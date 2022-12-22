Начались российско-китайские учения «Морское взаимодействие – 2022»

Боевые корабли ТОФ и ВМС Китая начали совместные учения «Морское взаимодействие – 2022»

Отряды боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) встретились в акватории Восточно-Китайского моря и приступили к совместным учениям «Морское взаимодействие – 2022», сообщили в Минобороны России.

Командующий учением с российской стороны – командующий Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Валерий Казаков и замкомандующего ВМС Восточного объединенного командования НОАК контр-адмирал Ван Юй поприветствовали друг друга по радиосвязи и согласовали планы работы, после чего корабли двух стран взяли курс в район проведения учения, передает ТАСС.

Отряд российских кораблей возглавил флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», а китайских – эскадренный миноносец «Цзинань».

Моряки ВМФ России и ВМС Китая отработали совместное тактическое маневрирование, провели тренировку по связи. Также над Восточно-Китайским морем выполнили полеты российские палубные вертолеты Ка-27 в противолодочном варианте.

ВМФ России на учении представляют флагман ТОФ ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный» фрегат «Маршал Шапошников». От ВМС НОАК в учении задействованы эскадренные миноносцы «Цзинань» и «Баотоу», фрегаты «Биньчжоу» и «Яньчэн», корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка.

Учения «Морское взаимодействие – 2022» проходят в акватории Восточно-Китайского моря в период с 21 по 27 декабря.

Ранее Россия, Иран и Китай решили провести совместные учения ВМС.