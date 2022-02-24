Газ в Европе вырос до 1,6 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость 1 тыс. кубометров российского газа в Европе возросла в ходе торгов в четверг на 57% и находится на уровне 1,6 тыс. долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Мартовский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах возросла до 1 тыс. 608 долларов за 1 тыс. кубометров, или 139,495 евро за МВт/ч, передает ТАСС.

Последний цена на голубое топливо в ЕС поднималась до такого уровня 23 декабря 2021 года.

Ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил, что проект российского газопровода «Северный поток – 2» заморожен из-за проводимой Россией военной операции на Украине.

Исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики (ассоциации, которая объединяет немецкий бизнес в Восточной Европе и на постсоветском пространстве) Михаэль Хармс объявлял, что «Северный поток – 2» не остановлен окончательно, это задержка процесса сертификации.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем Запад отреагирует на российскую операцию по демилитаризации Украины

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Позже Минобороны России заявило о подавлении средств ПВО Украины.