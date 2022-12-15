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Аксенов сообщил, что его мобилизованный сын продолжает службу
Глава Крыма Аксенов: Сын отдает долг Родине, как все другие мобилизованные
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Сын главы Крыма Сергея Аксенова, которого призвали в рамках частичной мобилизации, продолжает службу, сообщил чиновник.
По его словам, он отдает долг Родине, как и все остальные мобилизованные. Также молодой человек часто спрашивает, как долго продлится конфликт на Украине, когда все закончится. Глава Крыма добавил, что закончится конфликт однозначно победой России, передает ТАСС.
Напомним, утром 23 сентября сын Аксенова отправился в военкомат после объявления частичной мобилизации.
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила критикам
Выступающая в России украинская певица Ани Лорак: Хотелось бы, чтобы однажды мы все могли спокойно дышать одним воздухом
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Выступающая в России украинская певица Ани Лорак ответила на гневные сообщения соотечественников, выразив надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом.
Лорак ответила в личном блоге на критику в свой адрес со стороны украинцев из-за выступлений в России, заверив, что при каждом вдохе и выдохе испытывает глубокую боль и скорбь по отношению к семьям, которые сейчас страдают. При этом она выразила надежду, что однажды мы все сможем спокойно дышать одним воздухом, сообщило сетевое издание «СтарХит».
Как отмечается в публикации, россияне подбадривают Ани Лорак, а украинцы тем временем пишут ей гневные сообщения и угрожают. При этом артистка не вступает в словесную перепалку, а лишь призывает подписчиков к благоразумию, говорится в статье.
После начала специальной военной операции Лорак «ушла в затишье»: почти полгода она хранила молчание и не вела соцсети. На днях певица вернулась из Испании в Россию, где посетила съемки новогоднего концерта, сообщает издание.
Напомним, 20 октября президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против певиц Таисии Повалий, Ани Лорак, Анны Седоковой и телеведущей Регины Тодоренко.
Российские войска взяли под контроль Водяное в ДНР
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В результате огня артиллерии по скоплению живой силы и техники ВСУ на Купянском направлении возле населенных пунктов Котляровка, Табаевка, Синьковка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) ликвидированы до 100 военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем артиллерии и активными действиями российских войск на Краснолиманском направлении сорваны контратаки трех штурмовых групп ВСУ, выдвигавшихся в сторону Кременной и Площанки ЛНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У Стельмаховки ЛНР нанесено поражение колонне резервов ВСУ. Также уничтожены пять ДРГ противника у населенных пунктов Торское Донецкой народной республики (ДНР) и Червоная Диброва ЛНР. Потери противника составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными.
В результате наступления российских войск на Донецком направлении взята под контроль основная часть населенного пункта Водяное ДНР. Ликвидированы до 50 военнослужащих, танк, три бронемашины, сообщил Конашенков.
ВСУ четырьмя штурмовыми группами на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать позиции российских войск возле населенных пунктов Новомайорское, Павловка и Нескучное ДНР. Контратаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции.
Нанесением огневого поражения по колоннам ВСУ недалеко от Пречистовки и Новоселки ДНР пресечена переброска резервов противника. Потери украинской армии на этом направлении за сутки составили до 80 военнослужащих, три бронемашины, отчитались в Минобороны.
Ракетными войсками поражены 93 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника противника в 186 районах.
Возле Краматорска ДНР поражен пункт управления оперативно-тактической группировки войск ВСУ «Лиман», подытожили в оборонном ведомстве.
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Волонтер ВСУ назвала жителей Артемовска «сепарней»
Приехавшая в Артемовск волонтер ВСУ обозвала жителей «настоящей сепарней»
Волонтер ВСУ Ольга Зайцева описала настроения мирных жителей в городе Артемовске (украинское название Бахмут), поселке Опытное и его окрестностях, она назвала горожан «сепарней», которой не нужно помогать.
«Забахмутка, Опытное… [там] находятся люди – сепарня просто самая настоящая. Поэтому прошу не выносить мозги по поводу эвакуации. Либо вы ходите сами на сторону русни, туда. Либо не дергайте, пожалуйста, нас, чтоб мы туда ездили под обстрелами и доставали непонятно кого», – приводит RT видео с обращением волонтера ВСУ.
Зайцева на русском языке пожаловалась, что жители Артемовска упрекнули ВСУ в обстрелах города.
«При этом ты приезжаешь, а тебе начинают отвечать: «Если бы [вы] не стреляли, то все было бы хорошо», – заявила она.
Ранее офицер народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко рассказал об ужасном положении ВСУ в «артемовской мясорубке».
Названы условия передачи Украине ЗРК Patriot
Согласие на передачу Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot президент США Джо Байден может дать, если Пентагон предоставит исчерпывающую информацию об этой поставке, сообщает Washington Post, ссылаясь на администрацию президента.
По данным издания, Байден ждет ответы на вопросы о подготовке украинских войск к использованию этого оружия, его обслуживания, правовом основании для передачи и последствиях для боеготовности самих США.
Отмечается, что оружие будет выделено из собственных запасов американской армии, а не из оперативных подразделений. В качестве наиболее вероятной площадки для обучения будет использована Германия.
«В обычных обстоятельствах обучение может занимать более шести месяцев», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
Ранее сообщалось, что США могут в ближайшее время заявить о передаче Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot. Ее должен одобрить Конгресс и президент США.
Несколько атак украинских войск в ЛНР отбито с помощью «Терминаторов»
Бойцы группировки «Отважные» Центрального военного округа отбили несколько атак украинских войск на линии Сватово-Кременная в ЛНР с помощью боевых машин поддержки танков «Терминатор».
Отмечается, что обстановка остается напряженной, но линию фронта удерживают. Используется артиллерия для уничтожения опорных пунктов противника, танки, ТОС «Солнцепек», передает РИА «Новости».
По его словам, удар был нанесен по району сосредоточения украинских военных в лесопосадке, собиравшихся атаковать позиции ВС России. Огонь из «Терминатора» корректировали с помощью беспилотников.
Ситуация на Сватовском направлении в Донбассе обострилась несколько месяцев назад. Украинские военные регулярно обстреливают сам город Сватово из РСЗО HIMARS и пытаются прорвать оборону на данном участке, который имеет стратегически важное значение, открывая пути к ряду населенных пунктов ЛНР.
МВД ЛНР: Российские войска ведут бои в центре Марьинки
Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил, что Марьинка в ДНР оказалась в плотном кольце ВС России
Марьинка в Донецкой народной республике оказалась в плотном окружении российских военных, в центре города идут бои, сообщил помощник главы МВД Луганской народной республики Виталий Киселев.
В своем Telegram-канале он отметил, что в бою противник все еще оказывает сопротивление, однако город в плотном кольце ВС России.
Киселев также сообщил, что российские военные взяли под контроль трассу в направлении Красногоровки, по которой шло снабжение ВСУ.
Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что ВСУ либо готовятся оставить Купянск, либо пытаются выпросить у Запада очередной финансовый и военный транш под рассказы о рисках для Купянска.
Зеленский назвал условия наступления мира на Украине
Президент Украины Зеленский в обращении к G7 назвал условия для наступления мира
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Президент Украины Зеленский в качестве необходимых условий для наступления мира в регионе в обращении к G7 назвал предоставление Киеву современного оружия, оказание поддержки в финансовой, энергетической и социальной сферах, а также выполнение предложенной им ранее «формулы мира».
Зеленский заявил в обращении к G7, что поддержка Украины в следующем году должна быть продолжена. В частности, он призвал сделать следующие «давно ожидаемые» шаги, которые, по его словам, якобы ускорят наступление мира, передает РИА «Новости».
Во-первых, он призвал предоставить Украине современные танки, артиллерию, снаряды и более дальнобойные ракеты. Во-вторых – оказать Киеву в следующем году поддержку в финансовой, энергетической и социальной стабильности, обеспечить надежную защиту украинской энергетики от ударов. Третьим шагом он назвал выполнение предложенной им ранее «формулы мира», а также созыв саммита Global Peace Formula Summit, чтобы определиться, как и когда будут реализованы пункты украинской «формулы мира».
В середине ноября Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 заявил, что никакого «Минска–3» больше не будет. После этого в Кремле заявили о продолжении спецоперации на фоне отказа Украины от переговоров.
Мобилизованные отразили пять атак противника под Купянском
Командир подразделения саперов рассказал об отражении мобилизованными военнослужащими ВС России пяти атак под Купянском
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Мобилизованные военнослужащие ВС России вместе с контрактниками отразили пять атак украинских войск на Купянском направлении, рассказал командир саперного подразделения.
Командир воюющего под Купянском саперного подразделения рассказал, что все его подчиненные были мобилизованы, в течение месяца прошли подготовку и теперь выполняют работу наравне с контрактниками. По словам командира, он не видит разницы между контрактниками и мобилизованными, поскольку для него они все военнослужащие, и он относится ко всем одинаково, его цель – быстрее добиться победы и вернуть всех подчиненных домой без потерь, передает РИА «Новости».
Российский военный также рассказал о бое на Купянском направлении, в котором было уничтожено несколько единиц бронетехники и несколько десятков солдат противника. На этом участке фронта российское командование готовится отражать новые атаки противника, поэтому пехотные подразделения усилены разведчиками. Они ведут наблюдение за войсками противника и корректируют огонь артиллерии.
Накануне представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская артиллерия нанесла удары по вскрытым позициям и местам скопления ВСУ и иностранных наемников на Купянском направлении.
Американский генерал предупредил ВСУ о проблеме с ЗРК Patriot
Американский генерал Хертлинг: Вооруженным силам Украины потребуется нескольких месяцев на освоение работы ЗРК Patriot
В случае поставок Киеву американских ЗРК Patriot Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут сразу же использовать комплексы на поле боя, потребуется нескольких месяцев для обучения, заявил генерал армии США в отставке Марк Хертлинг.
Хертлинг отметил, что если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение украинских военных, то возможное «одобрение» поставок американских ЗРК Patriot Киеву не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя. Он также отметил, что для освоения эксплуатации и обслуживания комплексов потребуются месяцы, передает РИА «Новости».
Накануне американские СМИ сообщили, что Соединенные Штаты на этой неделе могут объявить о передаче Украине систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot.
Пушилин призвал освободить Одессу и Чернигов
Врио главы ДНР Пушилин призвал освободить русские города Одессу и Чернигов
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Освободить Одессу и Чернигов нужно обязательно, однако в данный момент неправильно обозначать сроки, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, силы ДНР сосредоточены на освобождении республики. Однако все более очевидно, что поставляемые объемы западного оружия и непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ не избавят ДНР от нападок киевского режима. Противника необходимо отодвинуть на такое расстояние, чтобы обстрелы больше не беспокоили населенные пункты ДНР, передает РИА «Новости».
Пушилин подчеркнул, что украинских военных уже подвинули, но нужно отодвинуть их на достаточно серьезное расстояние. При этом он отметил важность освобождения таких русских городов, как Чернигов и Одесса, однако добавил, что по срокам пока ориентироваться рано, но соответствующая задача должна быть поставлена.
В ночь на среду ВСУ из ствольной артиллерии обстреляли пять населенных пунктов в ДНР: Майорск, Горловку, Каштановое, Минеральное и Пантелеймоновку.
Накануне в ДНР зафиксировали самые сильные обстрелы Донецка со стороны ВСУ за все время существования республики.
Сенатор перечислил преимущества расположения нового херсонского города
Сенатор Цеков: Новый город в Херсонской области необходим для защиты администрации от обстрелов ВСУ
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Возведение нового херсонского города поможет развивать курортную сферу и на Арабатской стрелке, и в Крыму. Кроме того, это поможет усилить безопасность зданий областной администрации. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Сергей Цеков. Ранее власти области анонсировали строительство нового города в Геническом районе.
Решение о строительстве нового города в Геническом районе Херсонской области может быть связано с необходимостью территориального отдаления административного центра региона от конфликтной зоны. Возвращение Херсона под российский контроль не приведет к стабильности в этом городе, пока линия фронта будет проходить вблизи границ Херсонской области, считает член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.
«Я уверен, что украинские войска не смирятся с этим и будут продолжать обстреливать город. Херсон останется в досягаемости возможных ударов со стороны ВСУ, прежде всего в опасности будут здания администрации. Так что возвести новый город, как мне кажется, требуется для того, чтобы обезопасить работу Херсонской обладминистрации», – полагает сенатор.
«Место для строительства выбрано достойное. Арабатская стрелка, ближе к Геническу – это очень красивое место по природным характеристикам. Это удобное расположение и с точки зрения подъезда к городу, подведения коммуникаций, в частности газификации, электроснабжения и так далее. Полагаю, через Арабатскую стрелку в основную часть Крыма будет проведена полностью асфальтированная дорога, что даст еще больше преимуществ для развития будущего города», – добавил сенатор.
Месторасположение крайне интересно и с точки зрения развития курортной сферы для всего региона, уточнил сенатор. «В Крыму мы тоже говорим о необходимости строительства новых административных единиц на западном побережье, чтобы создавать и развивать там курорты. Как известно, по свободной земле проще прокладывать коммуникации, нежели чем тянуть их через уже давно построенные населенные пункты. Арабатская стрелка в этом плане – также очень правильный выбор», – пояснил Цеков.
«Строить город с нуля, заново – гораздо проще и эффективнее, чем переделывать то, что есть. Это дает возможность изначально правильно все спланировать, обеспечить население необходимой инфраструктурой», – отметил сенатор.
Цеков уверен, что обещание по поводу нового города будет доведено до конца. «Это только на Украине недостроев были десятки тысяч – на полпути или даже в начале все бросали. Россия, когда обещает построить что-то серьезное, всегда отвечает за свои слова», – резюмировал он.
Во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире канала «Россия 24» анонсировал строительство нового небольшого города, включая правительственный квартал, недалеко от Геническа – в районе Арабатской стрелки. По его словам, хорошие природные условия, есть железнодорожное и автомобильное сообщение, проект застройки уже разрабатывается.
12 ноября стало известно о временном переносе административной столицы Херсонской области в город Геническ.
Арабатская стрелка – протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до восьми километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области, напоминает РИА «Новости».
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Украинские террористы подорвали мост в пригороде Мелитополя
Член администрации Запорожской области Рогов: Украинскими террористами поврежден мост в пригороде Мелитополя
Украинские террористы повредили мост в восточном пригороде Мелитополя, сообщил председатель движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Представитель администрации Запорожской области сообщил в своем Telegram-канале, что в селе Константиновка – восточном пригороде Мелитополя – был поврежден мост. Он уточнил, что, по предварительным данным, у опоры была заложена взрывчатка.
Рогов выразил уверенность, что за подрывом сооружения стоят украинские террористы, которые стремятся нарушить поставки на освобожденные территории Запорожской и Херсонской областей жизненно важных грузов – продуктов, лекарств и стройматериалов.
Напомним, в минувшую субботу украинские войска нанесли удар по Мелитополю из американской РСЗО HIMARS, в результате погибли и пострадали мирные жители города.
Донецк подвергся самому мощному обстрелу за всю историю конфликта в Донбассе
Замглавы представительства ДНР в СЦКК Шуткина сообщила о самом мощном с 2014 года украинском обстреле Донецка
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Донецк подвергся самому мощному обстрелу с начала конфликта в Донбассе (в 2014 году), украинские военные выпустили по городу 40 ракет из РСЗО «Град», сообщила замглавы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Наталья Шуткина.
«Сейчас работаем над уточнением повреждений, их уже на эту минуту немало, поскольку густая застройка», – приводит слова Шуткиной ТАСС.
Украинские военные обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка, под ударом оказались улицы Университетская, Щорса, проспект Богдана Хмельницкого, рынок. В местной администрации сообщили, что снаряды попали в два многоквартирных дома, в одном из них начался пожар. Кроме того, сообщалось о попадании снарядов в район гостиницы «Виктория».
Напомним, что при обстрелах города со стороны украинских войск российские войска вычисляют и уничтожают РСЗО Украины, а также склады с боеприпасами. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова обратилась в ООН из-за гуманитарной катастрофы, нарастающей в Донбассе в связи с украинскими обстрелами.
Пригожин предложил забрать на фронт стрелявшего в полицейских в Новошахтинске
Бизнесмен Пригожин поручился за стрелявшего по полицейским в Новошахтинске экс-бойца ЧВК «Вагнера»
Руководство «Группы Вагнер» не снимает с себя ответственности за находящегося под следствием в связи с обстрелом полицейских в Новошахтинске Павла Николина, под личное поручительство готов забрать его обратно на фронт, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Комментарий Пригожина опубликован на странице принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте». Он заявил, что Николин находится под следствием, и компания всячески его поддерживает. При этом руководство ЧВК «Вагнер» не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу Николина.
«Я уже подписал ходатайство о личном поручительстве за Николина и готов забрать его обратно на фронт», – заявил бизнесмен.
Ранее Павел Николин, подозреваемый в обстреле полицейских в Новошахтинске Ростовской области, заявил, что служил в «Группе Вагнер».
Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что оперативная группа ЧВК «Вагнер» проведет расследование о принадлежности напавшего на полицейских в Новошахтинске и сообщит о его результатах в случае необходимости публичной огласки.
Напомним, неизвестный в камуфляжной одежде открыл огонь по полицейским, один сотрудник получил ранения. В правоохранительных органах сообщили, что стрельбу по полицейским в Новошахтинске Ростовской области открыл дезертир. Преступника нашли и задержали в пустующем здании под Новошахтинском.
Российские средства ПВО в ДНР сбили два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО уничтожили в воздухе два МиГ-29 ВСУ возле Павловки и Родинского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также сбиты два украинских Ми-8 в у населенных пунктов Константиновка и Курахово ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки уничтожены шесть беспилотников рядом с Донецком и населенными пунктами Площанка, Голиково, Попасное, Меловатк, Луганской народной республики (ЛНР) и Терны Харьковской области, отчитались в Минобороны.
Перехвачены две украинские ракеты «Точка-У» и два снаряда РСЗО HIMARS у населенного пункта Юбилейное Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотников, 396 ЗРК, более 7 тыс. танков и других бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.