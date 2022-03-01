Disney и Warner Bros. приостановили показы фильмов в России

Американская компания The Walt Disney Company приостанавливает показы своих фильмов на территории России, сообщила телекомпания CNBC.

«Учитывая необоснованное вторжение на Украину и ужасный гуманитарный кризис, мы приостанавливаем показы фильмов в кинотеатрах России, включая предстоящую премьеру [мультипликационного фильма] Turning Red [«Я краснею»] от студии Pixar», – передает ТАСС текст заявления.

Представители The Walt Disney Company подчеркнули, что дальнейшие решения руководство компании будет принимать в зависимости от того, «как будет развиваться ситуация».

Позднее американская студия Warner Bros. заявила, что откладывает «ввиду гуманитарного кризиса на Украине» намеченную в России на 2 марта премьеру фильма The Batman. «Мы продолжим следить за развитием ситуации, – приводит телекомпания заявление представителей Warner Bros. – Мы надеемся на скорое и мирное разрешение этой трагедии».

Ранее американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.