Глава МИД Венгрии призвал Россию и США начать переговоры по Украине

Глава МИД Венгрии Сийярто призвал Россию и США незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины

Россия и США должны незамедлительно начать прямые переговоры по ситуации вокруг Украины, выразил мнение министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

В интервью, опубликованном в американском сетевом издании The Daily Caller, глава МИД Венгрии заявил, что европейская экономика страдает, Европа страдает, поэтому единственное решение для Европы – это мир. При этом он отметил, что для достижения мира необходимо разговаривать, нужно поддерживать связь. Сийярто выразил надежду, что будут какие-то американо-российские переговоры. При этом он заверил, что не хочет никого «принижать». Глава МИД Венгрии вновь подчеркнул, что это необходимо, чтобы установить мир. Министр выразил надежду на то, что эти консультации пройдут скоро и обе стороны будут действовать ответственно, передает ТАСС.

Руководитель внешнеполитического ведомства Венгрии напомнил, что скоро состоится встреча Группы двадцати и оба президента могут там быть. При этом он выразил мнение, что будет очень, очень трудно объявить миру с точки зрения обеих сторон, почему они не встретились, если они будут в одном и том же месте. По словам Сийярто, в Венгрии не могут ничего поделать, кроме как желать этого, надеяться и молиться.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии отметил, что подвергается сильному давлению и критике за то, что по-прежнему говорит с представителями России. При этом он выразил уверенность, что нельзя позволить себе не говорить с россиянами, если вы почти на 100% зависите от поставок их энергоносителей и если Россия является реальностью в Европе и будет оставаться реальностью в Европе вне зависимости от итога этой войны.

Он также выразил мнение, что в мире наблюдается нехватка лидеров. Глава МИД Венгрии отметил, что президент США Дональд Трамп был настоящим лидером, канцлер ФРГ Ангела Меркель была настоящим лидером. Он выразил мнение, что боевых действий на Украине не было бы, если бы Меркель и Трамп до сих пор были у власти. Он подчеркнул, что действительно считает, что если бы Трамп оставался у власти, этого бы не случилось.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отверг предложение конгрессменов-демократов о переговорах США и России по Украине без участия Киева. Ранее 30 членов Конгресса США из Демократической партии призвали Белый дом и президента Соединенных Штатов Джо Байдена начать прямые переговоры с Россией по ситуации на Украине.

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