ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

Банк России в шестой раз подряд повысил ключевую ставку, увеличив шаг до 0,75 п. п. – до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение повысить ключевую ставку на 75 б. п., до 7,50% годовых, передает РИА «Новости».

Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%. ЦБ допускает возможность дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Отмечается, что вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным из-за более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. На фоне этого и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных.

Отмечается, что все это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%.

Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0-4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Указывается, что ускоренный рост кредитования, единовременные бюджетные выплаты, рост реальных заработных плат и низкая склонность домашних хозяйств к сбережению, обусловленная повышенными инфляционными ожиданиями, поддерживают рост потребительской активности, особенно на рынках непродовольственных товаров.

Растущий внутренний и внешний спрос и высокие корпоративные прибыли оказывают поддержку инвестиционной активности. При этом восстановление сферы услуг сдерживается сложной эпидемической обстановкой.

Также сохраняется умеренное инфляционное давление со стороны рынка труда. С одной стороны, спрос на рабочую силу растет по широкому кругу отраслей, с другой же – во многих секторах наблюдается ее дефицит, в том числе из-за сохраняющихся ограничений на приток иностранной рабочей силы.

Уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов, а число вакансий – на исторических максимумах. Ситуация на рынке труда указывает на то, что в дальнейшем увеличение устойчивых темпов роста российской экономики будет прежде всего определяться темпами роста производительности труда.

Банк России прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,0-4,5%. В 2022-2024 годах российская экономика, по прогнозу Банка России, будет расти на 2,0-3,0% ежегодно.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря.

Напомним, в сентябре Банк России повышал ключевую ставку пятый раз подряд – в тот раз на 0,25 процентных пункта, до 6,75% годовых.