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Французский политолог назвал важный результат переговоров Путина и Макрона
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«Важным результатом встречи лидеров России и Франции стали некие новые подходы к урегулированию украинского кризиса», – сказал газете ВЗГЛЯД французский политолог Арно Дюбьен, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Москве.
«Суть переговоров досконально неизвестна. Хотя ясно, что разночтения по определенным вопросам между Россией и Францией сохраняются. При этом стороны продолжают поиски компромисса по урегулированию украинского кризиса, а также по гарантиям безопасности, предложенным российской стороной», – отметил директор аналитического центра «Обсерво» при Франко-российской торгово-промышленной палате Арно Дюбьен.
«Разговор двух лидеров прошел с акцентом на некие новаторские предложения, выдвинутые Макроном. Думаю, что обсуждались именно новые подходы к урегулированию ситуации вокруг Украины. Вероятно, сегодня президент Франции будет их обсуждать уже с украинским лидером в Киеве», – предположил политолог.
«По остальным вопросам, включая европейскую безопасность, тоже, по всей вероятности, есть какие-то подвижки, – добавил Дюбьен. – Это было заметно и по пресс-конференции президентов, и по неформальным беседам на борту президентского самолета, когда Макрон только летел в Москву и о которых сообщала западная пресса».
«Однако ценно то, что дипломатия продолжает свою работу. Вряд ли сегодня вечером после переговоров в Киеве будет дано какое-то окончательное решение относительно новых предложений по урегулированию напряженной ситуации вокруг Украины. Тем не менее, надеюсь, что они не будут полностью заблокированы Киевом», – полагает собеседник.
Он также обратил внимание на длительность переговоров лидеров России и Франции. «Если президенты три раза за неделю общаются по телефону, а затем считают необходимым встретиться – значит, им есть, о чем разговаривать. Это уже очень важный момент, – уверен Дюбьен. – Примечательно также и то, что после переговоров с Путиным Макрон прогулялся по Красной площади. Всем известно, что французский президент почти не спит и, вероятно, решил воспользоваться возможностью и увидеть красоты российской столицы».
Встреча лидеров России и Франции прошла в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.
Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны.
На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
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Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества
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Белоруссия не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричества в три-пять раз больше, чем Белоруссия, которая «мизер» поставляет.
Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Кандидат в президенты Франции по-русски обратилась к жителям России
Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу».
Пекресс заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Шарий: Путин троллит Зеленского и Порошенко, потому что их судьба предрешена
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«Макрон постарается продавить в Киеве вопрос исполнения Украиной Минских соглашений», – сказал газете ВЗГЛЯД политик и медиаэксперт Анатолий Шарий, комментируя итоги переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, а также предстоящий визит французского лидера на Украину.
«Слова Путина о предоставлении убежища Порошенко – это чистый троллинг. Не стоит бывшему украинскому президенту ехать в Россию. Как раньше говорили: «вам обеспечено чистое постельное белье и горячий чай, но на зоне». Поэтому понятно, что его ждет в России», – прогнозирует политик и медиаэксперт Анатолий Шарий.
«С другой стороны, Путин этим четко показывает, что он ничего не говорит просто так. Он дает понять, что судьба всех правителей Украины новейшей истории предрешена. То же касается и Зеленского. Того Путина, которому Зеленский когда-то казался приятным и договороспособным, больше нет», – добавил эксперт.
По мнению собеседника, Макрону очень нужна поездка в Киев – не для того, чтобы помочь Украине, а чтобы выиграть президентские выборы во Франции. «Для этого ему нужны Минские соглашения и «нормандский формат». Поэтому, скорее всего, он будет заниматься тем же, чем занимаются все остальные европейские политики, которые катаются в Киев: что-нибудь продаст Украине, одолжит ей немного денег в обмен на исполнение «Минска-2», – предполагает Шарий.
«Французский лидер постарается убедить Зеленского в том, что лучше сотрудничать с ним, так как две его главные конкурентки на выборах – Марин Ле Пен и Валери Пекресс – настроены пророссийски, Киеву с ними будет сложно взаимодействовать», – указал политик.
«Что касается ответа Путина на слова Зеленского о недовольстве всеми пунктами Минских соглашений, то это просто великолепно, – добавил эксперт. – «Минск-2» – это краеугольный камень российской политики в отношении Украины. Уже даже Соединенные Штаты намекают на то, что неплохо было бы Украине их выполнить, так как одно дело – противостояние России и Запада, а другое – украинский кризис, с которым уже надо что-то решать».
«В случае чего, на Западе Зеленского разменяют на раз-два. Он для них в принципе никто. Если проблема исполнения Минских соглашений будет заключаться только в нем, то, как говорится: «нравится, не нравится, терпи моя красавица». А нет, тогда тебя снесет тот же Запад», – резюмировал Шарий.
В понедельник президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры, которые продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи. Известно, что стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также российские предложения по гарантиям безопасности.
Макрон по итогам встречи с Путиным заявил, что в ходе беседы с украинским лидером Владимиром Зеленским призовет того выполнить Минские соглашения. Путин в свою очередь прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять. Украинский политолог Юрий Романенко заявил, что после переговоров с Путиным Макрон привезет в Киев невыгодные для Украины инициативы.
Также российский лидер заявил, что предлагал бывшему украинскому президенту Петру Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям». В ответ Порошенко заявил: «Разберемся сами».
Напомним, что на Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
Кроме того, Владимир Путин заявил, что в общих чертах проинформировал Эммануэля Макрона о российском ответе на позицию США и НАТО по гарантиям безопасности. Он отметил, что США и НАТО в своих ответах не обозначили позицию по таким ключевым для Москвы вопросам, как нераспространение Североатлантического альянса, неразмещение ударных систем возле российских границ, возвращение инфраструктуры к 1997 году.
Российский лидер также заявил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем. Представьте, что Украина – член НАТО, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
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Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Политолог: Макрон на Красной площади доказал неверие Запада в войну
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«Встреча Путина и Макрона может стать первым существенным шагом к деэскалации кризиса в отношениях России с Западом и к решению украинского вопроса», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее многочасовые переговоры лидеров двух стран прошли в Кремле в формате один на один.
«На встрече российский президент в очередной раз изложил позицию Москвы относительно европейской безопасности, украинского вопроса, двусторонних отношений, позиции Москвы по ситуации в Африке – что также важно для Макрона, и по другим темам», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
При этом, несмотря на расхождения по некоторым направлениям, тон встречи был примирительный. Обвинений и угроз не звучало.
«Этой встречей с Макроном Путин достаточно последовательно дезавуировал идею Запада о том, что Россия вторгнется на Украину. И французский лидер, судя по всему, склонен соглашаться с этим», – отметил аналитик.
Собеседник отдельно выделил и прогулку лидера Франции по Красной площади. «Это показывает, что Запад в целом также придерживается точки зрения о том, что войны не будет. Если бы было иначе, Макрон не стал бы так подставляться перед своими политическими партнерами и конкурентами, гуляя по центру столицы «страны-агрессора», – подчеркнул Кортунов.
Сама длительность переговоров – а они продолжались по разным данным от пяти до семи часов – также показывает, что сторонам есть что обсуждать и они готовы к диалогу, добавил собеседник. «Это куда лучше, чем недавняя встреча Лаврова с Блинкеном, которая продлилась чуть больше часа», – резюмировал эксперт.
Встреча лидеров России и Франции прошла
в понедельник в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.
Президент Франции в свою очередь заявил, что вопрос по Украине является очень важным, в связи с чем Москве и Парижу нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны.
На пресс-конференции после встречи Путин назвал символичным, что встреча прошла 7 февраля – в день, когда 30 лет назад был подписан основополагающий договор между Россией и Францией.
Кроме того, Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Эксперт объяснил резкое желание французских политиков вести диалог с Россией
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«Несмотря на критику в адрес России из-за Украины, большинство политиков Франции выступают за диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины, а кандидат в президенты Валери Пекресс обратилась по-русски к «гордому русскому народу».
«Отношения с Россией были важны для Франции и до начала президентской кампании. Несмотря на критику со стороны других западных стран, Макрон все время говорил, что диалог с Москвой необходим, поскольку без нее не решить ни мировых проблем, ни вопросов европейской безопасности», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эксперт напомнил, что летом прошлого года Франция и Германия предлагали провести саммит ЕС – Россия, однако эту идею блокировали «страны-русофобы» – Польша, Прибалтика. При этом, по его словам, «отрадно, что кандидат в президенты Франции, Валери Пекресс, несмотря на серьезное давление, тоже выступает за диалог с Россией. Особенно приятно, что она когда-то изучала русский язык и бывала в Москве», – добавил он.
«Нацеленность на диалог с Москвой звучит у многих участников французской президентской гонки. Здесь и Эрик Земмур, и Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», также выступает за диалог с Россией, выход из НАТО и так далее», – рассказал Федоров.
«На этом фоне особую важность представляет визит Макрона в Москву, – считает политолог. – Скорее всего, он будет говорить с российским лидером не только об Украине, но и о европейской безопасности в целом. Россия четко обозначила свои озабоченности и видение европейской безопасности. Поэтому логично, что страны ЕС, а сейчас Франция там председательствует, тоже хотят участвовать в дискуссии о создании новой архитектуры безопасности в Европе».
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.
Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В минувший четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.
Между тем в понедельник Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Она заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Появилось видео прогулки Макрона по Красной площади после переговоров с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным решил прогуляться по Красной площади до отправления в отель.
Макрона сопровождал посол Франции в Москве Пьер Леви, а также французские журналисты и военные в мундирах. Президент Франции спустился на Манежную площадь мимо Исторического музея. После прогулки он отправился в расположенный там же отель Four Seasons, передает «Пятый канал».
Напомним, переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.
Путин после переговоров с Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
Президент Франции после встречи с Путиным в Москве в свою очередь заявил, что в ходе предстоящих переговоров в Киеве намерен напомнить президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости следовать положениям Минских соглашений.
Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.
В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Путин и Макрон завершили пятичасовые переговоры в Москве
Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продлились чуть более пяти часов и завершились около полуночи.
Переговоры лидеров России и Франции начались в представительском кабинете первого корпуса Кремля в формате один на один. Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана «хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами». Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности, передает ТАСС.
Главы государств продолжили беседу за рабочим обедом. Как сообщили в пресс-службе президента России, в меню значилось семь блюд. Серди них «моченые яблоки с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, щербет из имбиря». На горячее были предложены «стейк из осетрины с птитимом и оленина с бататом и ежевикой». В качестве десерта подавался «грушевый тарт с ванильным мороженым». Среди напитков в меню значатся «Шардоне», «Усадьба Дивноморское», произведенное в России в 2015 году, и вино того же производителя «Ребо», также 2015 года.
Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.
Напомним, переговоры Путина и Макрона в Москве начались около 18.00 понедельника. Ранее Макрон заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером в Москве.
Ле Пен обещала вывести Францию из НАТО в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен пообещала, что в случае ее победы на выборах страна выйдет из НАТО.
Выступая в Реймсе перед своими сторонниками, Ле Пен заявила, что Франции необходимо «свободно защищать свои интересы, выйти из логики военных блоков». Он заверила, что в случае ее победы на президентских выборах Франция «выйдет из объединенного командования НАТО», чтобы страну «не могли втянуть в чужие конфликты», передает РИА «Новости».
Как заявила Ле Пен, в мире, который «придумывает новые холодные войны, Франция должна сделать так, чтобы ее сильный и независимый голос был услышан, в частности, через свое дипломатическое место» в СБ ООН. Она заявила, что в Европе Франция «реформирует» ЕС, его заменят Европейским альянсом наций, работа которого «будет основана на суверенитете народов».
Напомним, кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс заявила, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пока не объявляет о своем участии в выборах главы государства из-за ситуации вокруг Украины.
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Французы обвинили Макрона в плохих отношениях с Россией
Читатели французской газеты Le Figaro активно обсуждают новость о предстоящей встрече Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным в Москве, многие пользователи осудили французского лидера за плохие отношения с Россией.
«Перед переговорами с Путиным Макрон отправился получать указания от НАТО, поэтому ему нельзя доверять», – считает DidierLAGARDE, сообщает РИА «Новости».
«У него было пять лет, чтобы наладить отношения с Россией, однако теперь уже поздно», – отметил Xophe.
Другие комментаторы сошлись во мнении, что Париж не должен вмешиваться в украинский кризис.
«В этой ситуации должны разбираться США/НАТО и Россия. Точка. От остальных толку ноль», – убежден PLR-Ethic.
«Франция и большая часть Европы входят в НАТО. Не пойму, что вас не устраивает?» – ответил ему azincourt.
«Макрону приходится играть по-крупному на мировой арене из-за ужасной внутриполитической ситуации», – добавил bosport75.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон намерен 7 февраля посетить Россию.
Путин указал на соответствие логике НАТО права Мали на выбор партнеров
Российское государство не имеет ничего общего с работающими в Мали частными военными компаниями, однако, следуя общей логике НАТО, если власти республики решили работать с компаниями из России, то они имеют на это право, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Что касается Мали, господин президент [Франции Эммануэль Макрон] неоднократно ставил этот вопрос, мы с ним обсуждали, и он знает нашу позицию. Российское правительство, российское государство не имеет ничего общего с теми компаниями, которые работают в Мали. Насколько нам известно от руководства Мали, никаких замечаний по поводу коммерческой деятельности этих компаний не высказывалось», – приводит ТАСС ответ Путина на вопрос французского журналиста о частных военных компаниях в Мали.
«Следуя общей логике применительно к [политике] НАТО и членам альянса, если Мали делает такой выбор – работать с нашими компаниями, значит, она имеет на это право. Российское государство не имеет к этому никакого отношения», – еще раз подчеркнул Путин.
«Там коммерческие интересы наших компаний, они договариваются с местным руководством. Мы посмотрим на это еще раз повнимательнее, но отношения к этому не имеем», – сказал Путин, пообещав предоставить Макрону дополнительные пояснения по этой теме.
Глава российского государства пояснил, что частные военные компании «местные власти приглашают на государственном уровне, благодарят их за проделанную работу и так далее».
В прошлую пятницу премьер-министр западноафриканского государства Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что сотрудничество с Россией и другими партнерами в военной сфере позволило менее чем за месяц уничтожить террористов больше, чем за 30 лет. Конфликт между властями и боевиками сепаратистов и исламистов начался в Мали в 2012 году.
В конце декабря 2021 года на Западе резко раскритиковали размещение бойцов российской ЧВК «Вагнер» в Мали. Глава МИД Сергей Лавров пояснял, что власти республики обратились к частной военной компании из России с просьбой помочь в борьбе с терроризмом, российские власти не имеют к этому отношения.
В январе жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами. От Москвы там ждут решения острой проблемы внутренней безопасности. По мнению экспертов, успешное миротворчество в Мали резко повысит имидж России на континенте. В сентябре 2021 года Франция пригрозила вывести войска из Мали из-за сотрудничества властей республики с российской ЧВК Вагнера.
Джонсон и Макрон обсудили укрепление восточных рубежей НАТО
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров 5 февраля обсудили ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг Украины.
Политики обсудили укрепление восточных рубежей НАТО и пришли к выводу, что необходимо единство членов альянса, передает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии главы британского правительства по итогам телефонной беседы двух лидеров.
«Лидеры обсудили проводимую работу по укреплению восточных рубежей НАТО, которая должна гарантировать, что союзники будут полноценно защищены от злонамеренных действий России, где бы и как бы они не проявлялись», – отмечает канцелярия.
Париж и Лондон продолжат сотрудничество в вопросе выработки санкций против России в случае вторжения на Украину.
«Премьер-министр и президент подчеркнули, что НАТО должна сохранять единство перед лицом российской агрессии. Они условились продолжать совместную работу по подготовке пакета санкций, которые незамедлительно вступят в силу в случае дальнейшего вторжения России на Украину, – отмечается в документе.
При этом поиск дипломатических решений проблемы Макрон и Джонсон считают приоритетным в этой ситуации.
Макрон с опозданием вылетел в Москву для встречи с Путиным
С небольшим получасовым опозданием президент Франции Эммануэль Макрон вылетел в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
«Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30-45 минут», – сообщил обозреватель телеканала BFMTV Патрик Сос, передает РИА «Новости».
В Москве его ждут переговоры с Владимиром Путиным. Цель визита, по словам французского лидера, решить вопрос украинского кризиса, чтобы не допустить ухудшения ситуации. Обсуждать в первую очередь будут гарантии безопасности, которых требует Москва.
По итогам встречи Путина и Макрона запланирована совместная пресс-конференция, сообщал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Во вторник, 8 февраля, президент Франции отправится в Киев.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.