WP: Зеленский не достиг цели получить от США современные вооружения

The Washington Post: Зеленский не смог получить от США более современные вооружения

Украинский президент Владимир Зеленский не достиг цели получить более современные вооружения во время своей поездки в США, выразили мнение в газете The Washington Post.

По мнению публицистов, у американского лидера Джо Байдена и Зеленского разные взгляды на военные нужды Киева. Так, Зеленский продолжает настаивать на том, чтобы Белый дом согласовал отправку на Украину современных вооружений, чего Байден делать не хотел, передает ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Более того, по информации авторов публикации, цели переговоров глав двух государств различались. Зеленский планировал получить мощное вооружение, чтобы с его помощью в следующем году повысить шансы ВСУ на наступательные операции.

Администрация Байдена в свою очередь выясняла, что президент Украины думает о дипломатических переговорах, когда Киев будет готов обговорить условия мира. При этом в Белом доме подчеркнули, что «не им решать» (США – прим. ВЗГЛЯД), на каких условиях будет строиться диалог.

В заключение авторы предположили, что из-за нового созыва Конгресса, приступающего к работе 3 января, окажется больше тех, кто против предоставления военной помощи Киеву.

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что визит Зеленского в Вашингтон призван выкачать деньги из американской экономики и является унизительным для Соединенных Штатов.