Шойгу поставил задачу армии в новом учебном году

Шойгу: ВС России сосредоточатся на подготовке военных с учетом опыта спецоперации

Основной упор в новом учебном году в Вооруженных силах России будет сделан на подготовку военнослужащих с учетом опыта проведения спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«1 декабря в ВС начался новый учебный год. Упор будет сделан на совершенствование профессиональных навыков всех категорий с учетом опыта проведения специальной военной операции», – цитирует РИА «Новости» заявление Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

По его словам, выполнение запланированных мероприятий позволит сохранить высокую интенсивность боевой учебы и обеспечить способность войск решать поставленные задачи.

Шойгу на своещании также заметил, что аварийность транспортных средств ВС снизилась в 2022 году 6%, а на российских военных базах за рубежом удалось вовсе не допустить ДТП.

Он уточнил, что в 2022 году органы военной полиции осуществили сопровождение 18 тыс. воинских колонн, проверили 140 тыс. транспортных средств, проинспектировали организацию работы по предупреждению ДТП в 1,9 тыс. воинских частей. Кроме того, в войсках прошли 2,8 тыс. занятий с личным составом и всеармейская акция «За безопасность дорожного движения».

Также были рассмотрены вопросы безопасности полетов военной авиации в 2022 году. Шойгу добавил, что в войска продолжает поступать новая и модернизированная авиационная техника, специалисты ее успешно осваивают, что «в значительной мере способствует поддержанию высокого уровня безопасности полетов».

«В связи с активным использованием авиации в рамках спецоперации основные усилия в работе по предотвращению происшествий направлены на поддержание и повышение профессионального уровня летного и инженерно-технического состава», – рассказал министр, особо подчеркнув, что число авиационных инцидентов сведено к минимуму.

Напомним, 9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24, экипаж катапультировался.