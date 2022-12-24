Названа цель визита Зеленского в США

Washington Post заявила о неудачной попытке Зеленского убедить Вашингтон в способности Украины победить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить главу американского государства Джо Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией, сообщили источники.

По словам источников, Зеленский воспользовался непродолжительными встречами с Байденом и конгрессменами, пытаясь убедить их, что его страна «способна целиком одержать победу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

Однако, как пишет издание, «должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно». Зеленский пытался добиться поддержки со стороны членов Конгресса и «других американцев», которые сейчас настроены «скептически». Washington Post отмечает, что попытка предпринята «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».

По данным издания, Зеленский несколько месяцев давал понять Байдену, что первый после начала российской спецоперации зарубежный визит желает совершить в США. К концу ноября переговоры на эту тему приблизились к финалу, а в декабре «Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot», пишет Washington Post.

Напомним, в среду Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. Американская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, который включает ЗРК Patriot.