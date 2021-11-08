Греф дал совет по защите сбережений от инфляции

Облигации федерального займа России, номинал которых индексируется на уровень инфляции или у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, могут защитить сбережения от роста цен, подсказал глава Сбербанка Герман Греф.

Греф отметил, что вопрос того, следует ли делать сбережения в периоды высокой инфляции, является риторическим. Например, «если инфляция такая, как в Зимбабве, когда цены удваиваются за пару недель, то не стоит, однако при умеренном росте цен на рынке есть инструменты, которые могут защитить от инфляции», передает РИА «Новости».

Один из таких инструментов – облигации федерального займа (ОФЗ), номинал которых индексируется на рост индекса потребительских цен.

«Их механизм прост: чем выше инфляция, тем выше номинал бумаги. Хотя у таких инструментов не очень высокий купон, но зато он выплачивается от растущего из-за инфляции номинала», – отметил глава Сбербанка.

Другим «защитным» инструментом могут стать флоутеры – ОФЗ, у которых купон привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA, поскольку каждые полгода купон такой бумаги корректируется в соответствии с рыночными ставками.

«Среди корпоративных рублевых облигаций можно найти выпуски с похожими механизмами защиты. Такие, например, точно есть у РЖД и ФСК», – заключил Греф, указав, что премия у таких бумаг выше, чем у рублевых госбумаг.

Ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что хранит свои сбережения в рублях.