Чернышенко: Более 67 млн россиян регулярно занимаются спортом

Чернышенко и Матыцин подвели спортивные итоги 2022 года

Россия уверенно идет к выполнению цели по увеличению к 2030 году доли граждан, регулярно занимающихся спортом, до 70%, сейчас более 67 млн жителей систематически тренируются и занимаются спортом, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на брифинге по итогам 2022 года «Мы вместе. Спорт».

Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин провели брифинг по итогам развития спортивной отрасли в 2022 году «Мы вместе. Спорт» и обсудили планы на 2023 год. Брифинг прошел в Координационном центре Правительства.

Чернышенко отметил, что за счет принятых правительством мер поддержки отрасли в условиях санкций удалось не остановить строительство объектов физкультуры и спорта в регионах. В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» до конца года будет сдано около 70 объектов спорта. В следующем году в планах – запустить в эксплуатацию более 80 объектов спортивной инфраструктуры, приводят его слова на сайте правительства РФ.

По его словам, сейчас в России регулярно тренируются более 67 млн человек разных возрастов, лучшие показатели по вовлеченности населения демонстрируют Москва, Белгородская, Вологодская, Воронежская и Тамбовская области, а также Приморский край. На сегодняшний день в стране функционирует более 346 тыс. объектов спорта, одновременно ими могут пользоваться около 11 млн россиян, всего за прошедший год было проведено 13 тыс. соревнований и спортивных мероприятий, указал он.

«На следующий год ставится планка не ниже этого уровня. Также подчеркну, что ни о какой комплексной изоляции России речи не идет, у наших недоброжелателей ничего не получилось. Без наших спортсменов международные соревнования, в том числе Олимпийские игры, неполноценны. По итогам саммита в Лозанне тональность представителей Международного олимпийского комитета по отношению к снятию ограничений, наложенных на российских спортсменов, демонстрирует здравый смысл. Была принята инициатива о пересмотре рекомендаций. Минспорт, Олимпийский комитет России и МИД делают все возможное по снятию ограничений. При этом мы прорабатываем альтернативные форматы состязаний со странами БРИКС, ШОС и СНГ», – сказал Чернышенко.

Вице-премьер также сделал акцент на восстановлении спортивной инфраструктуры на новых территориях. В частности, запланирован ремонт и реконструкция пяти объектов – спортивного комплекса «Азовмаш» и плавательного бассейна «Нептун» в Мариуполе, дворца спорта «Дружба» в Донецке и Центра олимпийской подготовки в Луганске, определен подрядчик для реконструкции спортивного комплекса «Ильичевец» в Мариуполе.

«Кроме того, 50 талантливых детей-футболистов из Донбасса, Луганска и Херсона зачислены на обучение в Академию футбола в Евпатории. Готовится к выходу специальный закон о развитии физической культуры и спорта на новых территориях, определяющий временные условия проведения соревнований, присвоение разрядов и званий, аккредитацию региональных федераций», – заявил он.

Матыцин отметил продуктивную работу в области международного сотрудничества, межрегионального взаимодействия.