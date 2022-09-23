Сын главы Крыма мобилизовался в армию

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что его сын утром отправился в военкомат после объявления частичной мобилизации.

«Различий ни для кого нет вообще, закон един для всех. Сегодня мой сын был призван, соответственно, выехал утром в подразделение на территорию части. Пришел ко мне сам, горжусь своим сыном. Он говорит, что вчера позвонили с военкомата, говорит: «Папа, я не могу остаться в стороне». <…> Сегодня его провожал с симферопольского военкомата как и других призывников», – передает его слова ТАСС.

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Аксенов уточнил, что ранее его сын служил в армии.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. «НАТО ведет разведку по всему югу России. Граждане могут быть уверены в обеспечении независимости и территориальной целостности страны. Россия использует для своей защиты все имеющиеся средства», – сказал Путин.

В то же время министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, кого коснется частичная мобилизация. «Мобилизовывать будут тех, кто отслужил и имеет нужную военно-учетную специальность. Все, кто служат по призыву, в зону СВО отправляться не будут. Ни о какой мобилизации студентов речи не идет, не подлежат отправке на спецоперацию и срочники. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс. резервистов», – отметил министр.