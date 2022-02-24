Великобритания ввела санкции против российских компаний

Великобритания замораживает активы ВТБ в стране, а также запрещает деятельность Аэрофлота на территории королевства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка, заявил премьер-министр Борис Джонсон, выступая в парламенте.

По его словам, имеющиеся рычаги позволяют полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании, передает РИА «Новости».

«Мы продолжим безжалостную миссию по вытеснению России из мировой экономики по частям, день за днем и неделя за неделей. И мы, конечно же, будем использовать позицию Великобритании на каждом международном форуме, чтобы осудить нападение на Украину», – сказал премьер.

Страна также запрещает деятельность Аэрофлота на территории государства, вводит санкции против Уралвагонзавода, Ростеха, корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, Сибура, Просмвязьбанка и ВТБ.

«В дополнение к финансовым мерам и в полном согласии с Соединенными Штатами и ЕС мы введем новые торговые ограничения и строгий экспортный контроль, аналогичные тем, которые вводят в США. Мы представим новое законодательство, запрещающее экспорт всех товаров двойного назначения в Россию, включая ряд высокотехнологичного и критически важного технологического оборудования и компонентов в таких секторах, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность», – добавил Джонсон.

Он указал на то, что эти торговые санкции будут ограничивать военно-промышленный и технологический потенциал Москвы на долгие годы. Кроме того, он отметил, что «санкции также будут наложены на Белоруссию за их роль в нападении на Украину».

Также власти Великобритании в рамках нового пакета санкций против России запретят российским банкам осуществлять платежи в фунтах и долларах, сообщает ТАСС.

«Мы сможем полностью исключить российские банки от финансовой системы Великобритании, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе с большим отрывом. Мы запретим им доступ к фунту и клиринговым расчетам через британские [финансовые структуры]. С учетом того, что половина российской торговли в настоящее время осуществляется в долларах и фунтах, я рад объявить, что Палата представителей США принимает схожие меры», – сказал Джонсон.

Он добавил, что «российским государственным и частным компаниям запретят привлекать средства в Великобритании, также будет введен запрет на операции с их ценными бумагами и выдачу им кредитов».

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины. Милиция ДНР заявила о переходе в наступление.