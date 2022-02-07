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Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
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Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
Американский разведчик описал сценарий войны России и США
Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.
«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT.
Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса.
«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер.
Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.
«Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он.
Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.
Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании.
Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.
По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.
В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.
Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.
«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Кандидат в президенты Франции по-русски обратилась к жителям России
Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу».
Пекресс заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Эксперт объяснил резкое желание французских политиков вести диалог с Россией
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«Несмотря на критику в адрес России из-за Украины, большинство политиков Франции выступают за диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины, а кандидат в президенты Валери Пекресс обратилась по-русски к «гордому русскому народу».
«Отношения с Россией были важны для Франции и до начала президентской кампании. Несмотря на критику со стороны других западных стран, Макрон все время говорил, что диалог с Москвой необходим, поскольку без нее не решить ни мировых проблем, ни вопросов европейской безопасности», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эксперт напомнил, что летом прошлого года Франция и Германия предлагали провести саммит ЕС – Россия, однако эту идею блокировали «страны-русофобы» – Польша, Прибалтика. При этом, по его словам, «отрадно, что кандидат в президенты Франции, Валери Пекресс, несмотря на серьезное давление, тоже выступает за диалог с Россией. Особенно приятно, что она когда-то изучала русский язык и бывала в Москве», – добавил он.
«Нацеленность на диалог с Москвой звучит у многих участников французской президентской гонки. Здесь и Эрик Земмур, и Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», также выступает за диалог с Россией, выход из НАТО и так далее», – рассказал Федоров.
«На этом фоне особую важность представляет визит Макрона в Москву, – считает политолог. – Скорее всего, он будет говорить с российским лидером не только об Украине, но и о европейской безопасности в целом. Россия четко обозначила свои озабоченности и видение европейской безопасности. Поэтому логично, что страны ЕС, а сейчас Франция там председательствует, тоже хотят участвовать в дискуссии о создании новой архитектуры безопасности в Европе».
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.
Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В минувший четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.
Между тем в понедельник Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Она заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с героями «Кавказской пленницы»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями советской комедии «Кавказская пленница». По ее словам, Киев – Трус, которого держат Балбес и Бывалый – Вашингтон и Лондон.
«Она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) периодически – помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», – сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Захарова напомнила о недавней публикации Bloomberg о якобы «вторжении» России на Украину. Дипломат пояснила, что перед публикацией подобного материала он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.
«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», – подчеркнула представитель МИДа.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении «напасть» на Украину.
Киев отменил встречу главы МИД Германии с Зеленским
Запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся, сообщили СМИ.
По данным немецкого телеканала N24, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, передает РИА «Новости».
Причины отмены пока не сообщаются.
О готовящейся встрече Бербок с Зеленским ранее сообщала представитель МИД ФРГ.
Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины.
Газпром нарастил транзит газа через Украину
Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Текущая заявка на прокачку составляет 107,8 млн кубометров, тогда как максимальные контрактные обязательства Газпрома равны примерно 109 млн, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может вырасти на 24%.
В свою очередь мощности «Ямала – Европы» остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме.
Ранее сообщалось, что газопровод «Ямал – Европа» возобновил работу, при этом поставки вновь идут в реверсном направлении.
Захарова предложила называть представителей НАТО «натистами»
Представителей НАТО следует называть не «натовцами», а «натистами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что «много чести называть их «натовцы». «Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», – считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Reuters, ссылаясь на неназванных официальных лиц США назвало число возможных «жертв вторжения».
Канцлер Германии исключил поставку оружия Украине
Позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
«У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно, что мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, мы также не поставляем летальное оружие Украине», – цитирует РИА «Новости» главу кабмина.
Он добавил, что подобной же позиции придерживалась бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. По словам Шольца, эту точку зрения одобряло и большинство населения Германии.
«Это было и остается правильным», – заключил Олаф Шольц.
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Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта продолжается.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Белоруссия указала на «бешеную милитаризацию» Польши и Украины
В соседних с Белоруссией странах: в Польше, на Украине, в Литве и Латвии – идет «бешеная милитаризация», заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что эти страны «вкладывают огромные деньги в вооружение армии». Так, Польша тратит на оборону «около 14 млрд долларов, Украина замахнулась на 15,5 млрд долларов, Литва тратит на оборону и вооружение 2,1% от ВВП, Латвия так же, Польша – 2,2% от ВВП». Он подчеркнул, что в Белоруссии на оборону и вооружения запланировано выделить всего 1,5% от ВВП.
«Посмотрите, что сейчас происходит в Украине, явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ОНТ.
Вольфович заявил, что используются различные фейки для «подогрева обстановки». В минобороны Украины «присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников», а «на оперативном уровне – более 64 таких советников», сказал Вольфович. По его словам, «явно американские советники диктуют, как жить, как строить вооруженные силы, чем заниматься и что делать».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают. Лукашенко сказал, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Минобороны Украины оценило «вероятность эскалации»
Вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины оценивается как низкая, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
Резников заявил, что Киев предпринимает все возможные шаги для контроля ситуации с военными учениями в России и Белоруссии, действует планово и скоординировано для исключения «любых провокаций». По его словам готовятся силы территориальной обороны, идут учения с оборонным оружием, полученным от других стран, передает РИА «Новости».
«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию», – сказал он, отметив, что «может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов», особенно «в иностранных СМИ». Резников указал, что «некоторые уже о вторжении России объявили». По его словам, «вторжение» якобы «произошло» еще «восемь лет назад».
Как заявил министр, «долг военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз». Минобороны, по его словам, этим и занимается, а «вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая».
Напомним, постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.
На Украине заявили о наступлении наихудших времен для США
Поддержка Китаем требований России в предоставлении США гарантий безопасности свидетельствует о наступлении наихудших времен для США, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Для США случилось наихудшее: Россия и Пекин заключили политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США», – пояснил эксперт в статье для «Главреда», передает РИА «Новости».
Объединение Москвы и Пекина для противодействия «дестабилизирующим действиям» Вашингтона означает конец однополярного мира и окончание гегемонии США. Теперь за международную безопасность будет ответственна не только одна страна.
Теперь Штатам придется искать компромисс, либо спровоцировать общеевропейскую войну ради возвращения под контроль ЕС. Иначе может начаться период региональных войн, а Украина станет лишь одной из участниц, считает эксперт.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. В начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Германия пригрозила России «необходимыми мерами»
Германия вместе с союзниками намерены предпринять «необходимые меры» в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о газопроводе «Северный поток – 2».
В ходе интервью американской газете Washington Post Шольцу был задан вопрос о том, прекратит ли Германия процесс запуска газопровода в случае «вторжения» России на Украину.
«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые меры. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации рассматриваются все варианты... Я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе «трудных переговоров» с Россией по поводу ситуации на Украине.
Шольц назвал США «самым важным» союзником Германии и Европы.
«Мы много работали, чтобы послать России четкий сигнал о том, что ей придется дорого заплатить, если она вмешается в дела Украины. Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство – это то, что он там делает», – сказал канцлер Германии.
Шольц также заявил, что его страна поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе Киева, тогда как в вопросе возможных поставок вооружений играют большую роль жесткие экспортные ограничения.
«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», – сказал Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Украина попросила США разместить под Харьковом несколько противоракетных комплексов
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Власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD, сообщил дипломатический источник.
«Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», – отметил собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи, рассказал об этом глава минобороны страны Алексей Резников. По его словам, оружие от партнеров уже на стрельбище, а страна ждет новых поставок.
Ранее администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
В Латвии, Литве и Эстонии заявили, что предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, раннее название Theater High Altitude Area Defense) предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.
Ракета может разогнаться до скорости около 2.5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Антиракета THAAD состоит из боевой части и двигателя. Первые испытания прошли 21 апреля 1995 года на полигоне Уайт-Сэндз и продолжались до 1999 года. В ходе десятого испытательного пуска 10 июня 1999года впервые была успешно перехвачена мишень, имитирующая ракету СКАД.
Байден не увидел «ничего нового» в отношениях России и Китая
После встречи главы российского государства Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина в отношениях России и Китая не произошло существенных изменений, считает президент США Джо Байден.
Отвечая на вопрос о российско-китайских отношениях, Байден сказал, что не видит «в этом ничего нового», передает РИА «Новости».
При этом Байден ушел от прямого ответа на вопрос о возможности отправки дополнительных подразделений американских вооруженных сил в Европу, передает ТАСС.
Напомним, политолог Илья Гераскин, комментируя результаты переговоров лидеров России и Китая, отметил, что «поддержка Китаем предложений России по гарантиям безопасности означает, что теперь эти две страны определяют погоду на международной арене».