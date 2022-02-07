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Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
Украинский эксперт объяснил жесткое заявление Лукашенко в адрес Зеленского
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«Лукашенко понял, что отношения с Киевом не восстановить, и первым решился поджечь оставшиеся мосты между государствами», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Константин Бондаренко. Ранее Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» и пригрозил Киеву энергетическими санкциями.
«После того, как Зеленский присоединился к рестрикциям Запада против Белоруссии, отношения Киева с Минском охладели и практически перестали существовать после санкций, связанных с Протасевичем. Поэтому то, что Лукашенко назвал Зеленского «безголовым» – просто ожидавшаяся жирная точка в отношениях двух государств», – сказал глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко.
По его словам, Лукашенко возможно перешел грань, предопределяемую для заявлений на таком высоком уровне, но в то же время он понимает, что уже ничего не теряет, поэтому может позволить себе говорить, что думает.
«Думаю, момент был не то чтобы сознательно выбран Лукашенко – просто он понял, что Киев окончательно отказался восстанавливать отношения, и белорусский лидер, скажем так, первым поджог мост между Белоруссией и Украиной. Причем, возможно, не без соответствующего совета со стороны Москвы», – отметил эксперт.
Теперь, прогнозирует собеседник, политические и дипломатические отношения Киева и Минска можно считать прекратившимися – останутся только отдельные линии партнерства в бизнесе и экономике.
«Был момент, когда Лукашенко искал близкое к Европе «плечо», потому что не хотел делать Белоруссию российским федеральным округом. По его замыслу, Киев мог стать для Минска мостом на Запад и адвокатом на международной арене. Но Украина пошла по другому пути – повелась на британскую интригу и сломала белорусскому лидеру политическую многоходовку», – напомнил аналитик.
При этом, отметил Бондаренко, Лукашенко в недавнем выступлении перед парламентом заявил: Белоруссия не собирается воевать. «Я думаю, ни экономического, ни военного противостояния ждать не нужно», – резюмировал эксперт.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Чуть ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Минск предупредил Украину о возможной отмене поставок ГСМ и электричества
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Белоруссия не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы (ГСМ) и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Если вы [Украина] столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
В то же время белорусский президент заметил, что Российская Федерация имеет возможности поставлять на Украину электричества в три-пять раз больше, чем Белоруссия, которая «мизер» поставляет.
Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне.
Напомним, пресс-секретарь администрации Соединенных Штатов Джен Псаки заявила, что Белый дом прекратил называть якобы возможное Россией «вторжение» на Украину «неминуемым» и «надвигающимся», чтобы не подавать неправильный сигнал. Москва неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину.
Минобороны Украины открестилось от планов нападения на Крым, Луганск и Донецк
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Сиюминутных военных угроз со стороны России нет, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, чтобы не подвергать опасности живущих там украинцев, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью La Repubblica.
«Рано или поздно это [якобы вторжение] может произойти, но нет сиюминутного риска. Сначала говорили о январе (как о дате вероятного вторжения), теперь о феврале, уже кто-то говорит о весне», – приводит ТАСС слова министра. Так он прокомментировал «прогнозы» ряда западных спецслужб.
«Мы не будем сражаться, но если на нас нападут, мы будем этого ждать и подготовимся», – добавил он.
По словам Резникова, Киев не готовит нападения на Крым, Луганск и Донецк, поскольку там «живут украинцы, и они оказались бы в опасности».
Кроме того, по словам министра, встреча Путина и Зеленского возможна, однако для этого необходимо посредничество и гарантии соблюдения соглашений. Резников предположил, что местом встречи могли бы стать Женева, Берлин или Варшава.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Кандидат в президенты Франции по-русски обратилась к жителям России
Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу».
Пекресс заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе
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Москва и Минск нарисовали «красные линии» для Киева, перейдя которые, он получит ответ, но это США толкают Украину к войне, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Это просто суть войны, о которой сейчас дебаты идут у вас, и у нас: «Ах, Украина будет воевать». Да не Украина, американцы их толкают на войну», – заявил Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
Отвечая на вопрос, как в такой ситуации правильно вести себя с Киевом, Лукашенко заявил, что «очень правильно все сделано президентом России». «Я это поддерживаю. Мы нарисовали «красные линии». Наступил на «красную линию» – получай!» – продолжил белорусский президент.
В ответ на уточняющий вопрос, может ли быть ответом ракетный удар по территории Украины, Лукашенко сказал, что «не только».
«Все, что только есть. Если ты начертил «красную линию», то ты ее начертил для чего? Чтобы ее никто не переступил», – подчеркнул он.
Президент Белоруссии, отвечая на вопрос, как себя поведет белорусская армия, если украинские власти «начнут войну против Донбасса», заявил, что поступит «точно так, как российская».
На уточняющий вопрос, будет ли это совместным ответом Белоруссии и России, белорусский президент сказал: «Естественно».
«Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», – сказал Лукашенко, касаясь предпринимаемых в стране мер по усилению охраны границы с Украиной и отрабатываемых задач во время белорусско-российских совместных военных учений в феврале.
Также Лукашенко заявил, что Минск будет готов жестче отвечать на провокации Киева.
«Ну попробовали сейчас беспилотник, пришлось его… сбить, грубо говоря, ну дальше… дальше полезут – будем действовать жестче», – заявил президент Украины.
Белорусский президент заметил, что инцидент с беспилотником – уже не первый случай нарушения границы со стороны Украины. Четвертого декабря на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска Новая Рудня было зафиксировано нарушение воздушной границы Белоруссии: военный украинский вертолет Ми-8 пересек государственную границу и залетел на территорию республики на глубину до одного километра.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Ранее госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Американский разведчик описал сценарий войны России и США
Участие в войне против России ради Украины станет для американской армии самоубийством: она не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
Разведчик отметил, что прием Украины в НАТО согласно пятой статье устава обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы, авиацию.
«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», – написал Риттер в статье для RT.
Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет альянс, продолжил офицер, напомнив решение президента США Джо Байдена отправить около трех тысяч военных в Восточную Европу на фоне украинского кризиса.
«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», – продолжил Риттер.
Офицер пояснил, что армия США не организована, военные плохо обучены и не подготовлены к гипотетической войне с Россией. Кроме того, американская доктрина не предполагает участие в крупномасштабном вооруженном конфликте. Война с Россией с применением обычных вооружений приведет к беспрецедентному поражению американской армии, предупредил офицер.
«Короче говоря, это будет разгром», – подчеркнул он.
Военный сослался на исследование американской армии 2017 года, главным выводом которого стало то, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В документе отмечалось, что помимо плохой организации и недостаточного оснащения, армия США чрезмерно зависима от спутниковой связи, что при столкновении с российскими средствами радиоэлектронной борьбы привело бы к уничтожению американских вооруженных сил.
Кроме того, по словам Риттера, американским вооруженным силам не хватит численности для противостояния и выживания в любом длительном сражении и компании.
Он пояснил, что вялотекущая военная кампания на Ближнем Востоке приучила американских военных к тепличным условиям, когда на помощь раненым вылетают вертолеты, а вблизи места сражения развернут госпиталь. В случае широкомасштабного конфликта всего этого не будет, подчеркнул разведчик.
По его словам, разгром ждет и американские ВВС, учитывая российские силы ПВО и боевые самолеты. Таким образом, сухопутные войска США окажутся без поддержки с воздуха, предупредил Риттер.
В 1980-х годах армию США готовили к продолжению боя даже при потере 30-40% личного состава. Офицер пояснил, что в войне с СССР американцы могли взять количеством, однако сейчас это невозможно: российская артиллерия просто не даст противнику приблизиться к своим позициям.
Даже если американцы смогут победить в бою против пехоты, им будет нечего противопоставить российским танковым соединениям.
«Вот что произойдет, если США и НАТО попытаются привязать к Украине «священное обязательство» статьи 5 Устава НАТО. Короче говоря, это самоубийство», – подытожил Риттер.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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В Киеве увидели «риски» остановки Россией транзита газа через Украину
Генеральный директор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что существуют риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его словам, возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.
Макогон сообщил, что возможность импортировать газ из Венгрии поможет Киеву в случае сильных морозов или нехватки топлива, независимо от транзита. «Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что Россия может остановить транзит», – цитирует его РИА «Новости».
Макогон также рассказал о возможностях получать газ из Польши.
«У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем поучать из Польши 6,6 миллиардов кубических метров газа в год. Этого вполне до#mce_temp_url#статочно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе... Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка», – добавил он.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
Лукашенко назвал Зеленского «безголовым»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают.
«И даже Зеленский, прости меня, первый раз скажу, безголовый, хотя я не ожидал, что он себя так будет вести, он уже начал кричать «нет-нет, войны не будет, войны нет» и так далее. Они уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и прочее», – заявил президент Белоруссии в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, существует одна опасность, что Украина предпримет очень серьезные акции в направлении Донбасса.
«Я же сказал публично недавно, когда украинец задал мне вопрос на большом разговоре: ребята, вы будете безумцами, если вы столкнетесь с Россией, и мы будем не с вами», – добавил Лукашенко, комментируя реакцию Белоруссии в случае действий Киева против Донбасса.
Ранее Лукашенко заявил о совместном с Москвой ответе в случае войны в Донбассе, уточнив, что США провоцируют Киев.
До этого Александр Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной. По его словам, Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович заявил, что Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии.
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Газпром нарастил транзит газа через Украину
Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Текущая заявка на прокачку составляет 107,8 млн кубометров, тогда как максимальные контрактные обязательства Газпрома равны примерно 109 млн, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может вырасти на 24%.
В свою очередь мощности «Ямала – Европы» остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме.
Ранее сообщалось, что газопровод «Ямал – Европа» возобновил работу, при этом поставки вновь идут в реверсном направлении.
Эксперт объяснил резкое желание французских политиков вести диалог с Россией
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«Несмотря на критику в адрес России из-за Украины, большинство политиков Франции выступают за диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины, а кандидат в президенты Валери Пекресс обратилась по-русски к «гордому русскому народу».
«Отношения с Россией были важны для Франции и до начала президентской кампании. Несмотря на критику со стороны других западных стран, Макрон все время говорил, что диалог с Москвой необходим, поскольку без нее не решить ни мировых проблем, ни вопросов европейской безопасности», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.
Эксперт напомнил, что летом прошлого года Франция и Германия предлагали провести саммит ЕС – Россия, однако эту идею блокировали «страны-русофобы» – Польша, Прибалтика. При этом, по его словам, «отрадно, что кандидат в президенты Франции, Валери Пекресс, несмотря на серьезное давление, тоже выступает за диалог с Россией. Особенно приятно, что она когда-то изучала русский язык и бывала в Москве», – добавил он.
«Нацеленность на диалог с Москвой звучит у многих участников французской президентской гонки. Здесь и Эрик Земмур, и Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», также выступает за диалог с Россией, выход из НАТО и так далее», – рассказал Федоров.
«На этом фоне особую важность представляет визит Макрона в Москву, – считает политолог. – Скорее всего, он будет говорить с российским лидером не только об Украине, но и о европейской безопасности в целом. Россия четко обозначила свои озабоченности и видение европейской безопасности. Поэтому логично, что страны ЕС, а сейчас Франция там председательствует, тоже хотят участвовать в дискуссии о создании новой архитектуры безопасности в Европе».
В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.
Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.
В минувший четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.
Между тем в понедельник Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Она заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».
Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.
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Захарова предложила называть представителей НАТО «натистами»
Представителей НАТО следует называть не «натовцами», а «натистами», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила в Telegram, что «много чести называть их «натовцы». «Натисты они после того, что устроили с фейками о псевдоагрессии России в отношении Украины», – считает официальный представитель внешнеполитического ведомства России.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». Reuters, ссылаясь на неназванных официальных лиц США назвало число возможных «жертв вторжения».
В Польше заявили о размещении дополнительных войск США возле Украины
Дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части Польши недалеко от границы с Украиной, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.
«Молниеносное прибытие войск США в Польшу дает лучший ответ на угрозы для восточного фланга НАТО и свидетельствует о серьезном отношении к союзническим обязательствам. Солдаты будут действовать в восточно-южной части нашей страны», – написал Блащак в Twitter.
Ранее стало известно, что первая группа военных США прибыла в Польшу.
Всего в Польшу отправились 1,7 тыс. солдат и офицеров бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии США.
Американские военные самолеты в четверг начали переброску дополнительных войск США в Европу на фоне «эскалации» напряжения вокруг Украины.
В четверг постпред России при ЕС Владимир Чижов обратил внимание, что переброска американских войск в Европу подталкивает «горячие головы» в Киеве к силовому решению ситуации вокруг Донбасса, Россия «очень обеспокоена» такими действиями.
В среду стало известно, что президент Соединенных Штатов Джо Байден одобрил переброску дополнительного контингента ВС США в Восточную Европу, включая Польшу и Румынию. Сам Байден назвал переброску американских войск в Восточную Европу «святым обязательством» Соединенных Штатов по поддержке союзников по НАТО.
В Пентагоне переброску подкреплений объяснили необходимостью усилить Восточный фланг НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг приветствовал решение Вашингтона направить дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию в рамках усиления НАТО. В Кремле в связи с этим обвинили США в росте напряженности в Европе.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Канцлер Германии исключил поставку оружия Украине
Позиция властей Германии по вопросу поставок оружия Украине остается неизменной, Берлин не будет поставлять летальное оружие Киеву, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
«У федерального правительства многие годы четкий курс, а именно, что мы не осуществляем поставок в кризисные регионы, мы также не поставляем летальное оружие Украине», – цитирует РИА «Новости» главу кабмина.
Он добавил, что подобной же позиции придерживалась бывший немецкий канцлер Ангела Меркель. По словам Шольца, эту точку зрения одобряло и большинство населения Германии.
«Это было и остается правильным», – заключил Олаф Шольц.
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Ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия не будет поставлять оружие Киеву, поскольку диалог по урегулированию конфликта продолжается.
Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала Киев к более умеренной риторике, когда речь заходит о поставках оружия Германией.
До этого Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что недавние высказывания Германии о невозможности передачи Украине оборонного оружия, бесперспективности возвращения Крыма и колебания по отключению России от SWIFT не соответствуют уровню отношений между странами.
Затем министерство иностранных дел Украины вызвало посла Германии Анку Фельдгузен и выразило глубокое разочарование из-за позиции немецкого правительства касательно непредоставления оборонного вооружения Киеву.
Белоруссия указала на «бешеную милитаризацию» Польши и Украины
В соседних с Белоруссией странах: в Польше, на Украине, в Литве и Латвии – идет «бешеная милитаризация», заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что эти страны «вкладывают огромные деньги в вооружение армии». Так, Польша тратит на оборону «около 14 млрд долларов, Украина замахнулась на 15,5 млрд долларов, Литва тратит на оборону и вооружение 2,1% от ВВП, Латвия так же, Польша – 2,2% от ВВП». Он подчеркнул, что в Белоруссии на оборону и вооружения запланировано выделить всего 1,5% от ВВП.
«Посмотрите, что сейчас происходит в Украине, явно подталкивают, накаляют обстановку, постоянно говорят об агрессии Российской Федерации, уже с территории Беларуси. Якобы Россия собирается напасть на Украину, что, на мой взгляд, сегодня нецелесообразно и маловероятно», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ОНТ.
Вольфович заявил, что используются различные фейки для «подогрева обстановки». В минобороны Украины «присутствует около пяти-шести советников стратегического уровня, военных советников», а «на оперативном уровне – более 64 таких советников», сказал Вольфович. По его словам, «явно американские советники диктуют, как жить, как строить вооруженные силы, чем заниматься и что делать».
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал украинского лидера Владимира Зеленского «безголовым», поскольку считает, что власти Украины не принимают решений, их к определенным действиям подталкивают. Лукашенко сказал, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
Минобороны Украины оценило «вероятность эскалации»
Вероятность значительной эскалации ситуации вокруг Украины оценивается как низкая, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
Резников заявил, что Киев предпринимает все возможные шаги для контроля ситуации с военными учениями в России и Белоруссии, действует планово и скоординировано для исключения «любых провокаций». По его словам готовятся силы территориальной обороны, идут учения с оборонным оружием, полученным от других стран, передает РИА «Новости».
«Мы обладаем всей полнотой информации и реалистично оцениваем ситуацию», – сказал он, отметив, что «может звучать много разных гипотетических оценок и прогнозов», особенно «в иностранных СМИ». Резников указал, что «некоторые уже о вторжении России объявили». По его словам, «вторжение» якобы «произошло» еще «восемь лет назад».
Как заявил министр, «долг военных – просчитывать все возможные сценарии, даже самые плохие, и делать все должное для нейтрализации угроз». Минобороны, по его словам, этим и занимается, а «вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая».
Напомним, постоянные заявления о «российском вторжении» привели к тому, что Украина оказалась на грани финансового коллапса. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на фоне паники с Украины вывели 12,5 млрд долларов, при этом стабилизация национальной валюты из госрезервов обходится Украине очень дорого.