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Женам мобилизованных в России пообещали помочь найти работу
Собянин: Женам мобилизованных в России помогут найти работу
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Супругам мобилизованных помогут найти работу, а также повысить квалификацию, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий в Госсовете комиссию по государственному и муниципальному управлению.
В ходе совещания президента с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск Собянин подчеркнул, что самым важным является поддержка семей мобилизованных. В том числе речь идет об адресной поддержке: материальная, юридическая, психологическая помощь, устройство детей в детские сады и школы. Также к такой поддержке он отнес поиск работы, повышение квалификации жен призванных по мобилизации, сообщает РИА «Новости».
Напомним, на прошлой неделе Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Кроме того, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чем отличаются друг от друга особые режимы, а также о задачах нового совета.
Показаны кадры прилета новейшей российской ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
В Сети появилось видео попадания ракеты «Изделие 305» в окно здания ВСУ
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В зоне проведения специальной военной операции российской армейской авиацией активно применяются новые ракеты типа «воздух – поверхность», известные под названием «Изделие 305», ролик с применением ракеты появился в Сети, сообщили СМИ.
Как сообщает «Российская газета», многоцелевыми управляемыми ракетами вооружены ударные вертолеты Ми-28НМ «Ночной охотник» и Ка-52.
В Сети появился ролик, в котором показано, как «изделие» влетает в окно здания, в котором находится техника ВСУ, причем во время полета оператор сообщает, что цель будет поражена «в окошечко».
«Изделие 305» впервые представили на выставке «Армия-2021». Ракету разработали в коломенской компании КБМ. Это оружие предназначено для поражения днем и ночью одиночных и групповых неподвижных и движущихся целей. Дальность полета ракеты составляет 14,5 км, ее стартовый вес – 105 килограммов, вес осколочно-фугасной боевой части – 25 кг.
До этого опытный образец модернизированного вертолета Ка-52М выполнил серию успешных стрельб крылатыми ракетами «Изделие 305».
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Time: Россия хорошо знает главное уязвимое место Украины
Time: Созданная при СССР энергосистема стала главным уязвимом местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия
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Энергетическая отрасль стала главным уязвимым местом Украины, о котором хорошо осведомлена Россия, так как украинская энергосистема была создана во времена СССР, выразила мнение обозреватель издания Time Сиара Ньюджент.
Автор статьи напомнила, что благодаря советским инженерам бывшие союзные республики при СССР получили развитую и разветвленную сеть теплоснабжения, обеспечивающую города дешевым и универсальным отоплением, передает РИА «Новости».
Как отметила Ньюджент, спустя тридцать лет после обретения странами независимости, несмотря на серьезное ухудшение качества обслуживания в последние годы из-за недостаточных инвестиций, централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет львиную долю выработки тепла в Эстонии, Литве и Словакии.
На Украине, по имеющимся у автора данным, по состоянию на 2021 год 53% городских домохозяйств полагались на централизованное теплоснабжение. Как считает Ньюджент, именно энергетическая отрасль стала ключевым уязвимым местом Украины, так как Москва обладает глубокими знаниями о тепловой системе, построенной в советскую эпоху.
Ранее в офисе Зеленского заявили о критической ситуации с энергетикой на Украине и посоветовали всем гражданам готовиться к отключениям теплоснабжения, электроэнергии и водоснабжения. Как отметил военный обозреватель Александр Хроленко, российские ракетные удары по энергосистеме Украины лишают Киев способности управлять армией.
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Бойцы ВДВ уничтожили колонну бронетехники ВСУ
Российские десантники разгромили колонну бронетехники ВСУ
Минобороны показало кадры уничтожения колонны бронетехники ВСУ бойцами российских ВДВ.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, российские беспилотники обнаружили передвижение колонны бронетехники ВСУ, а артиллерия ВДВ из гаубиц Д-30 уничтожила порядка 10 танков и бронированных машин, а также до 50 человек живой силы противника. Оставшаяся техника поспешила покинуть поле боя.
Ранее Минобороны показало уничтожение десантниками прятавшихся в лесу диверсантов ВСУ.
ВКС России уничтожили украинский самолет
Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВСУ экипажем истребителя Су-30СМ
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ ВКС России обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, сообщило Министерство обороны России.
По данным Минобороны, экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике украинских войск.
Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС России в районе населенного пункта Перемога Николаевской области сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
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ВКС России сбили украинский МиГ-29 над Калугой в Николаевской области
Оперативно-тактическая авиация ВКС под населенным пунктом Калуга в Николаевской области сбила МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Также средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотников в районах пунктов Калиновка, Оборотновка, Владимировка Луганской народной республики (ЛНР), Александровка, Садок, Кучерское Криничанка, Херсонской области и Энергодар в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
В воздухе сбиты семь снарядов реактивных систем HIMARS и «Смерч» в районах Клапая, Отрадокаменки, Веселого Херсонской области, Коломыйчиха ЛНР и три американские противорадиолокационные ракеты HARM под населенным пунктом Петровка ЛНР и Антоновка Херсонской области, отчитались в Минобороны.
Херсонские власти сообщили о больших потерях ВСУ
Власти Херсона заявили об отбитых российскими военными атаках ВСУ
Союзными войсками РФ отражены очередные атаки украинских войск в Херсонской области, на линии фронта все без изменений, сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов в своем Telegram-канал написал, что на фронтах Херсонской области Российской Федерации все без изменений.
По его словам, несмотря на постоянные попытки украинских войск пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки. ВСУ несут очень большие потери в живой силе и технике, указал он.
Стремоусов также добавил, что эвакуация мирного населения правобережной части Херсонской области продолжается.
Накануне Стремоусов заявил, что атаки противника в Херсоне отбиты, продолжается перемещение людей.
Ранее сообщалось, что жителей Херсона призвали незамедлительно покинуть город в субботу и переправиться на левый берег Днепра из-за напряженной ситуации.
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Две усиленных линии обороны закончили строить в Курской области
Губернатор Старовойт: Закончены работы по строительству двух усиленных линий обороны Курской области
Закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области, третья в процессе строительства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Как сообщил Старовойт в своем Telegram-канале, совместные с Минобороны и пограничниками работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в Курской области завершены, третью линию сдадут в начале ноября. По словам губернатора, в Курской области готовы отразить любые нападения на их территорию.
Ранее Старовойт сообщил, что в Курской области усилят охрану объектов инфраструктуры и образования, а также при въезде ужесточат пропускной режим.
В ДНР назвали самое тяжелое направление сражений
Народная милиция: Марьинское направление является одним из самых тяжелых в ДНР
Марьинское направление в ДНР является одним из самых напряженных, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.
По сообщению Народной милиции ДНР, одним из самых сложных участков фронта на данный момент является Марьинское направление.
В понедельник на этом участке фронта военнослужащие взяли штурмом один из укрепрайонов противника, передает ТАСС.
Офицер 107-го батальона Народной милиции, принимавший участие в штурме, рассказал, что на этом направлении украинские военные обстреливают позиции АГС, с коптеров сбрасывают на позиции наших военных гранаты, работают пулеметчики и снайперы. Народная милиция отвечает всеми имеющимися средствами: гранатометами, пулеметами и ПТУР.
«На днях ребята по одному АГС отработали ПТУР, пустили две ракеты, с тех пор он молчит», – сказал офицер.
Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.
Российские войска отбили атаки ВСУ на четырех направлениях, уничтожили более 150 украинских военных
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Противник силами трех мотопехотных рот предпринял попытки атаковать позиции российских войск на Купянском направлении в районах населенных пунктов Берестовое, Першотравневое, Орлянка Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Атаки были отражены, а подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции. Ликвидировано более 25 украинских военнослужащих, танк, пять бронетранспортеров, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения ВСУ силами двух механизированных рот на Краснолиманском направлении пытались вклиниться в оборону российских войск у населенного пункта Червонопоповка Луганской народной республики (ЛНР). Но ударами авиации и огнем артиллерии противник остановлен и отброшен на исходный рубеж. Уничтожено не менее 20 украинских военнослужащих и две машины пехоты, отчитались в Минобороны.
Противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных групп возле населенных пунктов Владимировка и Сладкое Донецкой народной республики (ДНР) на Южно-Донецком направлении. Однако огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений атака противника отражена. Ликвидированы 25 украинских военнослужащих, танк, три машины пехоты, сообщил Конашенков.
Кроме того, на Николаево-Криворожском направлении противник силами батальонной тактической группы безуспешно атаковал позиции российских войск в районах Пятихатки, Брускинского и Трифоновки Херсонской области. Тем не менее в ходе ударов российской артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, 11 бронемашин и 15 автомобилей, перечислили в Минобороны.
В районах пунктов Степовая, Новоселовка Харьковской области, Андреевка, Давыдов Брод Херсонской области, Оленовка Николаевской области ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления ВСУ, 72 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 174 районах
Под Двуречной Харьковской области взорван склад боеприпасов ВСУ.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты три беспилотника возле населенных пунктов Ягодное Харьковской области, Малый Керменчик и Шевченко ДНР.
В воздухе уничтожен 21 снаряд реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах пунктов Лисичанск ЛНР и Новая Каховка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
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ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках
МВД ЛНР: ВСУ концентрируют силы для крупного наступления на нескольких участках фронта
Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют большое контрнаступление на нескольких участках линии боевого соприкосновения, заявил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) полковник Виталий Киселев.
По его словам, в настоящий момент происходит накопление средств и сил для решающего удара ВСУ по территории России. Киселев предположил, что удары могут быть не только в направлении Херсона, но и в районе Кременной и Сватово в ЛНР и на Донецком направлении, передает ТАСС.
Ранее Киселев рассказал, что попытки ВСУ прорваться в Кременную и Сватово в Луганской народной республике тщетны.
Германия и ЕК призвали к «плану Маршалла» для Украины
Шольц и фон дер Ляйен призвали разработать «план Маршалла» и платформу по координации помощи для Украины
Для Киева нужен «план Маршалла», также требуется разработать платформу для координации помощи в восстановлении Украины, заявили канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Во вторник в Берлине пройдет экспертная конференция по вопросам восстановления Украины. На ней Шольц и фон дер Ляйен намерены обсудить «наилучшие» варианты помощи Киеву со стороны «мирового сообщества». Указывается, что процесс восстановления Украины определит, какой страной она станет. «Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», – приводит ТАСС текст совместной статьи Шольца и фон дер Ляйен для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Шольц и фон дер Ляйен считают это «задачей поколений» и называют Украину кандидатом на вступление в ЕС, поэтому, по их словам, путь восстановления окажется и путем Украины в Евросоюз. Они заявили, что Киев «защищает в том числе основанный на правилах международный порядок, основы мирного сосуществования и процветания во всем мире». «Когда мы поддерживаем Украину, мы, таким образом, строим наше будущее и будущее нашей общей Европы», – говорится в статье.
Они призвали поддерживать Украину, отметив, что против России введены жесткие санкции, Киев получает оружие, «мировое сообщество» поддерживает экономику Украины. Кроме того, упрощается экспорт украинских товаров. Указывается, что Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий в 350 млрд евро. В статье говорится, что ни сам Киев, ни его отдельные союзники не справятся с такими расходами в одиночку, поэтому проблему нужно решать совместно, привлекая также частных доноров и компании.
Канцлер Германии и председатель Еврокомиссии призвали к прозрачности расходования средств. Они призвали «создать основы для инклюзивной донорской платформы, которая бы координировала процесс немедленного восстановления разрушенной инфраструктуры, а также долгосрочного восстановления».
Напомним, планом Маршалла называют программу помощи Европе после Второй мировой войны, выдвинутую в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом. Шольц заявил, что на восстановление Украины понадобятся миллиарды, эта задача окажется более масштабной, чем план Маршалла по восстановлению Европы после Второй мировой войны.
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Украинский пленный рассказал о расстреле мирных жителей на «Азовстали»
Пленный старший сержант ВСУ Катранич рассказал об убийстве боевиками мирных жителей на «Азовстали»
Украинские боевики из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреливали собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность мирных жителей и прикрывались удерживаемыми гражданскими от авиаударов, рассказали украинские военнопленные.
Пленный сержант националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец рассказал, что украинские боевики загоняли людей на «Азовсталь», чтобы меньше бомбили.
Он также сообщил, что украинские военные прикрывались мирными жителями от обстрелов, гражданские боялись выйти с территории завода, передает РИА «Новости».
Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич подтвердил, что боевики «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан, собиравшихся выйти из подземелий «Азовстали» на поверхность.
Катранич сообщил, что при нем по приказу боевика из «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация) расстреляли мужчину, который хотел выйти.
Ранее пленные боевики украинского националистического полка «Азов»* (запрещенная в России террористическая организация) признались в убийствах мирных жителей.
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Киев потребовал санкций к России на фоне данных об украинской «грязной бомбе»
Зеленский ответил на сообщения об украинской «грязной бомбе» призывом усилить поддержку Украины и санкции против России
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Комментируя сообщения о том, что Украина готовит провокацию с «грязной бомбой», президент страны Владимир Зеленский призвал к новым антироссийским санкциям и к усилению поддержки Украины.
«На начинающейся неделе это будет задачей номер один для нашей дипломатии – объяснять, что происходит. И я уверен: мир будет с нами. Мир поймет», – сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram. По его словам, мир должен «максимально жестко отреагировать» на угрозы, которые якобы исходят от России, и на «очередное поднятие ставок». Как заявил Зеленский, «угрозы» со стороны России являются поводом для санкций и усиления поддержки Украины, передает РИА «Новости».
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной бомбе» и шаги по укреплению украинской ПВО. Кулеба объявил сообщения о «грязной бомбе» дезинформацией и «предлогом для проведения операции под ложным флагом».
Как сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс, Блинкен в ответ заверил, что США «отвергают очевидно ложные заявления министра обороны России Сергея Шойгу о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории», передает ТАСС.
Глава минобороны Украины Алексей Резников пригласил мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ. Он заявил: «Мысль о «грязной бомбе» отвратительна для нас». Также Киев потребовал соблюдения пункта Будапештского меморандума об обязательстве добиваться действий со стороны СБ ООН для оказания помощи Украине, если страна стала объектом угрозы применения ядерного оружия.
Напомним, Шойгу заявил об обеспокоенности по поводу возможных провокаций Украины с применением «грязной бомбы». Сообщалось, что Киев немерен устроить на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой грязной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса.
Врачи рассказали о состоянии раненого военкора Семена Пегова
Директор РТЦ Боряк: Состояние раненого военкора Семена Пегова удовлетворительное
Состояние раненного под Донецком военного корреспондента Семена Пегова оценивается как удовлетворительное, сообщил директор Республиканского травматологического центра Андрей Боряк.
По словам Боряка, состояние Пегова удовлетворительное, ночь прошла нормально, сильных болей военкор не испытывает. Врач отметил, что пострадавший сохраняет чувство юмора и оптимизм, несмотря на перенесенную операцию, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что Пегов получил ранение под Донецком. По словам врачей, мужчина пострадал при подрыве противопехотной мины «Лепесток».
В США предрекли поражение ВСУ без помощи НАТО будущей зимой
Экс-советник министра обороны США Макгрегор назвал критическим положение ВСУ
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Политика США в отношении украинского конфликта становится все более странной, это следует из заявлений бывшего советника министра обороны полковника Дугласа Макгрегора, заявили в издании The American Conservative.
«Важно помнить, что Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», – передает РИА «Новости» слова полковника.
По его словам, недавнее заявление экс-директора ЦРУ и экс-командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о готовности западных стран вмешаться в конфликт во главе с США служит как раз таким примером.
Также Макгрегор заявил, что ВСУ находятся в критическом состоянии.
«Без иностранных боевиков и польских солдат, сражающихся в украинской форме, ВСУ не сможет противостоять зимним наступлениям российской армии», – сказал он, добавив, что готовность Вашингтона вмешаться в конфликт напрямую – это единственный способ помочь Киеву.
При этом он добавил, что американские власти не задумываются о затратах и последствиях, которые последуют за вмешательством стран НАТО в противостояние.
Единственным верным путем администрации Байдена Макгрегор назвал установление мира.
Ранее президент Владимир Зеленский попросил у Запада 17 млрд долларов на восстановление Украины.