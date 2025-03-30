Бывая на новом русском юге, когда стоишь в пробке на въезде в Донецк или смотришь на стремительно растущие корпуса домов в Мариуполе, часто думаешь: а ведь рост населения городов Новороссии, так называемых новых регионов, вообще-то парадокс. Ведь линия фронта рядом. Но они, тем не менее, растут так, как не росли никогда.3 комментария
Конюхов поднялся на борт следующего в Китай сухогруза
Путешествие Федора Конюхова через Южную Атлантику завершилось после 115 дней плавания из-за поломок лодки, он был поднят на борт сухогруза, следующего в китайский порт Циндао.
Из-за многочисленных поломок его весельной лодки, Конюхову пришлось подняться на борт сухогруза Ore Hong Kong, который направляется в китайский порт Циндао, сообщает Telegram-канал экспедиционного штаба.
В настоящее время неизвестно, удалось ли поднять на борт лодку «Акрос». Координационный центр поисково-спасательных операций на острове Реюнион подтвердил информацию о спасении Конюхова.
Накануне сообщалось, что из-за серьезных поломок систем управления и жизнеобеспечения весельной лодки путешественник Федор Конюхов был вынужден завершить плавание через два океана на 114-й день экспедиции в Индийском океане.
Напомним, Федор Конюхов стал первым человеком, пересекшим Южную Атлантику на весельной лодке, завершив 68-дневное путешествие по сложнейшему маршруту и продолжив 200-дневный переход через Индийский океан до Австралии.
Как писала в декабре газета ВЗГЛЯД, Федор Конюхов встретил Новый год на одиночной весельной лодке в Южной Атлантике, его новогодним блюдом стал кальмар, пойманный в океане.