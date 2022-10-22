Историк Кикнадзе: Операция «Запад» ликвидировала множество ячеек украинских националистов

Историк напомнил, как в прошлом веке советские власти боролись со сторонниками идей Бандеры

После проведения на территории Западной Украины операции «Запад» усилилось и ускорилось разложение среди бандеровцев, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Владимир Кикнадзе. Накануне исполнилось 75 лет с начала операции «Запад» по выселению вглубь территории СССР антисоветски настроенной части населения Западной Украины, активно поддерживающей бандеровские банды.

«Операция «Запад» ослабила и позволила ликвидировать многие ячейки украинских националистов. Выселялись не только члены семей националистов и радикалов, но и близкие родственники, которые обеспечивали связь с подпольем, помогали едой, информацией», – рассказал член научного совета Российского военно-исторического общества доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.

Главной причиной для проведения операции «Запад» историк назвал рост в 1946 году на территории Западной Украины числа террористических и диверсионных атак с участием бандеровцев. Если годом ранее нападения на людей совершались в основном в лесу, то теперь угроза возникла для жителей городов. В целом националисты старались полностью парализовать всю деятельность на Западной Украине: колхозы, совхозы, остановить движение по железным и шоссейным дорогам, уничтожалась техника и различная инфраструктура.

Происходили нападения на воинские части, на работников участковых избиркомов. Часто жертвами становились и сами сторонники бандеровских идей, те, кто решался воспользоваться возможностью сдаться с повинной. На территории Галиции, Буковины и Волыни банды Украинской повстанческой армии* (УПА*), насчитывающие более 90 тыс. человек, в течение 1944-1945 годов совершили более 14 тыс. террористических и диверсионных акций, в результате которых погибло 30 тыс. человек.

«Эта сверхнегативная статистика стала поводом для местных органов правопорядка обратиться в мае 1947 года в Москву с предложением подготовить и провести на государственном уровне большую операцию по выселению значительного количества семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении. Это предложение было поддержано ЦК ВКП(б) 13 августа того же года», – напомнил историк.

У советских властей на тот период уже был положительный опыт по выселению членов семей наиболее активно настроенных националистов и бандитов. В частности, такие операции проводились весной и летом 1941 года. Тогда выселили 11 тыс. человек. «Затем такие практики имели место с 1944 по 1946 год. Это касалось максимум сотни семей и такие действия оформлялись решением особого совещания при НКВД, МВД СССР», – отметил Кикнадзе.

В результате операции «Запад» 20 тыс. семей из западных районов Украины были распределены по предприятиям угольной и сельскохозяйственной промышленности Сибири и Казахстана. Только в район Карагандинского угольного бассейна было направлено 3 тыс. семей. «Операция готовилась два месяца и в целом прошла успешно, хотя и были некоторые недостатки на местах, когда у националистов и бандитов появлялась возможность заблаговременно скрыться», – указал историк.

Кикнадзе подчеркнул, что главная цель операции «Запад» заключалась в том, чтобы дать возможность бандитам прекратить террористическую и диверсионную деятельность, а также сохранить жизни членам переселяемых семей. «Во-вторых, ставилась цель защитить мирное население Западной Украины и дать им возможность обустраивать мирную жизнь», – напомнил собеседник.

Деятельность украинского подполья и националистов продолжалась на территории Западной Украины вплоть до середины 50-х годов, «но в гораздо меньших масштабах». «После амнистии, которую провел Никита Хрущев (она касалась 1 млн 200 тыс. человек, в том числе тех, кому запрещалось проживать в определенных местностях и городах), на свободу вышли десятки тысяч осужденных бывших бандеровцев. Через какое-то время они были реабилитированы, члены их семей получили возможность вернуться к своим местам проживания. Это создало предпосылки к возрождению идеологии бандеровщины, крайнего украинского национализма, то, к чему подошли к концу 80-х началу 90-х годов и что сегодня приняло крайне радикальные формы», – пояснил Кикнадзе.