Греф назвал Россию одним из самых привлекательных рынков для инвестиций

В ближайшие десять лет Россия станет одним из самых привлекательных рынков для инвестиций, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления в рамках «Экспо-2020».

«Привлекательность ее при проведении разумной финансовой, макроэкономической и инвестиционной политики – это приоритеты российского правительства», – цитирует ТАСС Грефа.

Глава Сбербанка выразил уверенность, что правительство России в ближайшие годы не отступит и продолжит поддерживать макроэкономическую стабильность. Именно она является основой для любых инвестиций, будут предприняты усилия по смягчению инвестиционного климата, отметил Греф.

Ранее глава Сбербанка дал рекомендации по защите сбережений от инфляции. Помогут в этом облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции.