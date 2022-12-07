Попова: В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа

Взгляд
7 декабря, среда  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
Разделы

Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

Ослабление рубля – это лишь вопрос времени Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2022 году стал одной из немногих валют, которая опережала доллар. Крепкий рубль серьезно помог нашей экономике и Центробанку, однако он начинает постепенно слабеть. Возврат доллара к 70 рублям и выше – это лишь вопрос времени, считают эксперты. Как крепкий рубль помог экономике в этом году и почему в 2023 году его сила будет только мешать? Подробности...
Перейти в раздел…

На собственность США в России стали искать управу

США применяют против России «изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности» Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В России может появиться закон, с помощью которого можно будет обращаться с американской дипломатической собственностью так же, как американцы обращаются с нашей, наплевав на все международные нормы. Для российской дипломатической традиции это почти революция. Как и всякая революция, она подразумевает издержки. Подробности...
Перейти в раздел…

Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

«Дождь» оказался просто ненужным. По сути, бесполезным для Запада Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press
Власти Латвии лишили «Дождь» лицензии на вещание в стране, а значит, и во всем Евросоюзе. Оппозиционный властям России телеканал, признанный Минюстом РФ иноагентом, проработал в Прибалтике всего несколько месяцев. Почему на Западе никто не стал защищать уехавших из России журналистов? Подробности...
Перейти в раздел…

Американцы перестают поддерживать Украину

Рядовые американцы боятся, что конфликт вокруг Украины перерастет в Третью мировую Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press
Доля американцев, требующих принудить Киев к компромиссу с Москвой пусть даже ценой территориальных уступок, существенно выросла. Об этом свидетельствуют итоги свежего опроса. Для американцев все важнее становятся внутренние проблемы, а помощь Киеву многие из них расценивают как личный коррупционный проект Байдена. В какой момент перемены в общественном мнении начнут отражаться на позиции Белого дома по Украине? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
Перейти в раздел…

В чем секрет венгерской аномалии

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Венгрия, оставаясь участником НАТО и Евросоюза, принадлежит сейчас к Мировому большинству – подавляющему количеству стран мира, которые дружественны России просто потому, что не хотят полностью подчиняться ее противникам. Подробности...

Не надо ставить идеологию впереди реальности

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Если есть какое-то действительно массовое движение, объединенное общими целями, как ополчение Минина и Пожарского или революционные процессы 1917 года, идеология для него находится быстро. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

«Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Люди искусства в России оказались патологически нечувствительны к переменам. В начале спецоперации все они достали старые русофобские мантры и думали, что эти мантры окажутся тут снова к месту. Но что-то поменялось. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Попытка переворота в Германии

Как отнять имущество США в России

У друзей России попытка революции

Перейти в раздел…

Владимир Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту

Владимир Путин посетил Крымский мост, где идут восстановительные работы после теракта, произошедшего в октябре. Глава государства выслушал доклад вице-премьера Марата Хуснуллина и выразил надежду, что поврежденный железнодорожный путь на мосту окончательно восстановят к середине летнего сезона
Подробности...

Собянин побывал в зоне проведения специальной военной операции

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на линии обороны в зоне специальной военной операции (СВО). Градоначальник лично проверил, как бойцам помогают обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. По его словам, у мобилизованных из Москвы военных «настроение боевое»
Подробности...

При крушении самолета Beechcraft 55 Baron в Армении погибли российские пилоты

При крушении самолета В55 в Армении, летевшего в Астрахань, погибли два российских пилота. Самолет разбился вблизи деревни Джрабер Котайкской области, в 26 км к северу от Еревана. После падения машина развалилась на части и загорелась. Прибывшие на место трагедии пожарные потушили возгорание спустя 20 минут
Подробности...
Перейти в раздел…
11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
Подробности...
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?
  • Да

  • Нет
Вы верите в будущее российского автопрома?
  • Да

  • Нет
Насколько надежным союзником России является Казахстан?
  • Надежным

  • Относительно надежным

  • Ненадежным

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Попова: В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа
    Путин: Необходимости в дополнительной мобилизации сейчас нет ВС России заняли населенный пункт Яковлевка в ДНР Меркель назвала Минские соглашения попыткой сделать Украину сильнее Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира
    Путин: Члены СПЧ стали голосом народа Донбасса СК: Организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены Подозреваемых в подготовке переворота в ФРГ обвинили в планах создания армии В Иране не подтвердили сведения об упразднении полиции нравов
    Путин заявил о необходимости возмещения ущерба Украиной Донбассу Хуснуллин назвал сроки открытия движения по обеим полосам Крымского моста Журнал Time назвал Зеленского и «дух Украины» человеком года Писатель Быков отменил творческий вечер в Риге из-за решения властей закрыть «Дождь»

    Главная тема


    Дефицит электричества радикально изменил Украину

    заявление президента


    Путин назвал значимые результаты спецоперации

    поставки зерновых


    Страны ЕС попросили ЕК ослабить антироссийские санкции

    «не по-людски»


    Лавров рассказал об увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетах

    Видео

    захват власти


    В организации госпереворота в Германии ищут «русский след»

    конфликт стран НАТО


    Турция грозит оккупировать важную часть Греции

    курсы валют


    Почему уникально крепкий рубль останется только в 2022 году

    вердикт Запада


    Телеканал «Дождь» погубила эмиграция

    «чужие проблемы»


    Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации

    сиюминутное совпадение


    Тимофей Бордачев: В чем секрет венгерской аномалии

    становление единства


    Владислав Исаев: Не надо ставить идеологию впереди реальности

    разблокированные возможности


    Виталий Трофимов-Трофимов: «Творческая элита» не политически активна, а профнепригодна

    на ваш взгляд


    Является ли для вас авторитетным мнение Аллы Пугачевой?

    Попова: В Россию пришел самый серьезный вариант гриппа

    Глава Роспотребнадзора Попова рассказала о варианте гриппа в России, который наносит самый серьезный ущерб здоровью
    		    7 декабря 2022, 22:20
    Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В Россию пришел вариант гриппа, который наносит самый серьезный ущерб здоровью, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

    Попова пояснила, что в Россию пришел вирус гриппа А(H1N1) пандемического 2009 года, первый раз в тот год он проявился как грипп, имеющий высокий потенциал распространения, передает РИА «Новости».

    Она добавила, что, к сожалению, этот вариант вызывает большое количество осложнений, нередки летальные исходы для этого вируса гриппа среди ослабленных людей, поэтому сегодня все меры, которые требуются, принимаются в полном объеме в зависимости от субъекта.

    Попова рассказала, что ведомство отправило в школы новое методическое письмо: если в классе, тем более в школе, не приходят на занятия больше 20% учеников, этот класс нужно отпускать на дистанционное образование.

    Ранее сообщалось, что «свиной грипп» выявлен в 74 субъектах России. Также в Роспотребнадзоре сообщили, что грипп с разновидностью штамма А(H1N1)-2009 стал «лидером» среди выявленных вариантов вируса гриппа в 55 регионах России.

    Генпрокуратура Германии заявила о роли России в организации госпереворота
    Генпрокуратура ФРГ: Подозреваемые в подготовке госпереворота заговорщики связывались с представителями России
    		    7 декабря 2022, 12:31
    Фото: Zuma\TASS
    Текст: Александра Юдина

    Участники готовящегося госпереворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки, сообщается в заявлении генпрокуратуры Германии.

    В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия, передает ТАСС.

    Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы.

    Также отмечается, что задержанная в Германии россиянка Виталия Б. подозревается в установлении контакта между лидером заговора и представителями России.

    При этом в посольстве России в Германии заявили, что пока не получали уведомлений от германской стороны о задержании россиянки, однако заверили, что в случае поступления обращения россиянке будет оказана «необходимая консульско-правовая поддержка в рамках имеющихся полномочий».

    Ранее сообщалось, что в Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков. Обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях. Задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка.

    Коментарии (54)
    В США в законопроект включили блокировку золотого резерва России

    7 декабря 2022, 06:03

    Текст: Алексей Дегтярев

    Комитеты конгресса США предложили провести заморозку российского золотого резерва, сообщают информационные агентства.

    Блокировка золотого резерва России включена в проект об оборонном бюджете США, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Напомним, блокировку золотого резерва России американские сенаторы предлагали еще в марте 2022 года, обоснованием для блокировки планировалось сделать спецоперацию на Украине.

    По данным СМИ, заморозке должны подвергнуться около 132 млрд долларов в золотом эквиваленте.

    Коментарии (79)
    Лавров рассказал об увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетах
    Лавров поделился впечатлениями от увиденных в Швеции гендерно-нейтральных туалетов
    		    7 декабря 2022, 15:36
    Фото: REUTERS/Mike Segar
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках международного форума «Примаковские чтения» рассказал о своем неприятном опыте «знакомства» с гендерно-нейтральными туалетами.

    Такие уборные, по словам главы МИД, он впервые увидел в Швеции в прошлом году, когда Лавров посещал заседание СМИД ОБСЕ.

    «Мне показали комнату с буквами WC. Я спросил, это для дам или для джентльменов. Мне ответили: «у нас все общее», – передает ФАН слова министра.

    Лавров признался, что изначально не поверил услышанному. По мнению дипломата, обустраивать совместные уборные – «не по-людски».

    Ранее Лавров заявил, что в российском обществе, подавляющее большинство представителей которого придерживаются православных традиций, гомосексуализм не приживется.

    Коментарии (48)
    В ДТП с военным грузовиком и микроавтобусом в ДНР погибли 16 человек
    Грузовик с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в ДНР, погибли 16 человек
    		    7 декабря 2022, 10:18
    Фото: кадр из видео
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР), погибли 16 человек, пострадали еще трое, сообщили в экстренных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, на трассе Шахтерск – Торез столкнулись грузовик с военнослужащими и микроавтобус, погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы.

    Ранее заместитель врио губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

    Коментарии (22)
    СМИ: Запрет на российскую нефть обернулся для Евросоюза энергетической «бомбой»
    Politico: Евросоюз заложил энергетическую «бомбу»

    7 декабря 2022, 15:29

    Текст: Кристина Цыцура

    Запретив продавать на европейском рынке российскую нефть, Европейский союз заложил энергетическую «бомбу», пишет обозреватель Чарли Купер для издания Politico.

    «Если ближайшие недели мир проживет без серьезной волатильности на нефтяных рынках, следующая крупная санкционная «бомба» может нанести удар как по поставкам энергоресурсов в Европу, так и по мировым ценам», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

    Отмечается, что самой Москве введение потолка цен на нефть сильно не повредит. Россия сможет найти новых покупателей на свою нефть, а вот риски ответа недооценивать нельзя, отметил Купер.

    При этом Европа очень сильно зависит от Москвы в плане импорта дизельного топлива, 60% поставок этого нефтепродукта приходится на нее и легких альтернатив нет.

    Напомним, с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса.

    Коментарии (9)
    Путин назвал значимые результаты спецоперации
    Путин: СВО – длительный процесс, но значимые результаты уже есть
    		    7 декабря 2022, 18:25
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    Спецоперация на Украине является длительным процессом, однако значимые результаты уже есть, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

    «Что касается длительного процесса результатов СВО, то, конечно, это длительный процесс может быть. Но вы упомянули, что это появились новые территории, ну вот, такой все-таки значимый результат для России. Это серьезный вопрос. Ну чего ж там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем России. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю», – передает его слова ТАСС.

    «И самое главное – люди, которые проживают на всех этих территориях, – добавил Путин. – Результаты референдумов показали, что люди хотят быть в России и считают себя частью этого мира. Частью нашей общей культуры, традиций, языка. И вот это самый главный результат. И они теперь с нами, а это миллионы людей. Это самое главное!»

    Ранее Путин заявил, что отстаивание прав народа Донбасса имеет огромное значение, важно, что Совет по правам человека продолжает разоблачать преступления Киева.

    Коментарии (91)
    В проект оборонного бюджета США внесли исключение России из G20

    7 декабря 2022, 07:11

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты намерены добиться исключения российской стороны из G20, это предполагает проект оборонного бюджета страны, сообщили в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса.

    Документ предусматривает исключение российской стороны из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров и Международной организации комиссий по ценным бумагам, передает ТАСС со ссылкой на заявление.

    Также в проект включили предложение о сдерживании России в Европе, на что планируется потратить 6 млрд долларов.

    Коментарии (31)
    Высокоточным ударом в Кривом Роге уничтожено более 70 ракет РСЗО HIMARS
    		    7 декабря 2022, 13:15
    Фото: t.me/mod_russia

    В результате удара высокоточным оружием по складу вооружения в одном из цехов металлургического комбината ArcelorMittal в Кривом Роге уничтожены более 70 ракет РСЗО HIMARS, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, ликвидированы две пусковые установки РСЗО MLRS, еще четыре установки того же типа получили критические повреждения, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Коментарии (43)
    В России оценили версию о «русском следе» в подготовке госпереворота в Германии
    Эксперт назвал разоблачение госпереворота в Германии зачисткой толерантных к России активистов
    		    7 декабря 2022, 14:46
    Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Власти Германии используют известный своим гражданам сценарий по аналогии с «азефовщиной», чтобы запугать общество и снизить риск возникновения акций протеста. Об этом рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Камкин. Ранее полиция Германии начала крупную операцию против правых экстремистов, которые планировали штурм Бундестага и госпереворот.

    «Происходящее сегодня в Германии похоже на превентивную акцию против оппозиции. Еще несколько месяцев назад представители немецких правоохранительных структур предупреждали о возможных массовых акциях протеста, во главе которых, по их мнению, должны были стоять правые радикалы», – рассказал старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

    «По информации различных источников, среди задержанных и подозреваемых есть даже представители старой немецкой аристократии, чуть ли не отставные генералы бундесвера и действующие офицеры. Соответственно, все это вызывает больше вопросов, чем ответов», – отметил собеседник.

    «Сейчас основными подозреваемыми в организации данных акций немецкие правоохранители считают несистемных правых радикалов, а также ищут связи между ними и партией «Альтернатива для Германии». Кроме того, активно муссируется «российский след», сообщается о задержании гражданки России, фамилию которой не раскрывают», – добавил он.

    «Отмечу, что проникновение правых радикалов в бундесвер всячески пресекается правоохранительными органами и военной разведкой. Да, в этих структурах есть правые, но в основном в среде унтер-офицерского состава. Это носит скорее формат «кухонных разговоров» и обмена мемами* в соцсетях, не более», – полагает эксперт.

    «Самое большее, что сегодня позволяет себе оппозиция, в том числе отставные генералы бундесвера – это критика отдельных аспектов политики немецких властей, но не свержение действующего строя», – подчеркнул Камкин.

    «Все это похоже на такую «азефовщину», когда правоохранители были очень глубоко вовлечены в подпольные структуры и фактически их контролировали. Но сегодня такое сходство намеренно воссоздается, чтобы использовать его как инструмент воздействия на общество и запугивания, поскольку антиправительственные настроения среди немецких граждан сейчас растут и нельзя исключать, что рано или поздно люди выйдут на улицы. Особенно остро дела обстоят в Восточной Германии», – отметил собеседник.

    «Поэтому власти пытаются создать такой прецедент и под него ужесточить законодательство о массовых мероприятиях. Вместе с тем пока мы не владеем всей полнотой информации и непонятно, будут ли опубликованы материалы допросов подозреваемых», – рассуждает политолог.

    «Лично мне кажется наиболее убедительной версия о том, что это провокация, устроенная при участии немецких спецслужб для дискредитации партии «Альтернатива для Германии», несистемной оппозиции в целом и протестных движений, которые будут активизироваться этой зимой», – полагает он.

    «Кроме того, я бы не исключал, что одна из целей провокации – это зачистка толерантных к России политиков и политических движений с помощью группы каких-то маргиналов. Немецким политикам и мейнстримовым СМИ выгодно выставить определенным пугалом Россию, которая, по их мнению, вмешивается буквально во всё в Германии и вообще в мире», – отметил Камкин.

    «Говоря о параллелях, сразу на ум приходит поджог рейхстага нацистами в 1933 году. Хоть и сценарий не совсем аналогичен, но суть провокации очень похожа», – напомнил собеседник. 

    Напомним, правоохранительные органы Германии проводят обыски и задержания граждан, заподозренных в подготовке госпереворота и нападения на Бундестаг с захватом депутатов в заложники. Под стражей уже находятся 25 человек, сообщается на сайте генерального прокурора при Верховном суде ФРГ.

    По данным правоохранительных органов, задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров – сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ.

    По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства.

    Участники организации связывались с представителями России, но не получили поддержки. В ведомстве подчеркнули, что подозреваемые планировали совершить госпереворот в качестве промежуточного шага. Следующим шагом стало бы создание переходного (военного) правительства, которое затем согласовало бы новый государственный порядок в Германии с державами – победительницами во Второй мировой войне, основным контактным лицом при этом является Россия.

    Уточняется, что обвиняемый Генрих XIII П. Р. уже связался с представителями России в Германии, однако следствие подчеркивает, что нет признаков положительного отклика со стороны Москвы. Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б. Следствие также отмечает, что члены группировки верят в теории заговора, схожие со взглядами американского движения QAnon.

    Они якобы убеждены, что в настоящее время Германией управляют члены так называемого тайного государства. Само движение рейхсбюргеров считает, что современная Германия – незаконное государство, созданное оккупационными войсками на месте Германской империи. 

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    Коментарии (24)
    В Германии началась крупная полицейская спецоперация против планировавших госпереворот заговорщиков
    		    7 декабря 2022, 10:55
    Фото: imago images/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Полиция Германии ведет крупную операцию против правых экстремистов, запланировавших штурмовать немецкий парламент, сообщает журнал Spiegel.

    Согласно источникам издания, спецназ проводит работу одновременно в одиннадцати федеральных землях. В данный момент задержаны 25 мужчин и женщин, которые поддерживали членов террористической организации правого толка, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    Уточняется, что обыски прошли более чем в 130 домах, офисах и подобных помещениях.

    Известно, что среди задержанных оказалась россиянка Виталия Б.

    По информации генпрокуратуры Германии, арестованные принадлежат к террористической организации, созданной не позднее конца ноября 2021 года, которая поставила перед собой цель свергнуть существующий в Германии государственный строй и заменить его собственной формой государства.

    При этом в генпрокуратуре отметили, что «нет оснований считать, что российские официальные лица поддерживали заговорщиков».

    В конце ноября попытку госпереворота предприняли в африканском государстве Сан-Томе и Принсипи. Начавшаяся около 0.40 по местному времени (3.40 мск) в пятницу, она была предотвращена к 6.00, всех подозреваемых задержали.

    Коментарии (44)
    ВСУ перебросили подкрепление к Артемовску
    Марочко: Киев подтянул дополнительные силы к Артемовску

    7 декабря 2022, 08:16

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинское командование подтянуло дополнительные силы в район города Артемовска (украинское название Бахмут) в Донбассе, заявил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки.

    По его словам, в район Артемовска прибыло пополнение ВСУ, часть из военнослужащих сразу направили для восполнения потерь в зону активных боевых действий, часть пока находится в резерве командования, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для вооруженных сил Украины Артемовск (Бахмут) и Соледар остаются наиболее сложными участками фронта.

    Коментарии (40)
    Россия выразила обеспокоенность ситуацией с нефтяными танкерами

    7 декабря 2022, 14:49

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия обеспокоена ситуацией у берегов Турции, где скопились российские нефтяные танкеры, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    Отмечается, что пока проблему пытаются решить на уровне транспортных и страховых компаний, но могут вынести и на политический позже, передает РИА «Новости».

    Грушко указал, что страхуют компании, а не государство, добавив, если проблема не будет решена, то будет подключен политический уровень.

    Сейчас срок ожидания для танкеров, перевозящих нефть, составляет шесть суток, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана, передает ТАСС.

    Отмечается, что для зимнего сезона это нормальное ожидание, в прошлом году срок ожидания составлял около 14 дней.

    Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть. У берегов Турции  образовался затор из российских танкеров. 

    Коментарии (10)
    Меркель назвала Минские соглашения попыткой сделать Украину сильнее
    Меркель назвала Минские соглашения попыткой «дать Украине время»
    		    7 декабря 2022, 15:59
    Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
    Текст: Елизавета Шишкова

    Подписание Минских соглашений было попыткой «дать Украине время», это позволило стране стать сильнее, заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью газете «Цайт».

    По словам Меркель, Украина использована данное ей время, чтобы стать еще сильнее. Она подчеркнула, что Украина 2014–2015 годов – это не современная Украина, передает ТАСС.

    Экс-канцлер пояснила, что уже тогда всем было ясно, что конфликт заморожен, а проблема не решена. Меркель добавила, что сомневается в том, что на тот момент страны НАТО могли оказать Украине поддержку в таком объеме, в котором они оказывают сейчас.

    Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил газете ВЗГЛЯД, что неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

    Коментарии (57)
    Минобороны показало работу бронепоезда в зоне СВО
    		    7 декабря 2022, 08:34
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны опубликовало видео работы специального поезда, созданного для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, вооружение поезда составляют автоматы, снайперские винтовки, крупнокалиберный пулемет, зенитная установка и 23-мм пушка.

    «В первую очередь в список задач спецпоезда входит техническая разведка, разминирование, восстановление разрушенных дорожных направлений. А мощный комплекс вооружения позволяет личному составу действовать даже в самых сложных условиях», – сообщили в ведомстве.

    Ранее Министерство обороны опубликовало видео работы состава специального поезда «Волга», созданного специалистами железнодорожных войск Западного военного округа для ведения инженерной разведки и восстановления путей в зоне проведения специальной военной операции.  

    Коментарии (16)
    В России подготовили три варианта ответа на «нефтяной потолок цен»
    Власти России допустили фиксацию максимального дисконта Urals к Brent в качестве ответа на введение потолка цен на нефть
    		    7 декабря 2022, 11:23
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Проект указа российского лидера Владимира Путина о применении ответных мер на введение странами G7 и Евросоюза потолка цен на перевозку нефти из России обсуждается его администрацией с правительством, пишут СМИ.

    Первый вариант подразумевает полный запрет на продажу нефти государствам, которые поддержали это ограничение, причем если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7, то поставка будет заблокирована, пишут «Ведомости».

    Согласно второму варианту, будет введен полный запрет на экспорт по контрактам вне зависимости от того, какая страна выступает получателем.

    Третьим вариантом может стать введение индикативной цены – фиксированной стоимости от максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent. Так, в случае увеличения дисконта поставка будет запрещена.

    Уточняется, что пока что ни один из вариантов не согласован, в правительстве ищут другие альтернативы. Согласно информации неназваного источника, вариант с фиксацией дисконта наименее вероятен из всех.

    Ранее Bloomberg сообщал, что Россия изучает возможность установления фиксированной цены на свою нефть либо введение максимального уровня дисконта к международным маркам.

    В МИД России заявили, что Запад должен быть готов к любым контрмерам России на введение потолка цен на нефть, которое с 5 декабря вступило в силу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
     
     
    © 2005 - 2022 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •