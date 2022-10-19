Спецоперация получила особую форму государственного управления

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    		   19 октября 2022, 19:21
    Фото: Сергей Ильин/ТАСС
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Татьяна Косолапова,
    Дарья Волкова,

    Владимир Путин принял решение ввести режим военного положения в четырех новых регионах России. На приграничных с Украиной территориях вводится другой режим – «средний уровень реагирования». Еще одно важное изменение – создается координационный совет, с участием правительства и силовых структур. Чем отличаются друг от друга особые режимы и каковы задачи нового совета?

    В среду на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин объявил о принятии нескольких важных решений. Во-первых, подписан указ о введении военного положения в четырех новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

    Во-вторых, указ предусматривает: на восьми территориях вводится так называемый средний уровень реагирования. Речь идет о Республике Крым и Севастополе, а также о Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

    Губернаторы получат дополнительные полномочия по обеспечению безопасности в регионах. Указом предусмотрено несколько уровней реагирования на возникающие риски, в том числе ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

    В-третьих, президент поручил кабинету Михаила Мишустина создать специальный совет для координации работы по повышению безопасности. В состав совета войдут: вице-премьеры, представители силовых ведомств и социально-экономического блока правительства, сотрудники администрации президента, а также Госсовета.

    Президентский указ о введении военного положения был единогласно утвержден в Совете Федерации.

    Что означает введение военного положения

    Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях предполагает максимальный уровень реагирования, мобилизацию в региональных и местных органах власти, а также в сфере экономики. Также, в этих регионах будут проводить мероприятия по гражданской обороне, закрывать потребности российских военных и нужды населения. Кроме того, в четырех регионах ведется территориальная оборона и создаются межведомственные координирующие органы – штабы теробороны.

    «Введение военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, естественно, предполагает отселение людей из опасных районов, и ограничение свободы передвижения, и комендантский час», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы от «Единой России» Олег Матвейчев. При этом, отметил он, на федеральном масштабе уровне никаких ограничений ожидать не стоит.

    «Военное положение касается только четырех новых регионов – раньше эти территории были в правовом смысле слова бесхозными: уже не украинские, но ещё не наши. Сейчас это территория России, поэтому там начали действовать наши законы, в том числе – о военном положении. Регламенты и протоколы, в которых описано военное положение, начали автоматически применяться на новых территориях, а сейчас указами Путина все было оформлено юридически», – указал депутат.

    «Военное положение – это особая форма государственного управления, необходимая для более жесткого соблюдения правил со стороны местных органов власти. Предъявляются повышенные требования к жителям территории, в каких-то случаях речь может идти даже об ущемлении гражданских прав», – со своей стороны пояснил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    В регионах, где объявлено военное положение, действует специфическая система государственного управления. «Вводится комендантский час, снижается самостоятельность местного самоуправления и политических партий, а местные парламенты принимают решения в большей степени в интересах обороны», – отмечает эксперт.

    Перенджиев подчеркнул, что система управления в новых субъектах России уже де-факто и де-юре функционировала в условиях военного положения – на основе местных законов, однако теперь, с учетом вхождения в состав России ситуацию следовало привести в соответствие федеральному законодательству. «Военно-гражданские администрации в Херсонской и Запорожской областях, собственно, создавались в условиях военного положения», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник отметил, что введение военного положения не подразумевает объявления полной мобилизации местного населения, но у властей появятся возможности для формирования военизированных отрядов, например, народного ополчения, которое сможет охранять не только гражданские, но и военные объекты. «Что касается отправки людей непосредственно на фронт, то она должна проводиться на основе отдельных указов президента как Верховного главнокомандующего», – подчеркнул собеседник.

    Что такое средний уровень реагирования

    Этим же указом в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и в Севастополе вводится средний уровень реагирования, который также означает мобилизацию экономики и всех уровней власти, а, кроме того – усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охрану военных, важных государственных и других объектов. Помимо этого, в этих восьми регионах будет введен особый режима работы транспорта, коммуникаций и других сфер. Кроме того, допускается временное отселение жителей в безопасные районы, особый режим въезда и ограничение свободы передвижения внутри регионов, досмотр машин, контроль за работой многих предприятий, вплоть до типографий.

    В регионах создаются оперативные штабы, в состав которого включаются представители Минобороны РФ, главы местных управлений МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии и правительств. 

    «В тех же субъектах, где введен средний уровень реагирования, возможно будет проводиться больше разного рода проверок, относящихся к сфере безопасности, – отмечает депутат Матвейчев. – Кроме того, главе каждого из этих регионов даны полномочия вводить какие-то дополнительные ограничение и проводить мероприятия реагирования на угрозы. Сейчас, насколько я понимаю, в этом пока нет необходимости, но, учитывая, что Украина засылает диверсионные группы в приграничные территории, какие-то решения на местах, могут потребоваться. Президент же их потом зафиксирует соответствующими актами».

    «Ввводятся новые полномочия региональных властей и их дополнительная ответственность. Созданная схема функционирования – это гибкая управленческая модель. Она не нова и за время пандемии себя оправдала, кроме того здесь нет никакой чрезвычайщины», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

    Создание СКС: Мишустин становится «начальником тыла»

    На федеральном уровне создается специальный координационный совет (СКС), которым будет руководить премьер Михаил Мишустин. В состав СКС также войдут представители Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, ФСБ, СВР, Главного управления специальных программ президента, других федеральных органов и Госсовета.

    Задача совета, к которому отчасти перейдут функции, ранее находившиеся в ведении администрации президента – обеспечение потребностей, возникающих при проведении спецоперации. Это касается поставок и ремонта вооружения, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтных и строительных работ, обеспечения логистики. Координировать взаимодействие всех уровней будет комиссия Госсовета «Государственное и муниципальное управление» под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

    Создание спецсовета призвано централизовать управление экономикой, считает экономист Иван Лизан. В пример он приводит Министерство энергетики, внутри которого уже создан департамент для восстановления энергоструктуры на новых российских территориях. При Министерстве строительства тоже создан аналогичный департамент. «Видимо, они работают разрозненно. Теперь начнется процесс централизации», – замечает собеседник.

    Он подчеркивает, что в ЛНР и ДНР есть «достаточно устоявшаяся» и «работоспособная» вертикаль власти, однако в Запорожской и Херсонской областях даже этого нет. Централизация, по его мнению, повысит управляемость на этих землях.

    «Теперь все будут отчитываться перед премьер-министром, подчиняться лично ему. По факту он становится «начальником тыла», все теперь будет завязано на Мишустине. Но это хорошо. Гораздо хуже, когда у семи нянек дитя без глазу, как это происходило в ЛНР и ДНР долгие годы», – посетовал Лизан и выразил надежду, что теперь «порядка станет больше».

    Экономист замечает, что Специальный координационный совет напоминает ему созданный Иосифом Сталиным в 1941 году Госкомитет обороны. Однако отличие ГКО времен Великой Отечественной войны от СКС в том, что его возглавляет не президент как глава государства и как верховный главнокомандующий, а премьер-министр, поскольку силовая часть уже подчинена генералу армии Сергею Суровикину.

    Каково военно-политическое значение принятых мер

    «Полагаем, что принятое президентом России решение является правильным, своевременным и приведет к более быстрому достижению поставленных целей и завершению специальной военной операции», – цитировал ТАСС сенатора Виктора Болдырева, главу комитета верхней палаты по обороне и безопасности. При этом, как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, указ подтверждает в рамках российского законодательства тот статус военного положения, который ранее – до вхождения в состав России – уже ввели главы ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья.

    «Указ о введении военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вступил в силу с момента опубликования, – отметил в Telegram-канале депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Гусев. –  Мера правильная, а следующий шаг – создание Государственного комитета по обороне, который будет заниматься не только безопасностью страны, но и поставит на военные рельсы экономику России».

    Введение военного положения на отдельных территориях страны логичное решение. Кроме того, озвученные сегодня президентом решения призваны обезопасить всех граждан России, а также организационно «мобилизовать» управленцев всех уровней и структур, отметил политолог Мартынов.

    «Важный акцент президент сделал на том, что каждый участник СВО должен получать минимум 195 тыс рублей зарплаты в месяц. Плюс к этому введены целые пакеты соцподдержки для мобилизованных и их семей. Если это все будет исполняться, то из добровольцев будут стоять очереди из желающих принять участие в спецоперации. И тогда соответствующие структуры будут выбирать самых лучших и самых умных, для того чтобы он и пользу принес, и жив остался», – убежден Мартынов.

    «В целом, я хочу отметить, что губернаторский корпус весьма мобилизован в плане организации. Много примеров эффективной и слаженной работы в части мобилизации. И хотелось бы чтобы это было не только в данной конкретной ситуации, а вообще в целом и на всех уровнях», – заключил он.
     
     
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