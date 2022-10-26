В Херсонской области задержали передававшего данные ВСУ диверсанта

ГУ МВД Херсонской области: Сельчанин передавал информацию о местах дислокации российской военной техники в ВСУ

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали 53-летнего жителя села Иваново Херсонской области, который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) места дислокации российской военной техники и хранил дома оружие и патроны, сообщил региональный главк МВД.

Как сообщается в Telegram-канале главка, полицейские и Росгвардия проверили оперативную информацию о причастности 53-летнего жителя села Иваново к разведывательной деятельности и установили, что сельский житель через мессенджер передавал информацию о передвижении и дислокации техники ВС России своему родственнику, служащему в ВСУ.

В ГУ МВД Херсонской области отметили, что задержанный хранил два гладкоствольных ружья, 80 патронов 12-го калибра, 300 граммов пороха.

Ранее в результате обстрела гражданского автомобиля со стороны украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) один пассажир погиб, двое госпитализированы.