Володин назвал три роковые ошибки Зеленского

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал основные ошибки президента Украины Владимира Зеленского, которые привели к «закономерному исходу политической карьеры актера».

Володин отметил в сообщении в Telegram, что «не бывает политиков молодых и старых, есть опытные – и неопытные, есть ответственные – и безответственные».

«Вашингтон, продвигая свои интересы в странах бывшего СССР, делает ставку на неопытных и безответственных. За примерами далеко ходить не надо: (Михаил) Саакашвили – в Грузии, (Владимир) Зеленский – на Украине. кавээнщик, актер, игравший президента в фильме. Но в жизни все оказалось намного сложнее», – указал он.

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Володин указал, что «ошибок за время президентства Зеленский сделал много: неугодных политиков сажал, националистам потакал, СМИ закрывал, но все-таки вряд ли это привело бы к такому концу».

Ошибки, по его словам, «роковые»: «Первая. Такое государство, как Украина, должно проводить собственную независимую политику, а не прогибаться под США и Европу. Сделав ставку на Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах своих граждан».

Володин указал, что «вместо того, чтобы сделать страну внеблоковой, нейтральной (как Австрия, Швейцария, Финляндия) – по факту втянул ее в НАТО».

«Альянс стал поставлять оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории, где должен был разгореться пожар войны и превратить ее затем в пепелище», – подчеркнул он.

Вторая ошибка – это, что «получив в наследство проблему Донбасса, (Зеленский) так и не смог перешагнуть через себя и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР».

«Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести диалог. Именно он похоронил Минские соглашения», – констатировал председатель Госдумы.

«И третья. Угрозы Зеленского пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия стали реальной проблемой глобальной безопасности для всего мира. Делая такие заявления, он показал себя как безответственный глава государства», – подчеркнул Володин.

Он добавил, что накануне «американские СМИ опубликовали прогноз Вашингтона, что Киев будет взят в течение 96 часов», и «24 часа уже прошли».

«Бесславный конец и закономерный исход политической карьеры актера, так и не понявшего, чем отличается игра от реальной ответственности за жизни миллионов людей», – заключил Володин.

Ранее Зеленский призвал Россию к переговорам о прекращении военных действий. До этого он допустил обсуждение нейтрального статуса Украины с Россией.

Кроме того, Зеленский констатировал, что Украина осталась одна, мировые державы наблюдают за ситуацией издалека.

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