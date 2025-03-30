Конюхов поднялся на борт следующего в Китай сухогруза

Tекст: Ольга Иванова

Из-за многочисленных поломок его весельной лодки, Конюхову пришлось подняться на борт сухогруза Ore Hong Kong, который направляется в китайский порт Циндао, сообщает Telegram-канал экспедиционного штаба.

В настоящее время неизвестно, удалось ли поднять на борт лодку «Акрос». Координационный центр поисково-спасательных операций на острове Реюнион подтвердил информацию о спасении Конюхова.

Накануне сообщалось, что из-за серьезных поломок систем управления и жизнеобеспечения весельной лодки путешественник Федор Конюхов был вынужден завершить плавание через два океана на 114-й день экспедиции в Индийском океане.

Напомним, Федор Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке, завершив 68-дневное путешествие по сложнейшему маршруту и продолжив 200-дневный переход через Индийский океан до Австралии.

Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов встретил Новый год на одиночной весельной лодке в Южной Атлантике, его новогодним блюдом стал кальмар, пойманный в океане.