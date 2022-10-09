Бомбардировщик Су-24 потерпел крушение в Ростовской области

В Южном военном округе сообщили о крушении Су-24 во время тренировочного полета

Российский бомбардировщик Су-24 разбился после выполнения учебно-тренировочного полета в Ростовской области, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В округе заявили, что 9 октября в Ростовской области при заходе на посадку после выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет Су-24, экипаж катапультировался, передает ТАСС.

Отмечается, что на земле разрушений нет. «Силами поисково-спасательной службы экипаж эвакуирован на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчиков нет», – добавили в округе.

В пресс-службе подчеркнули, по предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность. В ЮВО сообщили, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет, полет выполнялся без боекомплекта.

Ранее сообщалось, что в результате крушения штурмовика Су-25 во время учебно-тренировочного полета в Ростовской области погиб летчик.