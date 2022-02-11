На ЭКСПО-2020 в Дубае обсудили научно-технологическое развитие России

На Всемирной выставке ЭКСПО–2020 в Дубае участники встречи пришли к общему мнению, что главными драйверами научно-технологического развития в России должны становиться университеты в партнерстве с сильными командами, сообщил научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров заявил, что очень важно сделать так, чтобы талантливые люди не терялись, чтобы их замечали, чтобы у них была возможность развиваться, применять свои способности на благо научно-технического прогресса, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Спикер рассказал о динамике показателей России в «Глобальном рейтинге конкурентоспособности талантов». Так, в 2017 году Россия занимала в нем 56-е место, а в 2021 году – уже 45. Заметен рост и по отдельным показателям этого индекса. В частности, Россия поднялась с 81-го места до 66-го по показателю «создание возможностей», со 106-го до 58-го по доступности возможностей роста.

В 2021 году в российских вузах запущен 41 центр компетенций, всего должно появиться не менее 75 таких центров, чтобы 300 000 тыс. студентов смогли проверить себя и получить новые возможности для роста.

«Уверен, что один из основных показателей хорошего университета – это востребованность выпускников. Центры компетенций помогают выпускникам получать работу, соответствующую их самым сильным навыкам, а работодатели находят хороших специалистов. В такой связке – работодатель, университеты, центры компетенций – мы сможем добиться высоких результатов», – добавил Комиссаров.

По мнению специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова, основную ставку нужно делать на команды: «Для меня принципиально важный вопрос – это команды, то, на что мы делаем ставки, в чем дефицит. Почему именно команды являются стопроцентным условием для научно-технологического прорыва? Логика простая: мир ближайших десяти лет – это мир конкуренции огромных систем. В этой ситуации, чтобы иметь свою долю на мировом рынке, единственный способ – работа с талантами и создание амбициозных команд».

О своем видении того, в чем драйвер научно-технологического развития, рассказал проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

«Резонно считать драйвером технологического развития человека, объединившегося с другими в команду и обросшего некой сетью доверия, которая позволяет ему реализовывать свои технологические проекты быстро, успешно, с минимальным количеством неудач. И здесь нужно рассчитывать на поколение 2000-х, на ребят, которые заканчивают школу и поступают в университеты», – считает Земцов.

Ректоры вузов, активно принимавшие участие в дискуссии, пришли к единому мнению, что главные драйверы научно-технологического превосходства – это люди, человеческий капитал, профориентация, развитие и поддержка науки в школах и вузах.

11 февраля состоялся public talk «Драйверы научно-технологического превосходства завтрашнего дня». В дискуссии приняли участие специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение», победитель конкурса «Лидеры России» Дмитрий Земцов, генеральный директор Фонда поддержки проектов НТИ Вадим Медведев, ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко и другие. Модератором сессии выступил научный руководитель экспертно-аналитического центра «Научно-образовательная политика» Евгений Сженов.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления в рамках «Экспо-2020» заявил, что в ближайшие десять лет Россия станет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций.