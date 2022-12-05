Российские военные ударили по складам боеприпасов ВСУ в Запорожье

Бар Сергея Жукова в Краснодаре объяснил отказ впустить мужчину в военной форме

Бар Жукова «Руки вверх!» в Краснодаре заявил, что отказ впустить посетителя в камуфляже связан не только с дресс-кодом

Посетителя в камуфляжной одежде отказались впустить в бар «Руки вверх!», принадлежащий певцу Сергею Жукову, из-за его поведения, а не только из-за дресс-кода, заявил сотрудник заведения.

В интернете опубликована видеозапись, на которой охранник говорит снимающему, что не может его впустить в бар из-за дресс-кода. Посетитель объясняет, что «военный человек» и у него «нет другой одежды», так как «приехал на два дня всего лишь». «Вы понимаете, в какое время вы сейчас находитесь?» – заявил он.

В баре утверждают, что «камуфляж – это не единственная причина, по которой он не должен был пройти в заведение». Утверждается, что мужчина уже был пьян и вел себя агрессивно, а видеозапись запечатлела только часть разговора. До этого, как заявили в баре, «была нецензурная брань» в адрес сотрудников, передает РИА «Новости».

При этом в баре заявили, что сослуживцы мужчины разговаривали «нормально, не на повышенных тонах». Его поведение назвали «основополагающей причиной» отказа впустить в бар. Сообщается, что инцидент случился в начале недели, администрация заведения не предъявила никаких претензий сотруднику. В баре предложили посмотреть записи с камер наблюдения.