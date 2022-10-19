Перечислены основные сложности при обороне Херсона

Военный эксперт Денисенцев: Для уверенной обороны Херсона не хватает артиллерии и авиации

Для уверенной обороны Херсона нам не хватает артиллерии и расположенных рядом военных аэродромов, которые могли бы использоваться силами ВКС России, сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Сергей Денисенцев. Ранее в Херсонской области сообщили о концентрации сил ВСУ на линии боевого соприкосновения.

«Ключевая проблема обороны Херсона в том, что он лежит на западном берегу Днепра. При этом всю логистику снабжения обороняющей его группировки нужно строить через крупную водную преграду. Важнейший для снабжения Антоновский мост регулярно подвергается ударам, как и любые наведенные переправы», – рассказал эксперт Центра анализа, стратегий и технологий (АСТ Центр) Сергей Денисенцев.

По словам собеседника, большую роль играет и численное превосходство противника. «Это значит, что стянуть больше сил для уверенной обороны Херсона у российского командования просто не получится. Ведь могут возникнуть проблемы со снабжением через реку», – пояснил он.

Также есть несколько причин, почему российская армия не разбивает переброшенные на линию боевого соприкосновения формирования ВСУ до начала наступления, отмечает эксперт. «Во-первых, на этом направлении у нас сконцентрирована недостаточная группировка артиллерии. Кроме того, время подлета авиации довольно большое из-за того, что наши аэродромы расположены в Крыму», – перечисляет Денисенцев.

«Нам также не удается отслеживать противника в режиме реального времени из-за слаборазвитой спутниковой разведки и нехватки беспилотников. В конечном счете всё это приводит к тому, что уходит много времени на принятие решений о нанесении удара», – подчеркнул собеседник.

«Нам сейчас непросто купировать превосходство ВСУ на земле. Нужны и дивизии, и артиллерия с управляемыми боеприпасами, и авиация, беспилотники, систематические удары по тылу. Для победы в целом нам необходима мобилизация экономики и промышленности. Также важно уделять внимание тренировке мобилизованных», – заключил Денисенцев.

Ранее замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ продолжают наращивать количество техники на подступах к региону, несколько десятков тысяч военных уже находятся на линии боевого соприкосновения. По его словам, большая часть прибывших – призывники последней волны украинской мобилизации.

Стремоусов также отметил, что «битва за Херсон» начнется в самое ближайшее время, в связи с чем мирному населению рекомендуется покинуть район предстоящих боевых действий, чтобы не подвергать себя ненужному риску.

Кроме того, врио губернатора региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области объявлено об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Власти Херсонской области призвали жителей срочно эвакуироваться через СМС-сообщения.

На фоне этого в администрации города Алешки заявили, что на паромах из порта Херсона уже началось организованное перемещение жителей правобережья Херсонской области на левый берег Днепра. В Telegram-канале администрация города отметили, что в Алешках и Голой Пристани будут развернуты пункты временного размещения, где спасатели распределят направление для поездки – его выберут на основе желания людей.

Помимо этого, накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что получены данные о подготовке Киевом массировнного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС и по Херсону – без разбора целей, что может привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения.

Ситуацию в зоне СВО в целом он назвал напряженной, отметив попытки ВСУ атаковать позиции войск РФ. Прежде всего это касается Купянского, Краснолиманского и Николаево-Криворожского направления.

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