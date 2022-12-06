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Шойгу поставил задачу армии в новом учебном году
Шойгу: ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации
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Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах России будет сделан на подготовку военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«1 декабря в ВС начался новый учебный год. Упор будет сделан на совершенствование профессиональных навыков всех категорий с учетом опыта проведения специальной военной операции», – цитирует РИА «Новости» заявление Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.
По его словам, выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать поставленные задачи.
Шойгу на своещании также заметил, что аварийность транспортных средств ВС снизилась в 2022 году 6%, а на российских военных базах за рубежом удалось вовсе не допустить ДТП.
Он уточнил, что в 2022 году органы военной полиции осуществили сопровождение 18 тыс. воинских колонн, проверили 140 тыс. транспортных средств, проинспектировали организацию работы по предупреждению ДТП в 1,9 тыс. воинских частей. Кроме того, в войсках прошли 2,8 тыс. занятий с личным составом и всеармейская акция «За безопасность дорожного движения».
Также были рассмотрены вопросы безопасности полетов военной авиации в 2022 году. Шойгу добавил, что в войска продолжает поступать новая и модернизированная авиационная техника, специалисты ее успешно осваивают, что «в значительной мере способствует поддержанию высокого уровня безопасности полетов».
«В связи с активным использованием авиации в рамках спецоперации основные усилия в работе по предотвращению происшествий направлены на поддержание и повышение профессионального уровня летного и инженерно-технического состава», – рассказал министр, особо подчеркнув, что число авиационных инцидентов сведено к минимуму.
Напомним, 9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24, экипаж катапультировался.
Минобороны: ВСУ пытались атаковать военные аэродромы РФ советскими беспилотниками
Минобороны подтвердило налет украинских беспилотников на военные аэродромы
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Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ, также несколько человек получили легкие ранения.
Нападение произошло на военные аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс Саратовской области, трое военнослужащих технического состава получили смертельные ранения, говорится в Telegram-канале ведомства. Еще четверо получили ранения, их доставили в медицинские учреждения, там им оказывается медицинская помощь.
Российские ПВО сбили беспилотники, летевшие на малой высоте, в результате взрыва и падения была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Ведомство отмечает, что нанести удар пытались реактивными беспилотниками советского производства. Атака производилась для того, чтобы вывести из строя самолеты Дальней авиации.
Киевским властям не удалось прервать боевую работу авиации, и около 15.00 мск по системе военного управления и объектам оборонного комплекса, узлам связи, энергетики и воинских частей ВСУ был нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования. Всего было поражено 17 объектов.
В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий
Ранее СМИ писали, что в Саратовской области беспилотник напал на аэродром и упал на взлетно-посадочной полосе, повредив два самолета. Кроме того, на аэродроме под Рязанью после взрыва бензовоза погибли три человека.
Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что главе государства доложили о происшествиях.
Путин разрешил ежемесячные выплаты на ребенка из средств материнского капитала
Президент Владимир Путин подписал закон о выплате на ребенка из средств материнского капитала
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, устанавливающий возможность семьям с детьми получать ежемесячную выплату из средств материнского капитала.
Согласно опубликованной на официальном портале правовой информации, часть средств материнского капитала может ежемесячно отправляться нуждающимся, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.
Так, ежемесячная выплата не может превышать размера прожиточного минимума для детей, установленного в области. Пособие может быть оформлено на каждого ребенка.
В Минтруда рассказали, что материнский капитал на второго ребенка в 2023 году проиндексируют до 779 тыс. рублей (что на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).
Названа новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
Стала известна новая версия конфликта с Лепсом в пабе Петербурга
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Конфликт с певцом Григорием Лепсом в петербургском пабе начался якобы не по вине артиста, говоривший с ним мужчина первым подошел к компании исполнителя, после чего началась словесная перепалка, сказали источники в заведении.
Мужчина первым подошел к компании певца с каким-то вопросом, вероятно, он хотел с ним сфотографироваться, и вероятно, ему отказали, сообщили источники ФАН.
При этом мужчина начал применять выражения, которые «способствуют разжиганию межнациональной розни», что, по всей видимости, разозлило артиста.
Ситуацию на улице собеседники не наблюдали, но получили инструкцию от руководства – не комментировать ситуацию.
Источник из окружения певца пояснил, что Лепс в этот день расстроился из-за того, что не смог допеть на концерте песню.
Ранее адвокат мужчины Евгений Хейфец заявил, что якобы именно певец стал зачинщиком драки, и пояснил, что он подал заявление в полицию.
Защитник пояснил, что клиент желает расследования уголовного дела в соответствии с российскими законами.
Осужденный в ДНР британский наемник Пиннер вновь прибыл на Украину
Воевавший за украинскую сторону британский наемник Шон Пиннер, приговоренный в ДНР к смертной казни и возвращенный домой после обмена, вновь появился на Украине, пишут СМИ.
Пиннер заявил, что не намерен уходить на передовую, это он пообещал матери и взрослому сыну, но пояснил, что планирует помогать украинской супруге Ларисе, работающей в благотворительной организации, передает ТАСС со ссылкой на газету Sun.
Пиннер прибыл на украинскую территорию менее чем через 10 недель с момента возвращения в Британию.
Также на Украину захотел вернуться и другой приговоренный к смертной казни в ДНР наемник из Британии – Эйден Эслин. Он заявил, что будет снимать видео для своего блога.
Запад уличили в «потере» большей части из замороженных российских резервов
Atlantic Council: Запад нашел менее трети замороженных российских резервов
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Запад не смог обнаружить попавшие под санкции 300 млрд долларов российских резервов, в результате «потери» невозможно эффективно заморозить счета РФ, следует из данных американских и европейских чиновников.
Американский аналитический центр при НАТО Atlantic Council сообщил со ссылкой на американских и европейских чиновников, что фактически речь идет о том, что из 300 млрд долларов российских «замороженных» активов, об аресте которых страны G7 объявили еще весной, фактически найти и заблокировать удалось меньше трети.
Отмечается, что оценка в 300 млрд долларов замороженных российских резервов основывалась на данных самого российского ЦБ. На деле же в частных дискуссиях чиновники признают: термин «заморозка» не совсем корректен, потому что обнаружить активы на эту сумму до сих пор не удалось.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обозначил сумму замороженных российских активов в 68 млрд евро, большая часть активов заморожена в Бельгии.
Умер актер Юрий Дубровин
Умер советский и российский актер Юрий Дубровин
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Советский и российский актер, заслуженный артист РФ Юрий Дубровин умер на 84-м году жизни.
О смерти актера сообщила «Российская газета». По имеющейся у издания информации, в 2014 году артист переехал в Германию к семье сына Аркадия, передает ТАСС.
Юрий Дубровин родился в 1939 году в городе Ряжске Рязанской области. Обучался во Всесоюзном государственном институте кинематографии (ВГИК; ныне Всероссийский госуниверситет кинематографии имени Герасимова) в мастерской Михаила Ромма.
Впервые Дубровин на экране появился в 1959 году, исполнив роль дружинника в фильме «Ребята с нашего двора». В 2006 году во время съемов в Киеве перенес два инсульта. Несмотря на то, что актеру не удалось полностью восстановиться, в 2016 году он снялся в короткометражке своего внука, режиссера Ивана Дубровина. Эта роль стала одной из последних работ артиста.
Дубровин узнаваем по ролям Сенечки в «На семи ветрах», Петра Золотарева из «Живых и мертвых», полковника Большакова в «Проверке на дорогах», Ла Шене в фильме«Д’Артаньян и три мушкетера», эпизодическим ролям в фильмах «Узник замка Иф» и «Алые паруса».
Экс-адмирал ВМС США предупредил о последствиях атак украинских дронов на авиабазы России
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Нападения Украины на российские военные аэродромы окажутся «новым опасным витком» конфликта, НАТО «постараются успокоить» Киев, написал в авторской колонке в Bloomberg экс-адмирал ВМС США, бывший командующий войсками НАТО в Европе Джеймс Ставридис.
Ставридис полагает, что заявления об атаках на два российских аэродрома являются «новым опасным витком» нарастания конфликта на Украине. При этом американский адмирал выразил надежду на то, что западные партнеры постараются заставить украинцев воздержаться от осуществления более масштабных атак, говорится в колонке Ставридиса в Bloomberg.
Отмечается: несмотря на то, что киевское правительство открыто не брало на себя ответственность, вины оно тоже не отрицало. По информации агентства, один из советников президента Украины Владимира Зеленского заявил в своем Twitter (запрещен в России), что если запустить объекты в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летающие объекты вернутся в точку вылета.
Агентство подчеркивает, что такой шаг киевского режима демонстрирует, что украинцы «чертовски злы и больше не собираются этого терпеть».
Газета The New York Times со ссылкой на украинское официальное лицо отметила, что беспилотники «были запущены с территории Украины», однако киевские власти отказались официально признать осуществление ударов.
Ранее стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель.
Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Ряд регионов Украины остался без света
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В ряде областей Украины полностью отключили подачу электроэнергии после ударов по энергетической инфраструктуре страны.
В Сумах и Кривом Роге применили экстренное аварийное отключение подачи электроэнергии, приводит информацию ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Звуки взрывов раздавались в центре Одессы, там начался пожар на электроподстанции, сообщил телеканал «Киев». По данным украинского «Пятого канала», взрывы с последующим отключением света раздались также в Кировоградской и Николаевской областях.
В частности, во всей Одессе остановился электротранспорт. В городе обесточены все насосные станции и резервные линии. Предприятие «Инфоксводоканал» сообщило, что электричества нет во всем городе, пишет «Московский комсомолец».
По сообщениям украинских СМИ, нет света и воды в Житомирской области. Также взрывы прогремели во Львовской области, в Харькове и Тернополе.
В «Укрэнерго» подтвердили, что есть значительные повреждения энергетической инфраструктуре Украины. В связи с этим в некоторых регионах начались аварийные отключения света, передает RT.
«Украинские железные дороги» также сообщили о задержке в движении поездов из-за перебоев с электроснабжением.
Глава городской администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что из-за разрушений в энергетической инфраструктуре Украины возможны масштабные отключения света. «Заряжайте павербанки, делайте запасы воды, руководители предприятий всех форм собственности – отпустите людей домой», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, в Харьковской и Полтавской областях начали работать ПВО.
NYT: Россия наладила производство крылатых ракет в условиях санкций
Россия продолжает производство крылатых ракет вопреки западным санкциям на поставку электронных компонентов, сообщили источники The New York Times.
По имеющимся у американского издания сведениям, некоторые из российских крылатых ракет Х-101, которые использовались для ударов по критической инфраструктуре Украины в ноябре, были произведены не позднее октября 2022 года, несмотря на введенные против РФ западные санкции, в том числе в отношении электронных компонентов. Как предполагает издание, это свидетельствует о том, что Россия нашла возможность покупки полупроводников в обход антироссийских рестрикций, передает ТАСС.
Накануне Минобороны показало пуски крылатых ракет «Калибр» по объектам военного управления ВС Украины.
В России оценили последствия пробки из нефтетанкеров в Турции
Эксперт Юшков: Эрдоган создает пробки из танкеров, чтобы заработать на российской нефти
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Анкара неоднократно искусственно создавала пробки в проливах Босфор и Дарданеллы, чтобы оказывать влияние на Москву. Теперь Эрдоган, прикрываясь санкциями, пытается заработать на российской нефти, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее издание Financial Times сообщило об очередях из танкеров с нефтью у берегов Турции.
«Это не самая большая пробка у Турции, которую нам приходилось наблюдать. Бывали случаи, когда одномоментно в очереди стояло до 1 млн баррелей топлива. И тогда Анкара делала это умышленно, чтобы подтолкнуть Россию к совместному строительству альтернативного канала», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Дело в том, что Анкара не может брать деньги за проход судов через пролив, а через канал – пожалуйста. Сейчас, вероятно, Тайип Эрдоган пытается сделать так, чтобы Москва продавала больше энергоресурсов Турции. Она, в свою очередь, могла бы перегружать нефть на свои танкеры и реэкспортировать ее дальше», – предполагает собеседник.
«Все ограничения, в том числе на цены на нефть и страховка, действуют только до первой перегрузки топлива. То есть Турция просто пытается заработать на посреднических услугах. Россию, судя по всему, это пока устраивает», – рассуждает эксперт.
При этом все танкеры, стоящие в проливах, уже застрахованы. «Страховка действовала до вступления в силу санкций. Согласно условиям рестрикций, танкеры, которые были загружены до 5 декабря, могут спокойно перемещаться до 19 января. Поэтому все сообщения о якобы необходимости дополнительных проверок – выдумка Турции», – отмечает он.
«Но эта пробка явно создаст проблемы. Для нас это означает, что придется ускорить все процессы по загрузке, выгрузке и доставке нефти, поскольку у России наблюдается нехватка танкеров. Для мирового сообщества остановка судов чревата сокращением экспорта, росту дефицита топлива и стоимости ресурсов», – заключил Юшков.
Ранее британская Financial Times сообщила, что в территориальных водах Турции после введения ограничений на морские перевозки российской нефти образовался затор из танкеров. По данным источников издания, это связано с требованием Анкары предоставить дополнительное подтверждение страховки судов. Всего в очереди находятся 19 кораблей.
Кроме того, отмечается, что возле Босфора находятся в пробке шесть российских танкеров. Об этом свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов marinetraffic. Согласно онлайн-картам, около 80% стоящих на якоре танкеров – турецкие. Российские суда «Леди Мария», «Леди Ария», «Капитан Бармин», «Генерал Скобелев», Caminero, Roschem 2 находятся на якоре возле пролива. «Механик Ерохин» и «Река Волга» движутся к Босфору со стороны Дарданелл.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. В ответ на это вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть, так как это может привести к еще большей дестабилизации рынка и дефициту энергетических ресурсов.
Ранее в «Официальном журнале ЕС» было опубликовано решение Евросоюза ввести лимит цен на российскую нефть, перевозимую морским путем, на уровне 60 долларов за баррель.
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Нефтенакопитель курского аэродрома загорелся из-за атаки беспилотника
В районе курского аэродрома после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель
В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель, сообщает глава региона Роман Старовойт.
В своем Telegram-канале он отметил, что в данный момент на месте происшествия ведут работу все спецслужбы, пожар локализован, пострадавших нет.
Напомним, аэропорт Курска не принимает полеты с начала спецоперации.
Ранее Минобороны подтвердило налет на аэродромы Дягилево и Энгельс и гибель троих российских военнослужащих в результате нападения беспилотников ВСУ.
Белый дом: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США рассчитывают на продолжение поставок топлива из России на мировые рынки
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Администрация США не удивлена реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывает на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, в администрации США не удивлены реакцией Москвы на введение предельной стоимости российской нефти и рассчитывают на продолжение поставок топлива из РФ на мировые рынки, передает РИА «Новости».
По словам чиновницы, в Вашингтоне считают, что установленная странами G7 и Австралией предельная цена на уровне 60 долларов США за баррель является достаточной, чтобы Москва продолжала экспортировать свою нефть в другие страны. При этом Жан-Пьер отметила, что ценовой потолок может быть скорректирован, чтобы еще сильнее ограничить получаемые Россией доходы от продажи черного золота.
Напомним, с понедельника вступило в силу эмбарго Евросоюза на перевозимую танкерами российскую нефть и начал действовать ценовой потолок на морские поставки этого ресурса. Вице-премьер России Александр Новак говорил, что Россия прорабатывает механизмы запрета на применение инструментов искусственного ограничения цен на российскую нефть.
Названа предварительная причина массовой гибели тюленей в Дагестане
Глава Росприроднадзора Радионова заявила, что тюлени в Дагестане могли погибнуть из-за кислородного голодания
Тюлени, которых обнаружили мертвыми на побережье Каспийского моря в Дагестане, по предварительным данным, могли погибнуть из-за гипоксии, вызванной выбросом природного газа, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Радионовой, ученые изучают причину массовой гибели тюленей в Дагестане, по предварительным данным, у тюленей было кислородное голодание, механических повреждений от рыболовных сетей нет, передает ТАСС.
Также глава Росприроднадзора заявила, что гипоксию – кислородное голодание – вызвал выброс природного газа, пока это основная версия ученых.
По ее словам, загрязнения воды не были зафиксированы, острых отравлений у животных нет, результаты проб будут получены к концу недели.
Радионова напомнила, что за последние два года фиксируется второй массовый случай гибели тюленей, в 2020 году на территории Азербайджана и Дагестана погибли две тысячи тюленей.
Ранее в Минприроды региона сообщили, что на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили уже 2,5 тыс. мертвых тюленей.
Путин за рулем автомобиля проехал по отремонтированному Крымскому мосту
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Президент России Владимир Путин посетил Крымский мост, о ремонтных работах ему доложил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Глава государства сел за руль автомобиля и лично проехал по мосту, также президент пообщался со строителями, сообщает РИА «Новости».
Президент спросил про левую сторону моста. «Левая, я так понимаю, в рабочем состоянии, но тем не менее она немножко все-таки пострадала, надо довести ее до идеального состояния. Да?» – спросил он.
«Да, она в ограниченно работоспособном состоянии, мы ее с первых же дней привели в порядок, укрепили, запустили по ней движение. Но для будущего, если вы поручите, мы бы ее тоже привели уже в нормальное соответствие, чтобы она была такая же, как и правая», – ответил Хуснуллин.
Президент поручил это сделать.
Путин поинтересовался у Хуснуллина, мешал ли шторм восстановлению моста.
«Очень мешали (шторма), из 56 дней 22 был шторм. Исходя из этого были применены уникальные технологии, чтобы даже в тот момент, когда шторм не давал работать с воды, мы все равно работали с земли», – рассказал вице-премьер.
Кроме того, Путин согласился с идеей Хуснуллина наградить строителей, которые восстановили Крымский мост в короткие сроки.
Напомним, на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля с последующим возгоранием цистерн железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщал, что поврежденные при подрыве грузовика все четыре пролета на автодорожной части Крымского моста установлены на свои места. По словам Хуснуллина, рабочие завершили надвижку всех четырех пролетных строений Крымского моста, на правой стороне автодорожной части заменили четыре пролета.
Германская компания начала судебное разбирательство против Газпрома
Германская компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома
Германская энергетическая компания RWE инициировала судебное разбирательство против Газпрома, чтобы компенсировать понесенные убытки от недопоставки российского газа в этом году, сообщила газета Handelsblatt.
Handelsblatt пишет со ссылкой на представителя компании, что и Uniper, и RWE имели фиксированные контракты на поставку газа с Газпромом.
При этом с начала сентября российская компания прекратила поставки газа по газопроводу «Северный поток». На этом фоне, как пишет газета, Uniper и RWE должны закупать газ на мировом рынке по высоким ценам и продолжать поставлять его коммунальным службам и другим потребителям на уже согласованных выгодных условиях. Понесенные убытки должен нести Газпром, считают в компаниях, передает ТАСС.
Напомним, энергоконцерн Uniper подал иск к Газпрому с требованием возместить убытки, понесенные в связи с отсутствием поставок газа с июня. Газпром требования отвергает.