очередной раз доказывает истинную сущность бандеровщины». Кадыров привел чеченскую поговорку: «Побоявшийся подраться с конем подрался с седлом». По его словам, таков «боевой дух нациков и (не удивляйтесь) шайтанов, которые разговаривают по телефону на чеченском языке». «Ответьте только на один вопрос: вы действительно считаете себя после этого мужчинами?» – заявил он.
Кадыров отметил, что «в век цифровых технологий невозможно совершить подобный гнусный поступок, не оставив следы». «У нас есть логи и другие данные, которые позволяют вычислить телефонных чеченоговорящих шайтанов, и спрос с них будет спрошен. А чеченцы умеют спрашивать и через десятки лет», – заявил он.
Напомним, чеченцы из террористического так называемого батальона Джохара Дудаева заявили, что будут воевать против России и главы Чечни Рамзана Кадырова на стороне Украины. Глава СНБО Украины Алексей Данилов пообещал появление «свободной Ичкерии».
Украине разъяснили отсутствие ускоренной процедуры вступления в ЕС
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте 10 марта объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует, говоря о заявлении Украины.
«Важно то, что Украина попросила о вступлении в ЕС <...>. Ускоренной процедуры по вступлению в ЕС нет», – заявил он по прибытии на внеочередной саммит ЕС в Версале, передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины из-за спецоперации, проводимой на ее территории. Поэтому нужно быть осторожнее, отметил он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. На следующий день Европарламент поддержал резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата.
Госдеп ответил на сравнение Украины с Сирией и Йеменом
Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал возможность возникновения на Украине ситуации с оружием, схожей с ситуациями в Сирии и Йемене.
Прайса спросили, беспокоит ли Вашингтон тема «распространения оружия», судьба оружия, поставляемого сейчас Киеву западными странами. «Увидим ли мы ситуацию, схожую с тем, что мы видели в Сирии или Йемене?» – спросил журналист.
Представитель Госдепа ответил, что США «сейчас видят украинский народ, украинских военных, противостоящих агрессору» и «поддерживают украинское правительство» и «украинский народ в их способности делать именно это», передает ТАСС.
США также намерены «поддерживать украинских партнеров в дипломатических контактах, дипломатических инициативах», но «это не означает», что в Вашингтоне «возлагали бы обязательно большие надежды», заявил Прайс.
«Мы слышали от министра иностранных дел Кулебы после встречи с министром иностранных дел Лавровым, что, к чему Российская Федерация продолжает стремиться – это капитуляция Украины», – сказал он, добавив, что «это не то, чего можно достичь или решить и добиться с помощью дипломатии».
США считают, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».
Вашингтон считает, что «стратегические условия», которые привели к отмене встречи глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, не изменились, планов проведения новых подобных контактов нет.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование кризиса. Псаки заявила, что США – «крупнейший поставщик военной и гуманитарной помощи в мире», передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Раскрыта тактика спецподразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей
Обнародована новая порция документов, предположительно, из украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПСО) – специального подразделения ВСУ по организации пропагандистских атак за границей, расположенного в небольшом городе Бровары рядом с Киевом.
Согласно новым данным, в ряды бойцов информационного фронта призываются добровольцы. Им рекомендуют как можно активнее нагнетать истерию вокруг темы западных санкций и распространять слухи о скором объявлении в России мобилизации. «По таким лекалам шьет фейки тайная фабрика Украины», – передает RT со ссылкой на создателей Telegram-канала Beregini.
Так, в новой порции документов, принадлежащих, как утверждают авторы канала, спецподразделению ВСУ, обозначены основные темы, на которые следует обращать внимание добровольцам-дезинформаторам. Инструкция также очерчивает аудиторию в 60-70 млн россиян – потенциальных реципиентов фейков, по мнению составителей документа.
Также по этой аудитории и планировались основные информационные бомбардировки – сообщениями о грозящем России экономическом упадке, пугающих последствиях западных санкций, «росте цен на еду, бытовую технику, авто, одежду», непосильном ипотечном гнете и так далее. Добровольцам дается четкая установка: «бить в глубину, давить на болевые точки».
В свете этих событий приведены конкретные примеры. «Моя сестра работает в Сбере, он подпал под санкции – они больше не будут выплачивать деньги народу», «нет долларов в банках», «банки блокируют карты» – такими сообщениями в первые дни проведения российской спецоперации на Украине наполнился весь русскоязычный сегмент интернета.
Кроме того, особое внимание в инструкции для волонтеров по фейкам рекомендуется уделить женской аудитории и распространению слухов о возможном «призыве и отправке на войну». Соответствующие слоганы так и называются: «Мамы против войны» и «Мама, забери меня домой». В методичке указывается, что эта тема «заходит шикарно».
Разработчики инструкции уверены, что именно матери «первыми начнут поднимать панику». В качестве примера таких пропагандистских атак предлагается использовать телефонные звонки с воззваниями к помощи от якобы попавших в плен российских военнослужащих.
При этом отмечается, что информационная бомбардировка координировалась с одного адреса – города Бровары, находящегося в Киевской области. Там была выстроена главная украинская фабрика фейков – 72-й центр информационно-психологических операций ВСУ.
«Было завезено высокотехнологичное оборудование, вложены колоссальные средства. Продумывалось все, от легенды до способов распространения лживой информации», – пояснили создатели канала.
Авторы Beregini добавляют, что украинские специалисты проходили обучение и проводили совместные учения с аналогичными центрами стран НАТО начиная с 2014 года, а представители соответствующих американских служб были частыми гостями в украинских центрах.
«Сейчас террористам из Бровар активно помогают все киберцентры Польши, Прибалтики, Канады, Великобритании и США. Фейки, постановочные видео, атаки на правительственные сайты России – развернута полномасштабная информационная война, и это случилось не в феврале этого года, это произошло намного раньше», – пояснили они.
При этом создатели Beregini заявили, что пофамильно знают тех, кто ведет информационную войну. «У нас более 50 Гб документов, и с каждым днем наша база пополняется все новыми и новыми фактами. Там есть все, чтобы доказать правду. Придет время, и они ответят за свои преступления», – подчеркнули они.
Помимо прочего, авторы канала выделяют особую роль в работе «удара по психотипу». Как пояснил экс-заместитель начальника информационно-аналитического управления ФСБ России генерал-майор в отставке Александр Михайлов, фейки о мобилизации, введении военного положения работают только в отношении самых легковерных или мнительных пользователей Сети, вызывая критическую реакцию у большинства.
«На данный момент, я полагаю, нет никаких оснований прибегать к таким мерам. Если посмотреть на карту военных действий, то понятно, что никакой мобилизации и тем более военного положения России не потребуется», – заявил он.
При этом Михайлов отметил, что информационно противостоять таким вбросам очень сложно. «Все это рассчитано на людей с определенным психотипом, и люди, находящиеся в условиях негативного эмоционального фона, очень плохо воспринимают логику», – отметил эксперт.
Кроме того, как полагает полковник в отставке Виктор Литовкин, тематика мобилизации и призыва резервистов рассчитана прежде всего на женщин России, особенно на тех, у кого есть дети призывного возраста или служащие мужья и сыновья. «Очень хорошо, что президент России, выступая на днях, ясно заявил, что никакой мобилизации не будет», – заключил он, подчеркнув, что такие слухи «необходимо разоблачать».
Как отмечал находящийся в Севастополе популярный украинский видеоблогер Юрий Подоляка, события в информационной и психологической войне не менее важны того, что сейчас происходит на фронтах на Украине.
МО: Работы в биолабораториях на Украине схожи с японским проектом биологического оружия
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В Министерстве обороны России заявили, что изучение полученных документов и материалов в биолабораториях Харькова подтвердило факт передачи за рубеж более 140 контейнеров с эктопаразитами летучих мышей.
Как рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов, передаваемыми материалами были летучие мыши, блохи и клещи. Он добавил, что в Пентагоне также интересовались насекомыми переносчиками, которые способны распространять опасные инфекционные заболевания, передает ТАСС.
Подобные исследования в 1940-х годах проводил японский отряд 731, который занимался разработкой биологического оружия, сказал Кириллов.
Один из документов, находящийся в распоряжении ВС России, подтверждает, что все исследования повышенной опасности в украинских биолабораториях проводились под руководством специалистов из США.
По его словам, свидетельством этому стали проанализированные материалы по проекту UP-8, который направлен на изучение вируса Конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.
«[Материалы] наглядно опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские ученые без вмешательства американских биологов», – указал Кириллов.
Эктопаразиты – паразиты, живущие на поверхности тела и на наружных органах животных и человека. Примером эктопаразитов служат кровососущие членистоногие. Например, комары, вши и клещи. Эктопаразиты часто являются переносчиками инфекционных заболеваний, таких как чума, малярия и болезнь Лайма.