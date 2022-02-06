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6 февраля, воскресенье | Последнее обновление — 12:35 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Лыжник Большунов завоевал для России первое золото Олимпиады в Пекине
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Британия отправила на Украину более 100 элитных спецназовцев в роли военных советников
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Британия направила на Украину более 100 военнослужащих элитных подразделений на фоне опасений «вторжения» России в республику, британские военные прибудут для передачи опыта украинским коллегам.
В качестве военных советников на Украину отправлены представители элитных подразделений SAS, SBS, Специального разведывательного полка и группы поддержки спецназа, сообщает Mirror.
В статье поясняется, что британские военные будут помогать обучать украинский спецназ тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбе и диверсионным работам. Отмечается, что Британии удалось развернуть такое большое количество сил в восточноевропейском регионе в связи с тем, что основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
СМИ сообщили об отключении в феврале Украины от энергосетей России и Белоруссии
Украина в конце февраля в рамках теста на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале 2023 года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, пишут СМИ.
По данным издания Welt, всего планируется два тестовых отключения – с 24 по 26 февраля и летом, передает РИА «Новости».
Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге: «Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Евросоюзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году».
Указывается, что российский «Системный оператор Единой энергетической системы» сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии.
При этом в «Укрэнерго» заявили, что украинская система обладает достаточным «запасом прочности» для изолированной работы в течение долгого времени.
Ранее в Европе подтвердили возможность синхронизации с энергосистемой Украины.
Напомним, Украина собирается до конца 2023 года отсоединиться от белорусской и российской энергосистем и интегрироваться в европейскую. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявлял, что на саммите Украина – ЕС было принято решение о полной политической поддержке интеграции Украины с электросетью Евросоюза.
При этом в ноябре 2021 года Украина возобновила импорт энергии из Белоруссии. Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозят Украине веерные отключения электроэнергии.
Израиль заблокировал поставки Украине оружия из Прибалтики
Израиль обратился к прибалтийским странам с требованием не передавать Киеву системы вооружений израильского производства, предназначенные для их собственной обороны, пишут СМИ.
Издание The Washington Times пишет со ссылкой на Breaking Defense, что минобороны Израиля пригрозило Латвии, Эстонии, Литве отказать в любом разрешении на поставку Украине оружия израильского производства, передает REGNUM.
Указывается, что этот шаг якобы вызван необходимостью Иерусалима сбалансировать свои отношения с Россией, чтобы иметь возможность действовать в Сирии, пресекая поставки иранского оружия «Хезболле».
Ранее Германия пообещала Украине военную помощь в виде пяти тысяч касок. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об отсутствии планов по отправке летального вооружения Украине.
В Германии также призвали Киев к сдержанности в обсуждении поставок оружия.
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Захарова о публикациях Bloomberg и Bild: Это придумали настоящие извращенцы
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала публикации Bloomberg и Bild о «вторжении» России на Украину, заявив, что такое могли придумать только «настоящие извращенцы».
Захарова написала в Facebook, что «в Киеве монумент «Родина-Мать» озарился цветами государственного флага, акция состоялась в знак «благодарности Украины дружественным государствам на фоне российской угрозы, а также чтобы показать общенациональное единение и готовность украинцев к защите и отпору внешним врагам».
«Удачно получилось, что (монумент) не снесли», – отметила она.
«Врагом», по словам Захаровой, в Киеве, вероятно, считают Москву: «Ясное дело, Bloomberg же написало сегодня о «вторжении России на Украину». То самое американское агентство Bloomberg, которое две недели назад опубликовало фейк о «российско-китайских договоренностях по вторжению на Украину».
Кроме того, «немецкая Bild (тоже сегодня) опубликовала «путинский путч-план для Украины». В статье раскрывается подробная схема «захвата Украины», которая, со слов журналистов, «попала в руки неназванной спецслужбы».
«Много раз мы наблюдали, как западники портят Олимпийские игры. Но нынешний подход к снаряду придумали настоящие извращенцы, которые готовы на все», – подытожила Захарова.
Она также вернулась к символике акции: «Во-первых, монумент символизирует период наивысшего расцвета Украины, который нынешний режим не имеет технологий «декоммунизировать». Единственная возможность подчинить историю собственным болезненным амбициям – раскрасить в нужные цвета. Рука набита на памятниках советским воинам в Европе. Во-вторых, поборники «единства Украины» провели свое мероприятие аккурат к знаменательной дате – очередной годовщине вступления в силу Договора между СССР и Польской Республикой о советско-польской государственной границе 5 февраля 1946 года. Документ юридически зафиксировал передачу Западной Украины и Западной Белоруссии от Польши к СССР».
«Теперь, благодаря нашей подсказке, и украинцы, и поляки, а может Bloomberg и Bild узнают, о чем именно своей акцией про «единство» киевские технологи напомнили Польше», – заключила Захарова.
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Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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Чиновники США назвали число возможных «жертв вторжения» России на Украину
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По версии американских чиновников, если Россия совершит «полномасштабное вторжение» на Украину, жертвами могут стать 85 тыс. человек, сообщают информационные агентства.
Reuters ссылается на неназванных официальных лиц США, которые утверждают, что Украина потеряет 5–25 тыс. военных, Россия – 3–10 тыс. военных. Кроме того, по версии американцев, могут погибнуть 25–50 тыс. гражданских, передает РЕН ТВ.
Как заявляет агентство, Киев может пасть «в течение нескольких дней». При этом «вторжение» может спровоцировать многомиллионный поток беженцев в Европу. Reuters заявило, что Россия собрала около 70% боевой мощи, которая якобы требуется для «вторжения». Утверждается, что за последние две недели количество тактических групп в приграничном районе выросло с 60 до 83, при этом еще 14 находятся в пути.
Reuters признает, что «официальные лица США не предоставили доказательств, которые бы подтверждали их оценки относительно российских сил». При этом «ожидается, что земля сильнее всего промерзнет примерно к 15 февраля, сообщили официальные лица, это позволит российским силам перемещать технику не по дорогам», такие условия «сохранятся до конца марта», передает ТАСС.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
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Белоруссия начала рассматривать Украину как угрозу безопасности
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Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности Белоруссии, заявил госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович.
Вольфович отметил, что прежде Белоруссия «не рассматривала южное направление как угрозу». Однако сейчас, «исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки», Минск «вынужден рассматривать в том числе и южное направление», прежде всего, «для защиты южных границ Союзного государства», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проходят масштабные учения с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии.
Напомним, на юге Белоруссия граничит с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня. По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки.
В США увязали с Украиной и НАТО возможный перенос ядерных учений России
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Россия в феврале собирается провести масштабные учения с ядерным оружием, их перенесли с осени на начало года, сообщают СМИ со ссылкой на военных, разведку и источник в Конгрессе США.
Источник Financial Times заявил, что глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли и директор национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе закрытого заседания объявили членам Палаты представителей США, что Россия готовится провести учения с применением стратегических ядерных сил в середине февраля, передает RT.
Financial Times пишет, что обычно такие учения, включая испытания МБР, проходят осенью, но в 2022 году решено перенести их в качестве предупреждения для НАТО – чтобы альянс не вмешивался, если Россия «решит напасть» на Украину, передает РБК.
Источник ТАСС, близкий к Минобороны России, сообщал, что стратегические командно-штабные учения «Гром» с участием всех трех компонентов стратегических ядерных сил России пройдут в начале 2022 года.
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отмечает крупнейшее со времен холодной войны наращивание российских военных сил в Белоруссии «параллельно ожидающимся в этом месяце учениям ядерных сил» России.
Захарова назвала Deutsche Welle машиной пропаганды НАТО
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала немецкую медиакомпанию Deutsche Welle пропагандистской машиной, заявила о том, что таблоид Bild перешел границы морали и этики, а также призвала Госдеп выпустить доклад про фейки Bloomberg.
«То, что американское внешнеполитическое ведомство поддерживает немецкий телеканал, который финансируется из госбюджета ФРГ, говорит само за себя – натовская пропагандистская машина в действии», – заявила Захарова в Telegram.
В эфире YouTube- канала «Соловьев Live» она также рассказала, журналисты из каких стран работали в корпункте DW в Москве. «А вы знаете, сколько работало в корпункте DW? 19 человек работает», – сообщила представитель МИДа. Она уточнила, что из «Германии – один человек, второй из США, третий то ли Британия, то ли Франция». «16 – как вы думаете, откуда? Граждане Российской Федерации», – приводит ее слова РИА «Новости».
Комиссия по лицензированию и надзору Германии, ссылаясь на отсутствие оформленного национальными регулирующими органами разрешения, вынесла телеканалу RT DE предписание о прекращении спутникового и другого вещания, хотя RT DE работает на основании выданной Сербией лицензии на спутниковое вещание. В ответ Россия аннулировала аккредитацию всех сотрудников российского бюро Deutsche Welle. Московское бюро немецкой телекомпании закрылось. Глава пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс выступил в поддержку Deutsche Welle.
Кроме того, Захарова задалась вопросом, «когда Госдеп выпустит доклад про фейки Bloomberg?». Также она прокомментировала публикацию Bild о якобы имеющемся «плане» России по присоединению Украины. Захарова сказала: «Прошло время, когда мы подбирали слова и фразы, чтобы каким-то образом деликатничать, не обижать чувства и исходить из лучших побуждений партнеров».
«На сегодняшний день они перешли все возможные границы вот той самой человеческой настоящей морали, нравственности и этики», – заявила Захарова, указав на «Bild с публикацией якобы существующего прямо подетально расписанного плана нападения на Украину».
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства». МИД назвал авторов этих статей «настоящими извращенцами».
Американский эксперт назвал единственный сценарий начала войны между Россией и Украиной
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Издатель и гендиректор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс рассказал о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
Саймс сообщил, что в конце 2021 года говорил с представителями политической элиты России. Те заверили Саймса, что Москва не планирует «вторжение». Он сообщил, что «не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского вторжения просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении альянса в Восточной Европе не были удовлетворены». По его словам, «в Москве все собеседники отрицают такую возможность». Однако, заверил Саймс, «если Россия будет подвержена нападению, она без колебаний даст решительный ответ», передает РИА «Новости».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
РФС потребовал от УЕФА открыть дисциплинарное расследование из-за украинцев
УЕФА направлено требование открыть дисциплинарное расследование в связи с поведением украинских болельщиков на полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу, сообщил Российский футбольный союз.
В пятницу россияне в Нидерландах обыграли украинскую команду. Украинские болельщики скандировали оскорбительные кричалки в адрес российских футболистов. Организаторы несколько раз обращались к украинцам с просьбой воздержаться от проявлений неспортивного поведения, передает ТАСС.
РФС потребовал «открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины». Указывается, что «оскорбительные высказывания» украинских болельщиков «носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку и в числе прочего содержали призывы к убийству российских граждан».
Подчеркивается, что регламент турнира возлагает ответственность за поведение болельщиков на национальные ассоциации. РФС «обратился к УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное производство с целью рассмотрения и принятия решения по итогам описанных инцидентов».
Напомним, российская сборная по мини-футболу обыграла украинскую команду со счетом 3:2 и вышла в финал европейского чемпионата. Финальный матч между сборными России и Португалии состоится 6 февраля. Команда Украины встретится с испанцами в игре за третье место.
Зеленского обвинили в госизмене за покупку газа у Венгрии
Решение импортировать газ из Венгрии – это государственная измена со стороны политической элиты Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским, заявил украинский политолог Александр Лазарев.
Лазарев заявил, что речь идет о «реверсе российского газа», который к тому же попадает в Венгрию «не через ГТС» Украины, а через «Турецкий поток». По его словам, такое происходит «впервые в истории». Лазарев заявил, что «средняя цена по палате в Европе – это 350 долларов», а Украина «берет его сейчас по стоимости 1440 долларов», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «НАШ».
Политолог усомнился в «патриотичности такого подхода» и заявил, что «видит конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане». Он отметил, что Киев, «не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу», платит «и России, и партнерам».
«Мы самое богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» – заявил он, добавив, что считает более целесообразным начать закупки газа напрямую у России.
Напомним, Украина начала покупать российский газ у Венгрии. До этого в Кремле подтверждали закупку Украиной российского газа через реверс из Европы. Киев впервые опробовал физический, а не виртуальный реверс из Европы. Причем этот газ изначально попал в ЕС по «Турецкому потоку».
Лукашенко сказал, сколько продлится война с Украиной
Украина никогда не будет воевать с его страной, а если и будет, война продлится три-четыре дня, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать», – сказал Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live».
По его словам, у украинской армии низкий уровень подготовки. «Те, кого там показывают с этими деревянными автоматами, как они тренируются... Так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал, снимем на мобильный телефон тренировку эту и покажем», – заявил Лукашенко.
Он добавил, что «как только чуть-чуть запахло», президент Украины Владимир Зеленский «сразу трухнул».
Ранее Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию рассказал, в каких случаях возможна война.
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Захарова призвала не читать распространяющие ложь западные СМИ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикации американского агентства Bloomberg и германской газеты Bild о якобы готовящемся вторжении России на Украину, выступила с призывом не читать западные СМИ, которые распространяют ложь.
Дипломат подчеркнула, что об это ранее неоднократно говорил глава МИД России Сергей Лавров. Министр утверждал, что многие из «по-настоящему страшных черт тоталитарных систем" в настоящее время стали отличительными чертами систем либеральных. И одной из них является не просто ангажированность, а «лобовая» пропаганда, передает ТАСС.
«Не читайте вы эти «Блумберги», «Нью-Йорк таймсы», «Бильды» и наших проводников их мыслей», – заявила Захарова в эфире «Радио России», пояснив, что там публикуются фейки, направленные на то, что чтобы разрушать ситуацию изнутри.
Также она отметила необходимость ставить все под какое-то сомнение, не имея достоверных фактов.
Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
Зеленский обратился к заболевшему COVID-19 после визита в Киев Эрдогану
Президент Украины Владимир Зеленский пожелал выздоровления своему турецкому коллеге Тайипу Реджепу Эрдогану, заболевшему COVID-19 после поездки в Киев.
«C сожалением узнали о положительном тесте на COVID-19 у президента Турции Рейджепа Тайипа Эрдогана и его жены Эмине Эрдоган», – подчеркнул политик в Twitter.
Зеленский пожелал президентской чете Турции «быстрого и легкого выздоровления».
В свою очередь министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что состояние Эрдогана и его жены Эмине, заболевших «Омикрон»-штаммом COVID-19, хорошее. Он подчеркнул, что заболевание не мешает работе главы государства.
«В этот период, когда «Омикрон» быстро распространялся при легких симптомах, тест на COVID-19 нашего президента и его супруги Эмине Эрдоган оказался положительным. Их состояние здоровья достаточно хорошее, не мешает их работе. Еще раз передаю им свои наилучшие пожелания», – написал Коджа в Тwitter.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с супругой заразился омикрон-штаммом коронавируса.
Напомним, Эрдоган посетил в четверг Киев, где провел переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским. Эрдоган прибыл вместе с женой Эмине за три минуты до запланированного времени. Глава Турции поприветствовал почетный караул словами «Слава Украине». В ходе встречи турецкое и украинское руководства подписали соглашение о зоне свободной торговли между двумя странами.
Погребинский объяснил роль Украины в союзе с Британией и Польшей
Возможный альянс Великобритании, Польши и Украины станет «фиктивным политическим объединением», где для последней уготована унизительная роль, заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала «Первый казацкий».
«Представить военный союз невозможно потому, что он станет элементом раскола НАТО, а британцы и поляки на это не пойдут», – цитирует его РИА «Новости».
По его словам, каждая из стран-участник преследует в этом альянсе свои цели. Так, Великобритания хотела бы «взять вожжи супер-государства», которые вот-вот выпустят США. В свою очередь «Польша, участвуя в таким проектах, повышается значимость в собственных глазах, тогда как Украину она рассматривает как дразнящий фактор России».
В Киеве же планируют принимать высокопоставленных гостей, будь то премьер-министр Великобритании или глава Польши.
Погребинский считает, что «для Зеленского нет ничего важнее, чем покрасоваться на международной арене».
Напомним, западные СМИ публикуют беспрецедентный поток фейков о России. Так, американское агентство Bloomberg опубликовало заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Таблоид Bild сообщил о якобы «официальных планах российского руководства о полномасштабном вторжении на Украину и установлении марионеточного правительства».
Захарова назвала преступлением публикации западных СМИ о «вторжении» России на Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Радио России» назвала преступлением против планеты публикации западных СМИ о якобы готовящемся вторжении России на Украину.
«Это уже не пропаганда, пропаганда – это когда ты отстаиваешь какую-то точку зрения. Кстати говоря, в пропаганде есть и зерно, связанное именно с продвижением своей позиции. Но это уже даже не плохая пропаганда, когда ты используешь СМИ для достижения своих целей, это страшное преступление против нашей планеты, которое совершается под эгидой западного мейнстрима», – передает ТАСС ее слова.
Ранее таблоид Bild опубликовал доклад неназванных секретных служб о якобы имеющемся у Москвы «плане» по присоединению Украины. До этого агентство Bloomberg сообщило о якобы начале «вторжения» России на Украину. После в Кремле предложили вести термин «блумберг-ньюс» для фейковых новостей.
Также американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения. После стало известно, что украинские силовики провели учения в Припяти.
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