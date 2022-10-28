ВСУ ударили ракетами по Антоновскому мосту в Херсоне

Украинские военные подвергли ракетному удару Антоновский мост в Херсоне

Боевики киевского режима обстреляли ракетами РСЗО HIMARS Антоновский мост в Херсоне, все они были сбиты системами ПВО, сообщили в экстренных службах региона.

Уточняется, что обстрел произошел в 12 часов, было выпущено шесть ракет, все цели сбила ПВО, обошлось без пострадавших, передает ТАСС.

Незадолго до этого сообщалось, что в Херсонской области завершили эвакуацию мирного населения.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что ситуация на Херсонском направлении меняется в неприятную для вооруженных сил Украины сторону. По словам украинского чиновника, на этот участок фронта дополнительно переброшено около шести батальонно-тактических групп ВС России. По имеющимся у него данным, всего их там уже под 30 или за 30. Он отметил, что это огромная военная сила, которую будет очень-очень тяжело «смолоть».