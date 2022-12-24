Названа цель визита Зеленского в США

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24 декабря, суббота | Последнее обновление — 03:17 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Жертвами пожара в доме престарелых в Кемерово стали 13 человек
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Русские виноваты и в глобальном потеплении, и в локальном похолодании, и в недостатке продовольствия в Африке, и в хакерских атаках, и в том, что они пытаются отбиться от всех этих обвинений – словом, складывается впечатление, что в мире наступит рай, если изъять из него русских.
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С каждым десятилетием глобальный мир одерживает все новые победы. Религиозная, культурная, национальная, половая – важнейшие для человека идентичности стираются и признаются архаикой во имя строительства нового, «более справедливо устроенного», глобального человека.
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Лучший для Запада вариант – ликвидация. Во-первых, в убийстве обвинят, естественно, Россию. Во-вторых, из Зеленского вылепят мученика. В-третьих, его мертвого можно будет обвинить во всех бедах.
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Футбольный чемпионат мира в Катаре завершился триумфом сборной Аргентины. Лионель Месси поднял над головой Кубок мира и стал вровень с другим аргентинцем Диего Марадоной. В финале, который уже называют лучшим в истории, аргентинцы одолели предыдущего чемпиона – сборную Франции
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ВСУ дважды за четверг обстреляли Донецк, причем первый удар стал самым мощным за последние восемь лет. В результате атаки разрушены жилые дома, повреждены детский сад, поликлиника, православный сбор. Есть пострадавшие
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В Белграде прошел митинг в поддержку сербского населения Косова и Метохии. Участники акции исполнили патриотические песни и скандировали лозунги «Сербы и русские братья навек», «Косово – сердце Сербии», а также антинатовские кричалки
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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Названа цель визита Зеленского в США
Washington Post заявила о неудачной попытке Зеленского убедить Вашингтон в способности Украины победить Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США пытался убедить главу американского государства Джо Байдена и конгрессменов в способности Украины одержать полную победу в конфликте с Россией, сообщили источники.
По словам источников, Зеленский воспользовался непродолжительными встречами с Байденом и конгрессменами, пытаясь убедить их, что его страна «способна целиком одержать победу», передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
Однако, как пишет издание, «должностные лица в частном порядке утверждают, что это маловероятно». Зеленский пытался добиться поддержки со стороны членов Конгресса и «других американцев», которые сейчас настроены «скептически». Washington Post отмечает, что попытка предпринята «перед лицом ожесточенных зимних боестолкновений».
По данным издания, Зеленский несколько месяцев давал понять Байдену, что первый после начала российской спецоперации зарубежный визит желает совершить в США. К концу ноября переговоры на эту тему приблизились к финалу, а в декабре «Байден сообщил по телефону Зеленскому две хорошие новости: он дал указание Пентагону уделить приоритетное внимание противовоздушной обороне Украины и теперь, вероятно, США поставят Киеву батарею ПВО Patriot», пишет Washington Post.
Напомним, в среду Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с Байденом и выступил в Конгрессе США. Американская сторона объявила о новом пакете военной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, который включает ЗРК Patriot.
В центре Мелитополя прогремел взрыв
Рогов сообщил о взрыве в центре Мелитополя
В центре Мелитополя прогремел взрыв, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По предварительным данным, произошел взрыв автомобиля на парковке.
Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Мелитополе «громко», прозвучал взрыв.
По его данным, в 12.13 по местному времени в центре города на входе в парк Горького был взорван автомобиль.
Очевидцы сообщили РИА «Новости», что взрыв произошел на парковке.
12 декабря украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя.
Усиленные инженерные подразделения ВСУ перебросили под Красный Лиман
По данным разведки, вооруженные силы Украины перебросили инженерные подразделения, усиленные бронетехникой, на Краснолиманское направление в Донецкой народной республике, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
В составе подразделений выявлены бронированные и самоходные установки разминирования, а также многоцелевые легкобронированные тягачи советского и западного производства и инженерные машины разграждения, передает ТАСС слова Марочко.
17 декабря Минобороны сообщило, что российские военные в районе Красного Лимана в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников.
Журналист: Украинские эскортницы в России могут быть информаторами СБУ
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В России под видом проститукок-эскортниц работают женщины-агенты украинской разведки, сообщил российский журналист Андрей Медведев со ссылкой на информацию исполняющего обязанности руководителя СБУ Василия Малюка в эфире украинского ТВ.
Медведев обратил внимание на репортаж украинского телеканала, в эфире которого Малюк заявил о «работающих в тылу врага женщинах-агентах СБУ», сделавших пластическую операцию и изменивших анкетные данные.
Журналист в своем Telegram-канале предположил, что Малюк мог иметь в виду элитных проституток – «эскортниц», которые прошли через пластические операции и сделали «прочий тюнинг в виде имплантов».
«А смена данных – это когда удачно вышла замуж?» – задал Медведев риторический вопрос.
Он подчеркнул, что не шутит и не иронизирует по поводу этой темы, и отметил, что украинские эскортницы в России известны работой в качестве информаторов СБУ.
Весной в парламенте Эстонии заподозрили беженок из Украины в намерении заниматься проституцией в Евросоюзе. Тогда же российские правоохранители обнаружили в Херсоне материалы на эскортниц, которых Служба внешней разведки Украины использовала как информаторов и для выполнения особых поручений и даже диверсий в России и Европе.
Болгария начала отправку оружия на Украину
Минобороны Болгарии начало операцию по доставке оружия на Украину, сообщил начальник штаба обороны адмирал Эмил Ефтимов.
По его словам, отправка планировалась вместе с военными органами НАТО и была утверждена министерством обороны, передает ТАСС.
Болгарский парламент на заседании 16 декабря ратифицировал соглашение между военными ведомствами Болгарии и Украины относительно безвозмездного предоставления Киеву вооружений, техники и боеприпасов. Но отмечается, что Болгария не собирается передавать Украине «самолеты, ракетные комплексы и танки». Сам список предоставляемого оружия оказался засекречен.
Ранее сообщалось, что из госпрограммы Болгарии по размещению украинских беженцев исключили средства на питание.
Политолог: Блинкен пытается ввести Россию в заблуждение словами о «справедливом мире» на Украине
Политолог Дудаков: Словами о «справедливом» мире на Украине Вашингтон пытается оправдать действия Киева
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В Вашингтоне и Киеве нет никакой заинтересованности в мирном урегулировании конфликта. В противном случае Россия и Украина уже бы сели за стол переговоров. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Энтони Блинкен призвал к «справедливому и устойчивому» миру на Украине на фоне подготовки Киевом плана «мирного урегулирования».
«Слова госсекретаря США, и уж тем более заявления украинского президента Владимира Зеленского, не свидетельствуют ни о каком желании мирного урегулирования конфликта на Украине», – рассказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Для США важно показать, что Украина формально якобы готова к мирным переговорам, потому что нынешняя риторика Зеленского о желании воевать до победного конца вызывает явное недопонимание у многих стран мира», – полагает собеседник.
«Если Зеленский действительно хотел бы вести переговоры, то они бы уже начались на приемлемых для России условиях. То, о чем сейчас говорят в Вашингтоне и в Киеве – возврат к границам на 24 февраля или границам 1991 года – это неприемлемо для Москвы, поэтому шансов на переговоры нет», – акцентировал Дудаков.
«Кроме того, риторику Блинкена о переговорах нельзя назвать попыткой продавливания Киева к компромиссу. Это исключительно политтехнологии, направленные на то, чтобы ввести Россию в заблуждение и показать якобы готовность Украины к миру, даже если западный мир идти на переговоры пока не готов», – резюмировал он.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложения президента Украины Владимира Зеленского можно считать хорошим стартом для урегулирования ситуации, переговоры о мире не должны стать ратификацией спецоперации России.
«Там есть вещи, которые все должны иметь возможность так или иначе поддержать», – сказал глава Госдепа, заявив, что Вашингтон не видит готовности Москвы вести переговоры «о справедливом и прочном мире». Он заверил, что у Киева и Вашингтона нет разногласий по вопросам, касающимся возможности урегулирования, у Украины и США «одни и те же задачи, одни и те же цели».
При этом команда Зеленского прорабатывает детали плана «мирного урегулирования». План могут представить в феврале, передает Wall Street Journal.
Напомним, после встречи с президентом США Джо Байденом Зеленский заявил о неготовности к компромиссам ради достижения «справедливого мира». В середине ноября Зеленский сообщил участникам саммита G20, что у Киева есть «план достижения мира» из 10 пунктов.
При этом, по его словам, никакого «Минска-3» больше не будет. Украинский план, в частности, включает обеспечение безопасности Украины, обмен пленными по формуле «всех на всех», а также «восстановление территориальной целостности» страны.
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Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины
Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, сообщает британский телеканал Sky News.
Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.
«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.
Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.
В Кремле ответили на вопрос о новом «мирном плане» Зеленского
Песков: Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» Зеленского
Кремлю ничего не известно о новом «мирном плане» украинского президента Владимира Зеленского, до сих пор звучавшие инициативы были оторваны от реалий, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля сказал, что в России слышали упоминание Зеленским мирного плана, однако все, что до сих пор говорил президент Украины, не учитывало нынешние реалии, которые нельзя игнорировать, передает РИА «Новости».
Ранее американская газета Wall Street Journal писала о том, что окружение Зеленского дорабатывает его план мирного урегулирования на Украине из десяти пунктов и намерена представить свои идеи примерно в феврале.
При этом Зеленский ранее заявлял, что никакого «Минска–3» больше не будет.
ФСБ задержала агентов СБУ и ВСУ в трех регионах России
В Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ, сообщили в ФСБ России.
Следственным подразделением ФСБ возбуждены уголовные дела по ст. 275 (госизмена в форме шпионажа, государственная измена в форме оказания иной помощи представителям иностранного государства) и ст. 276 («Шпионаж») УК РФ, передает ТАСС.
Подозреваемые заключены под стражу.
В ФСБ сообщили, что в агентурную группу СБУ входили россияне Дмитрий Стрелков, Михаил Соколов и Алексей Гашев, занимавшиеся подготовкой и проведением терактов и диверсий на российской территории.
Стрелков, активный участник запрещенной в России экстремистской организации праворадикального толка «Национал социализм/Белая власть», являлся лидером группы. В 2019 году, уклоняясь от уголовной ответственности за совершенные ранее преступления экстремистской направленности, он выехал на Украину, там его завербовала СБУ. Он привлек Соколова и Гашева к деятельности в интересах украинской спецслужбы.
Установлено, что данные лица в рамках выполнения задания СБУ осуществляли подготовку к совершению терактов и диверсий, их целями были социально значимые объекты и инфраструктура Перми. Кроме того, они оказывали украинской спецслужбе иную помощь в целях дестабилизации социально-политической обстановки в регионе. Стрелков объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.
Кроме того, в Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя Биробиджана Валерия Качина, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах СБУ. Качину 35 лет, он гражданин России. Он осуществил сбор и передачу ее представителю сведений, составляющих государственную тайну, о критически важных объектах инфраструктуры ЕАО. Подчеркивается, что Качин осознавал, что адресат может использовать полученную информацию против безопасности Российской Федерации.
Подозреваемый задержан в Биробиджане при попытке покинуть регион и вылететь за рубеж для постоянного проживания и приобретения гражданства Украины, а также вступления в ряды Вооруженных сил Украины.
В Ростовской области пресечена противоправная деятельность жителя Волгоградской области Евгения Никифорова, намеревавшегося принять участие в военных действиях на территории Украины против Вооруженных сил России. При задержании у него были обнаружены и изъяты подписанные им анкета и заявление на заключение контракта с ВСУ, костюм «горка Таслан», мобильные телефоны, использовавшиеся для связи с абонентами на территории Украины.
Одновременно в ходе проверочных мероприятий в Ростовской области выявлен российский и украинский гражданин Владислав Пономарев, привлеченный СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Пономарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.
Ранее на этой неделе российского гражданина Фируза Дадобоева обвинили в государственной измене, его поместили под арест в следственный изолятор «Лефортово».
Кремль заявил о существенном продвижении в демилитаризации Украины
Россия существенно продвинулась в достижении одной из целей специальной военной операции – демилитаризации Украины, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, можно констатировать существенное продвижение в демилитаризации Украины, передает ТАСС.
Песков добавил, что любой конфликт решается за столом переговоров, при этом в ситуации с Украиной речь идет прежде всего о завершении специальной военной операции по достижении ее целей, передает РИА «Новости».
Накануне Путин заявил, что вооруженные конфликты во всем мире заканчиваются дипломатическими переговорами, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Он отмечал также, что Россия практически полностью уничтожила на Украине все советское вооружение, которое ей поставляли страны НАТО.
В Ростове арестованы два подозреваемых в госизмене и шпионаже
Суд в Ростове арестовал двоих подозреваемых в госизмене и шпионаже человек
Ленинский районный суд Ростова-на Дону арестовал по подозрению в шпионаже и госизмене одного гражданина России и одного гражданина Украины на два месяца, сообщили в УФСБ по региону.
По данным представителя ведомства, россиянин Евгений Никифоров намеревался перейти границу и участвовать в боевых действиях на стороне украинских военных. А гражданин Украины Владислав Понамарев передавал координаты расположения подразделений российских военных, передает ТАСС.
В пятницу в Пермском крае, Еврейской автономной области и Ростовской области были задержаны российские и украинские граждане, шпионившие в пользу Службы безопасности Украины и ВСУ.
Певца Майданова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине
На Украине депутата Госдумы России и певца Дениса Майданова заочно приговорили к 15 годам колонии, обвинив в посягательстве на территориальную целостность страны, сообщает Служба безопасности Украины.
Сообщается о безоговорочных доказательствах вины депутата и артиста Дениса Майданова, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
По данным СБУ, Майданов в феврале поддержал обращение к президенту России с просьбой признать независимость Луганской и Донецкой республик, а затем проголосовал за ратификацию договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР.
Ранее суд на Украине приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который передавал информацию об украинских войсках, а также вывесил российский флаг.
Варшава призналась в утрате военного потенциала из-за поддержки Украины
Офицер Польши Купс рассказал о передаче 40% военного потенциала страны Украине
Варшава отдала Киеву более трети военного потенциала Польши, заявил изданию Super Express офицер запаса польской армии Аркадиуш Купс.
По его словам, Варшава отдала Киеву танки, артиллерийские установки и снаряды, а также советские ЗРК С-125 «Нева». Однако в данный момент некоторые закупки, осуществляемые польским ВПК, вызывают у Купса опасения, так как любая страна должна развивать оборонно-промышленный комплекс в своих интересах, передает РИА «Новости».
Также офицер подчеркнул, что ВС России ежедневно запускает около 45 тыс. снарядов калибра 152 мм, а ВСУ – около 7 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов. Купс добавил, что американский ВПК успевает производить только 15 тыс. снарядов в месяц.
Ранее в МИД России заявили, что расходы на военную помощь Украине в США составили 45 млрд долларов, в Евросоюзе – 28 млрд долларов.
ВСУ оборудовали огневые точки на крышах домов в Артемовске
Марочко: ВСУ оборудуют огневые точки на крышах жилых домов в Артемовске
Дислоцированные в Артемовске (украинское название – Бахмут) в Донецкой народной республике подразделения ВСУ оборудуют огневые точки на крышах жилых домов, сообщил офицер народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
По словам Марочко, ВСУ готовятся к ведению боевых действий в городских условиях, а в качестве капониров для бронетехники используют гражданскую инфраструктуру и жилые дома. Наблюдательные посты противовоздушной обороны с расчетами ПЗРК ВСУ оборудуют на крышах высотных зданий, приводит его слова ТАСС.
Кроме того, ВСУ разворачивают дополнительные полевые госпитали в подвалах домов. Помимо этого, осуществляется подвоз продуктов питания и боеприпасов.
Ранее Марочко, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что Киев начал перебрасывать дополнительные подразделения в район Артемовска (Бахмут).
Донецкий депутат Владислав Бердичевский заявлял, что Артемовск приобрел символичное значение для украинских властей. Как только он падет, следом посыпется весь участок фронта на данном направлении, отметил эксперт.
Казаки бригады «Дон» сорвали высадку украинских диверсантов на Кинбурнской косе
Офицер казачьей бригады «Дон» рассказал о сорванной высадке украинских ДРГ на Кинбурнской косе
Российская казачья бригада «Дон» предотвратила две высадки украинских диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области, сообщил офицер с позывным «Пума».
Военнослужащий рассказал РИА «Новости», что одна из них произошла ночью, в декабре (день он не уточнил), а другая – во время тумана.
После этого, рассказал источник, ВСУ стали чаще обстреливать их позиции. Обстрелы ведутся из минометов и «топоров» (американских гаубиц M777). В ответ российские военные применяют по позициям ВСУ РСЗО «Град», а также тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», рассказал офицер.
В настоящее время вся Кинбурнская коса входит в состав Херсонской области и контролируется российскими военными.
20 декабря командир казачьей добровольческой бригады «Кубань» Сергей с позывным «Патриот» рассказал, как российские военные продвигаются вперед в окрестностях города Марьинки в ДНР.
В российских вузах решили ввести курс по основам военной подготовки
Минобрнауки: В российских вузах появится курс по основам военной подготовки
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Курс по основам военной подготовки уже направили в университеты России для включения в программы бакалавриата, специалитета и в дополнительные образовательные программы, сообщила пресс-служба Минобрнауки.
В сообщении говорится, что модуль «Основы военной подготовки» разработан совместно с Минобороны России и направлен в вузы для включения в образовательные программы бакалавриата и специалитета, а также в дополнительные профессиональные программы, передает ТАСС.
Отмечается, что освоение модуля направлено на формирование первичных умений и навыков для подготовки студентов к военной или иной государственной службе.
В пресс-службе уточнили, что курс позволит сформировать универсальную компетенцию, необходимую при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов. Детали по этой компетенции в сообщении не приводятся.
В модуле представлены разделы об основных направлениях социально-экономического, политического и военно-технического развития России, особенности развития международных отношений, правовые основы прохождения военной службы, строевая подготовка, основы тактической, медицинской подготовки и так далее, говорится в сообщении.
Курс разработан в рамках соответствующего поручения президента и правительства РФ.
Ранее вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил о том, что военная подготовка в учебных заведениях ослабла, ею охвачено всего 1,4% обучающихся, а потенциал ДОССАФ снизился в 80 раз по сравнению с советским периодом.
«Мы стали забывать, что каждый молодой человек должен уметь защищать Родину. Думаю, что сейчас самое время вспомнить об этом», – сказал полпред.
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