«Cвиной грипп» выявили в 74 регионах России

Роспотребнадзор: «Cвиной грипп» выявлен в 74 регионах России

«Свиной грипп» выявлен в 74 субъектах России, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (13,3%), РС-вирусов (12,0%), метапневмовирусов (10,1%), аденовирусов (7,2%)», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства. Так называемый свиной грипп, по данным Роспотребнадзора, на данный момент выявлен в 74 субъектах России.

В ведомстве добавили, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 23,3% за неделю, при этом на 48-й неделе 2022 года зарегистрировано 43,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, что на 11,6% больше показателей 47-й недели.

«Рост заболеваемости фиксируется в 57 регионах, в том числе в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге», – уточнили в Роспотребнадзоре.

Всего в базу загружено 214 690 геномных последовательностей SARS-CoV-2, рассказали в ведомстве. «За последние две недели к линии BA.2 геноварианта «омикрон» отнесено 9% сиквенсов, к линиям BA.4/BA.5 – более 90%. Фиксируются единичные находки подварианта XBB», – добавляется в сообщении.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что грипп с разновидностью штамма А(H1N1)-2009 стал «лидером» среди выявленных вариантов вируса гриппа в 55 регионах России.