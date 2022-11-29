Свиной грипп выявили в 55 регионах России

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29 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские силы освободили Перше Травня и Андреевку в ДНР
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Украинские силовики, которые сражаются против русских солдат, устраивают фильтрационные мероприятия на оккупированных территориях, расстреливают мирных, они откуда? Вылезли из бандеровских схронов только в 2022 году? Нет, они кровь от крови простых украинцев.
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Магия как литературный прием присутствует не только у Роулинг, но и у Льюиса и Толкина, в русских сказках, у Пушкина и очень много где еще. Когда Емеля едет верхом на печи – это не «богомерзкое колдовство», а именно литературный прием.
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Демпартия, желающая разбавить белое население Штатов до его полного исчезновения и таким образом сделать свою власть вечной и несменяемой, кажется, жестоко ошиблась. Последние выборы в Конгресс показали интересную динамику.
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Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Свиной грипп выявили в 55 регионах России
Роспотребнадзор зафиксировал вспышки свиного гриппа в 55 регионах России
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Грипп с разновидностью штамма А(H1N1)-2009 стал «лидером» среди выявленных вариантов вируса гриппа в 55 регионах России, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В сообщении ведомства также отмечается, что темпы роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за последнюю неделю увеличились на 18,5%. В 43 регионах показатели превысили среднероссийский процент, передает ТАСС.
В этой связи руководитель ведомства Анна Попова поручила российским регионам закончить вакцинацию до 5 декабря. В данный момент в России привиты от гриппа более 66,5 млн человек, что составляет 45,5% от численности населения страны.
Ранее в Роспотребнадзоре отметили, что в России ускорилось сезонное увеличение случаев гриппа, ОРВИ и COVID-19.
ВКС России разбомбили при погрузке танковую бригаду ВСУ в Днепропетровской области
Ударом ВКС России в Днепропетровской области уничтожено восемь единиц бронетехники и 100 военных ВСУ
Высокоточным оружием России нанесен удар по сосредоточению живой силы и техники 17-й танковой бригады ВСУ у станции Моисеевка Днепропетровской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Во время погрузки были уничтожены восемь единиц бронетехники, ликвидированы более ста украинских военнослужащих, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Штайнмайер выступил против прекращения огня на Украине
Штайнмайер счел призывы к прекращению огня на Украине несерьезными и выступил против перемирия
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В нынешних условиях любые призывы к прекращению огня на Украине несерьезны, заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер заявил, что перемирие стало бы «признанием уже произошедшей несправедливости», имея в виду воссоединение Донбасса, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Он заявил, что такой результат «не может быть целью прекращения огня». «Поэтому, к сожалению, я должен сказать, что на данный момент я не вижу выхода», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на Deutsche Welle*.
Президент Германии также заявил, что пока неясно, как могли бы выглядеть гарантии безопасности для Украины, кто их мог бы дать. По его словам, поскольку конца боевых действий «пока не видно, гарантии безопасности пока не могут быть сформулированы».
Напомним, в октябре Штайнмайер посетил Украину. Он провел час в бомбоубежище украинского города Корюковка в Черниговской области из-за воздушной тревоги. Однако в Spiegel предположили, что кадры из бомбоубежища с президентом Германии были постановочными.
Пушилин: ВС России близки к окружению Артемовска
Глава ДНР Пушилин рассказал об успехах ВС России у Артемовска
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Российские военные продвигаются в окрестностях Артемовска, вскоре город с украинскими военными внутри может попасть в окружение, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ситуация у Артемовска все еще остается сложной, но подразделения, включая подразделение ЧВК Вагнера, продвигаются вперед, успехи есть непосредственно у самого города, сообщил Пушилин в эфире «России 24», передает РИА «Новости».
«Ситуация оперативного окружения (города) достаточно близка», – подчеркнул врио главы республики.
Он добавил, что украинские военные пытаются перебросить резервы с Херсонского на Донецкое направление. Согласно сообщениям с фронта, туда перебрасываются резервисты ВСУ в возрасте от 55 лет, указал Пушилин, сообщает ТАСС.
Он выразил мнение, что эти резервисты вряд ли бы хотели оказаться на переднем крае боевых действий.
При этом в городе Марьинка бои сместились уже в центр населенного пункта, мирных жителей удается выводить в безопасные места.
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что украинские военные несут большие потери у Артемовска, их подразделения сдвигаются к Часову Яру.
Медведев отреагировал на планы Подоляка выйти в прямой эфир из Ялты
Медведев жестко ответил советнику офиса президента Украины Подоляку на слова о прямом эфире из Ялты
Выйти в прямой эфир из Ялты украинские политики могут разве что очутившись в СИЗО, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из «Лефортово», – написал Медведев в своем аккаунте в Twitter.
Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что через полгода сделает прямое включение с набережной Ялты.
До этого Подоляк заявил, что Киев обстреливать нельзя, потому что это крупный город, а Шебекино в Белгородской области можно, потому что это якобы село.
Эксперт назвал слабые стороны иранских автомобилей на российском рынке
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Иран производит бюджетные автомобили, которые по классу сравнимы с российской «Ладой», рассказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя подписание Ираном и Россией меморандума о поставке автомобилей.
Глава Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеш сообщил, что Иран подписал с Россией меморандум об экспорте собственных автомобилей на сумму в 300 миллионов долларов, передают РИА «Новости».
«Иран производит довольно большую линейку бюджетных автомобилей. По классу они примерно как наши машины «Лада», но их вряд ли их можно назвать современными. Как правило, они построены на основе французских автомобилей предпредыдущих поколений», – говорит Моржаретто.
Он рассказывает, что есть два иранских концерна: Iran Khodro (IKCO) и SAIPA. Компании имеют несколько моделей с разной комплектацией. Но поскольку Иран очень много лет находится под санкциями, автомобили их собственного производства самыми передовыми и современными называть нельзя, говорит эксперт. При этом, по его словам, машины считаются «неплохими».
«Теоретически эти автомобили должны составить компанию нашим «Ладам» в классе бюджетных автомобилей. Все упирается в цену, потому что эти машины в Иране примерно стоят как у нас «Лады» – в районе миллиона рублей», – делится специалист.
Эксперт напоминает, что ранее иранский концерн IKCO уже начинал продажи своих автомобилей (седанов Samand, построенных на платформе старого Peugeot) в России, однако эта попытка не увенчалась успехом. Машины стоили дороже конкурентов, в итоге за два года было продано всего несколько тысяч автомобилей, что крайне мало.
«Если иранские автомобили привезти в Россию, то в силу того, что у нас достаточно высокие платежи (таможенный платеж, НДС, акциз, утилизационный сбор, логистика), то я боюсь, что они получатся значительно дороже, чем «Лады», и тогда их покупать никто особо не будет», – считает Моржаретто.
В качестве одного из вариантов решения проблемы он назвал выпуск иранских автомобилей на территории России.
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На ЗАЭС заблокировали пропуска не подписавших новый контракт сотрудников
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа рассказал о блокировке пропусков не подписавших контракт сотрудников на ЗАЭС
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У сотрудников Запорожской АЭС, которые не собираются подписывать новый контракт и работать с АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС», заблокированы пропуска, сообщил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа отметил, что к сотрудникам, которые сейчас определяются с решением, относятся терпимо, давление на них не оказывается. Он отметил, что у многих из них «семьи по ту сторону Днепра, которым угрожают украинские военные», а потому сотрудники боятся «сделать этот выбор», передает ТАСС.
Он сообщил, что подписывать новый контракт отказались единицы, но среди них есть «те, кто саботировал работу, откровенно враждебно высказывался в адрес России» и сеял «деструктивные настроения». Росатом не применял к ним санкции. Как заявил Карчаа, «если не нравится новый работодатель», то на работе «никого не держат».
«Ни один работодатель – не только в атомной отрасли – подобного поведения не потерпел бы. А в нашей отрасли, которая является одной из самых зарегламентированных в России, работа предусматривает жесткую и неукоснительную дисциплину исполнения», – сказал он.
Напомним, войска Украины обстреливают ЗАЭС, оказались повреждены резервуары для хранения конденсата, что привело к нерадиоактивной утечке. Россия предупредила об угрозе атомной аварии. В свою очередь МАГАТЭ выступило с заявлением о «некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС».
Медведев: США обошлись со старушкой-Европой как с уличной девкой
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Взаимоотношения стран Европы и Соединенных Штатов могут закончиться «грязным скандалом» и «муторным разделом имущества» из-за отказа Вашингтона делиться прибылью, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Развод» США и Евросоюза может произойти из-за «экономической неверности» и даже отказа от выполнения супружеского долга со стороны американских властей, указал Медведев в своем Telegram-канале.
Он назвал США «альфа-самцом», который в нарушение клятв любви и верности врет и не думает делиться прибылями, отнимает у «престарелого партнера» последнее и присваивает себе.
«А на мнение своего партнера демонстративно кладет известно что, правда, под соусом красивых, но пустых политических высказываний», – подчеркнул зампред Совбеза.
По его оценке, США ускоряют интеграцию европейских компаний в собственную экономику, создают систему субсидий и налоговых льгот, обходя интересы стареющей Европы. Также американские власти поощряют собственные рынки покупать произведенные в США товары, поскольку занимаются бизнесом, в отличие от Евросоюза, который охватило «политическое безумие».
Антироссийские санкции оставляют все меньше шансов компаниям из Европы нормально работать в собственных странах, поскольку российский рынок закрыт, а китайский «наглухо забит своими товарами».
«А вот Америка ждет подгулявшие европейские компании, улыбаясь всеми своими 32 белыми имплантами и распахнув широкие объятия, в которых сегодня размяк и нежится бизнес Старого Света», – подчеркнул Медведев.
Таким образом, по его мнению, США «снимают с содержания» Европу и обходятся с ней «как с уличной девкой». Евросоюз еще может порвать с американскими экономическими партнерами, начав новую жизнь, но на это у ЕС может не хватить решительности, «да и тестостерона уже маловато».
Газета ВЗГЛЯД писала, Соединенные Штаты разваливают единое пространство Европы и Атлантики.
ВСУ активизировали наступление у Сватово в ЛНР
Украинские военнослужащие предпринимают попытки начать наступление в районе города Сватово в Луганской народной республике (ЛНР), пытаясь таким образом переломить оборону российских военных в трех направлениях, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
Согласно данным его разведки, украинское командование направило несколько ротно-тактических групп для взлома линии обороны ВС России одновременно на трех направлениях – с севера, запада и юга от населенного пункта. Он уточнил, что попытки ВСУ пресекаются усилиями российских военных, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что российские войска за сутки уничтожили более 210 украинских военных на четырех направлениях.
Российского посла вызвали в МИД Канады из-за закона о ЛГБТ
Посол России в Канаде Степанов сообщил о вызове в МИД
Посол России в Оттаве Олег Степанов сообщил о срочном вызове в канадский МИД.
Степанов пояснил, что приглашают в 15:30 (23:30 мск), передает РИА «Новости».
Ранее канадские СМИ писали, что вызов главы российской миссии во внешнеполитическое ведомство связан с публикациями посольства в Twitter (сеть заблокирована в РФ) на тему законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, которые в МИД сочли атакой на «канадские ценности – принятие и толерантность».
В субботу российское посольство в США заявило, что критика американскими чиновниками принятого Госдумой законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды является грубым вмешательством во внутренние дела России.
Федерация футбола Ирана призвала отстранить сборную США за оскорбление флага
Guardian: Иран потребовал наказать США за неуважение к флагу
Федерация футбола Ирана подала жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) с требованием отстранить сборную США на десять игр за проявление неуважения к национальному флагу Исламской Республики Иран, сообщает Guardian со ссылкой на агентство Tasnim.
Ранее Федерация футбола США заявила, что решила отказаться от официального флага Ирана в своих социальных сетях, чтобы продемонстрировать «поддержку женщин в Иране, борющихся за права человека». В ответ правительство Ирана обвинило Соединенные Штаты в удалении имени бога со своего национального флага.
«Согласно правилам ФИФА, любое лицо, оскорбляющее достоинство или целостность страны, лицо или группа лиц, подлежит наказанию в виде дисквалификации на срок не менее десяти матчей или определенного периода или любой другой соответствующей дисциплинарной меры», – передает РИА «Новости» заявление юрисконсульта Федерации футбола Ирана.
Отмечается, что ФИФА отказалась от комментариев, но ряд хорошо осведомленных источников предположил, что перспектива санкций против США крайне маловероятна.
Как заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, Федерация футбола США, разместившая в своих социальных сетях национальный флага Исламской Республики Иран без герба, должна понести за это наказание.
«США претендуют на следование законам, но оскорбляют флаг Исламской Республики... Американская сторона признала ошибку... и поместила в соцсети правильный флаг... Она совершила преступление и нарушила законы ФИФА и должна быть привлечена к ответственности», – сказал Канаани.
Ранее суд в Иране вынес первый предварительный смертный приговор одному из участников демонстраций в провинции Тегеран.
Напомним, американский лидер Джо Байден заявил, что США в скором времени «освободят Иран», добавив также, что жители этой страны «освободят сами себя». Президент Ирана Ибрагим Раиси ответил Байдену, что Иран освободил себя еще 43 года назад.
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Экс-командующий ВДВ Украины: ВСУ готовили операцию по захвату Крыма к 2023 году
Экс-командующий ВДВ Украины Забродский раскрыл планы ВСУ по захвату Крыма
Украина готовила операцию по захвату Крыма к 2023 году, сообщил бывший командующий ВДВ Украины Михаил Забродский.
По его словам, такая операция была не просто возможна, а уже планировалась, передает The Economist.
Забродский не уточнил, когда именно Украина планировала провести операцию. Он добавил, что теперь ВСУ предстоит «выиграть много сражений», сообщает «РенТВ».
«Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились», – подчеркнул Забродский.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на якобы победу в войне и «возврат» всех земель, включая Крым, постигнет неудача.
Папа Римский Франциск назвал условия своего визита в Киев
Папа Римский Франциск заявил, что приезд в Киев возможен только при посещении Москвы
Папа Римский Франциск в интервью американскому иезуитскому журналу Americamagazin сообщил, что может посетить Киев только при условии, что также посетит и Москву.
По словам понтифика, он уже думал о посещении украинской столицы, однако однозначно подчеркивает, что принял решение посетить Киев только в том случае, если состоится визит «и в Москву, в оба города, не только в какой-то один», передает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон попросил папу Римского Франциска позвонить Путину и патриарху Кириллу, чтобы приблизить урегулирование украинского кризиса.
Папа Римский Франциск в речи-размышлении о ситуации на Украине вместо традиционной проповеди «Ангелу небесному» заявил, что президентам России и Украины необходимо положить конец конфликту и перейти к мирному диалогу.
Украина попросила у Запада ракеты с дальностью более 800 км
Секретарь СНБО Украины Данилов попросил ракеты дальностью 800 км для «решения энергетической проблемы»
Предоставление Киеву ракет дальностью действия свыше 800 километров необходимо для решения энергетической проблемы Украины, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов.
Данилов в своем аккаунте в Twitter (сеть заблокирована в РФ) написал, что самое лучшее и эффективное решение энергетической проблемы Украины – ракеты дальностью 800 километров и больше, которые позволят значительно сэкономить на генераторах, передает РИА «Новости».
В зоне поражения таких ракет может оказаться целый ряд регионов России.
Ранее сообщалось, что Пентагон рассматривает предложение корпорации Boeing поставить Украине дешевые высокоточные снаряды малого диаметра наземного базирования дальностью до 100 миль (160 км), они подходят для имеющихся у Киева средств доставки для нанесения ударов по России.
Эксперт: Пентагон находится в шаге от расширения зоны боевых действий на Украине
Военный эксперт Бартош: ВСУ могут получить возможность ударов по тылам ВС России
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Если у ВСУ появится возможность наносить удары по российскому тылу, они обязательно этим воспользуются. Нашим войскам надо оттеснить противника как можно дальше от новых и старых границ России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее стало известно, что Пентагон рассматривает предложение Boeing о поставке Украине дешевых малогабаритных высокоточных бомб с радиусом поражения до 150-160 километров.
«Потенциальные поставки управляемых бомб малого диаметра GBU-39 – существенный шаг по повышению военного потенциала противника. В таком случае перед ВСУ открывается возможность нанесения ударов по Крыму и сухопутному коридору на полуостров, а также по тылам России в других регионах», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Подобные бомбы хоть и предназначены для авиации, но могут быть установлены на ракеты, как об этом сообщают источники зарубежных СМИ. Кроме того, если бомба управляемая, то у нее есть системы GPS», – акцентирует эксперт.
«Адаптировать подобные боеприпасы не очень сложно. На территории Украины сохранился научно-технический потенциал, позволяющий состыковать данные системы и адаптировать их под свои нужды. При таком раскладе Пентагон и ВСУ серьезно повысят свои возможности по расширению географии конфликта», – подчеркивает собеседник.
«Для снижения рисков России необходимо оттеснить позиции ВСУ. Если ракета может поразить цель на расстоянии 150-160 км – значит, противник должен быть отброшен на 200 километров от границ нашей страны с учетом новых территорий. Но надо понимать, что под контролем придется держать тысячи километров», – резюмировал Бартош.
Ранее агентство Reuters сообщило, что рассматриваемое Пентагоном предложение Boeing о поставке Украине малогабаритных высокоточных бомб позволит ВСУ наносить удары глубоко в тыл России.
Ссылаясь на источники в военной отрасли, издание пишет, что военные запасы США и союзников стремительно сокращаются, в то время как Украина сталкивается с растущей потребностью в более совершенном оружии по мере затягивания конфликта. Предлагаемая Boeing система, получившая название бомбы малого диаметра наземного базирования (GLSDB), является одним из планов по запуску в производство новых боеприпасов для Украины и восточноевропейских союзников Штатов.
Сообщается, что расстояние поражения указанных снарядов составит 100 миль (приблизительно 150 километров). Это создает опасность для тыловых территорий Российской Федерации. Срок возможных поставок – весна 2023 года.
Напомним, в США опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань из-за того, что большая часть военной поддержки направлена на Украину. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. По имеющимся у издания сведениям, Вашингтон отстает от запланированных темпов поставок вооружений Тайваню на общую сумму 18,7 млрд долларов. В частности, Вашингтон так и не поставил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.
О том, что затягивание конфликта на Украине скажется на поддержке Тайваня, пишет и агентство Bloomberg. Отмечается, что со временем цена ведения военных действий будет только расти. В частности, Белый дом не сможет уделять необходимое внимание другим регионам, а запасы боеприпасов будут подходить к концу. Кроме того, как отмечают авторы материала, американские чиновники стали задумываться о том, что США получили уже все возможные плоды от украинского кризиса.
По мнению российских экспертов, таким образом пресса США готовит западное общество к росту военных расходов на Украину и Тайвань. Кроме того, ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как бум военно-промышленного производства в странах Восточной Европы связан с конфликтом на Украине, и как можно решить проблему «30+», связанную с якобы ограничением дальнобойности российских артиллерийских систем.
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На подконтрольной Киеву части Херсонского региона насмерть забили мать и сына
Власти Снигиревского района Херсона сообщили, что на правобережье региона насмерть забили мать и сына
На правобережной части Херсонского региона, находящейся под контролем ВСУ, проходят расправы над людьми, так, там из-за денег насмерть избили мать и сына, рассказал глава российской администрации Снигиревского района Юрий Барбашов.
По его словам, украинские агенты могут расправляться с теми, кто им мешает или не нравится. Касательно случая с матерью и сыном – по его словам, у семьи потребовали деньги. Позднее стало известно, что семью избили насмерть, передает РИА «Новости».
Глава области добавил, что в данный момент происходит «разгул нацистского террора» с нарушением всех законов и прав человека. По словам Барбашова, на это ясно указывает тот факт, что журналисты, даже самые лояльные, все еще не допущены в Херсон.
«И это поддерживается мировым сообществом, Европой», – подытожил он.
Ранее сообщалось, что пациентов из херсонских больниц украинские власти решили вывезти в Одессу и Николаев. Тяжелую гуманитарную ситуацию в городе спровоцировала сама Украина своими артобстрелами, когда в городе были российские войска. Однако, в отличие от России, Украина не может справиться с ситуацией и обеспечивать население Херсона теплом, электричеством и водой.
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