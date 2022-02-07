Путин и Макрон завершили пятичасовые переговоры в Москве

Эксперт объяснил резкое желание французских политиков вести диалог с Россией

«Несмотря на критику в адрес России из-за Украины, большинство политиков Франции выступают за диалог с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отметил ключевую роль России в стабилизации ситуации вокруг Украины, а кандидат в президенты Валери Пекресс обратилась по-русски к «гордому русскому народу».

«Отношения с Россией были важны для Франции и до начала президентской кампании. Несмотря на критику со стороны других западных стран, Макрон все время говорил, что диалог с Москвой необходим, поскольку без нее не решить ни мировых проблем, ни вопросов европейской безопасности», – считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Эксперт напомнил, что летом прошлого года Франция и Германия предлагали провести саммит ЕС – Россия, однако эту идею блокировали «страны-русофобы» – Польша, Прибалтика. При этом, по его словам, «отрадно, что кандидат в президенты Франции, Валери Пекресс, несмотря на серьезное давление, тоже выступает за диалог с Россией. Особенно приятно, что она когда-то изучала русский язык и бывала в Москве», – добавил он.

«Нацеленность на диалог с Москвой звучит у многих участников французской президентской гонки. Здесь и Эрик Земмур, и Марин Ле Пен. Жан-Люк Меланшон, лидер партии «Непокоренная Франция», также выступает за диалог с Россией, выход из НАТО и так далее», – рассказал Федоров.

«На этом фоне особую важность представляет визит Макрона в Москву, – считает политолог. – Скорее всего, он будет говорить с российским лидером не только об Украине, но и о европейской безопасности в целом. Россия четко обозначила свои озабоченности и видение европейской безопасности. Поэтому логично, что страны ЕС, а сейчас Франция там председательствует, тоже хотят участвовать в дискуссии о создании новой архитектуры безопасности в Европе».

В воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что без диалога с Россией невозможно будет урегулировать ни один конфликт, в том числе стабилизировать ситуацию вокруг Украины.

Макрон подчеркнул, что его мнение может подтвердить ухудшение ситуации в регионе после отказа Европы от проведения саммита ЕС – Россия. О необходимости встречи в таком формате заявляли Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон намерен 7 февраля посетить Россию, а 8 февраля отправиться на Украину. Предполагается, что президент России Владимир Путин на предстоящей встрече с Макроном в Москве будут говорить главным образом о ситуации вокруг Украины.

В минувший четверг по инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с французским коллегой, в ходе которого главы государств обсудили вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности. Лидеры двух стран условились также о дальнейших контактах.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что встречей с Путиным Макрон решает две проблемы.

Между тем в понедельник Валери Пекресс, которая является кандидатом в президенты Франции от партии «Республиканцы», по-русски обратилась к «гордому русскому народу». Она заявила: «Хочу сказать гордому русскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе». Она подчеркнула, что «начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой». По просьбе ведущей телеканала France 2 она перевела сказанное и на французский, передает РИА «Новости».

Напомним, Пекресс возглавляет крупнейшую провинцию страны Иль-де-Франс, она проходила стажировку в России. Пекресс считает, что обеспокоенность со стороны России в связи с организацией у ее границ НАТО является правомерной. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

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