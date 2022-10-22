Историк Кикнадзе: Операция «Запад» ликвидировала множество ячеек украинских националистов

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22 октября, суббота | Последнее обновление — 13:14 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В «Укрэнерго» раскрыли масштаб субботних ударов
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Деятельность Лизаветы, Анналены, Урсулы, Борреля etc., несомненно, является порнографией, последствия которой будущим ремонтникам европейского дома придется очень долго расхлебывать.
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Для противостояния крайне изощренной форме неоколониализма – монополии мировой финансовой системы и эмиссии сверхвалюты в виде доллара США – требуется деколонизация на принципиально иной, опережающей технологии.
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Как бы странно это ни звучало, но каждый, например, российский гражданин, выезжающий на любую несуверенную территорию: в Евросоюз, или Грузию, или Таиланд, или еще в какую-нибудь американскую криптоколонию, может быть схвачен американскими спецслужбами.
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На фото – один из вариантов внешнего облика перспективного российского скоростного поезда. Компания РЖД предложила всем желающим проголосовать за то, какой из этих вариантов выглядит лучше всего
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В Швеции обнародовали подводные снимки с места ЧП на «Северном потоке». На кадрах виден ровный край трубы и деформированные металлические участки разрушенного газопровода. По информации шведской прессы, трещины на трубе имеют общую протяженность более 50 метров. Специалисты провели съемку благодаря подводному беспилотнику, который погрузился дно Балтийского моря
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом в Ейске почти сразу после взлета. В итоге возник крупный пожар, пострадало не менее 15 квартир. Авария произошла, по предварительным данным, из-за отказа двигателей
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость
Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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19:30
собственная новость
Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
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Историк Кикнадзе: Операция «Запад» ликвидировала множество ячеек украинских националистов
Историк напомнил, как в прошлом веке советские власти боролись со сторонниками идей Бандеры
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После проведения на территории Западной Украины операции «Запад» усилилось и ускорилось разложение среди бандеровцев, сказал газете ВЗГЛЯД военный историк Владимир Кикнадзе. Накануне исполнилось 75 лет с начала операции «Запад» по выселению вглубь территории СССР антисоветски настроенной части населения Западной Украины, активно поддерживающей бандеровские банды.
«Операция «Запад» ослабила и позволила ликвидировать многие ячейки украинских националистов. Выселялись не только члены семей националистов и радикалов, но и близкие родственники, которые обеспечивали связь с подпольем, помогали едой, информацией», – рассказал член научного совета Российского военно-исторического общества доктор исторических наук Владимир Кикнадзе.
Главной причиной для проведения операции «Запад» историк назвал рост в 1946 году на территории Западной Украины числа террористических и диверсионных атак с участием бандеровцев. Если годом ранее нападения на людей совершались в основном в лесу, то теперь угроза возникла для жителей городов. В целом националисты старались полностью парализовать всю деятельность на Западной Украине: колхозы, совхозы, остановить движение по железным и шоссейным дорогам, уничтожалась техника и различная инфраструктура.
Происходили нападения на воинские части, на работников участковых избиркомов. Часто жертвами становились и сами сторонники бандеровских идей, те, кто решался воспользоваться возможностью сдаться с повинной. На территории Галиции, Буковины и Волыни банды Украинской повстанческой армии* (УПА*), насчитывающие более 90 тыс. человек, в течение 1944-1945 годов совершили более 14 тыс. террористических и диверсионных акций, в результате которых погибло 30 тыс. человек.
«Эта сверхнегативная статистика стала поводом для местных органов правопорядка обратиться в мае 1947 года в Москву с предложением подготовить и провести на государственном уровне большую операцию по выселению значительного количества семей осужденных, убитых и находящихся на нелегальном положении. Это предложение было поддержано ЦК ВКП(б) 13 августа того же года», – напомнил историк.
У советских властей на тот период уже был положительный опыт по выселению членов семей наиболее активно настроенных националистов и бандитов. В частности, такие операции проводились весной и летом 1941 года. Тогда выселили 11 тыс. человек. «Затем такие практики имели место с 1944 по 1946 год. Это касалось максимум сотни семей и такие действия оформлялись решением особого совещания при НКВД, МВД СССР», – отметил Кикнадзе.
В результате операции «Запад» 20 тыс. семей из западных районов Украины были распределены по предприятиям угольной и сельскохозяйственной промышленности Сибири и Казахстана. Только в район Карагандинского угольного бассейна было направлено 3 тыс. семей. «Операция готовилась два месяца и в целом прошла успешно, хотя и были некоторые недостатки на местах, когда у националистов и бандитов появлялась возможность заблаговременно скрыться», – указал историк.
Кикнадзе подчеркнул, что главная цель операции «Запад» заключалась в том, чтобы дать возможность бандитам прекратить террористическую и диверсионную деятельность, а также сохранить жизни членам переселяемых семей. «Во-вторых, ставилась цель защитить мирное население Западной Украины и дать им возможность обустраивать мирную жизнь», – напомнил собеседник.
Деятельность украинского подполья и националистов продолжалась на территории Западной Украины вплоть до середины 50-х годов, «но в гораздо меньших масштабах». «После амнистии, которую провел Никита Хрущев (она касалась 1 млн 200 тыс. человек, в том числе тех, кому запрещалось проживать в определенных местностях и городах), на свободу вышли десятки тысяч осужденных бывших бандеровцев. Через какое-то время они были реабилитированы, члены их семей получили возможность вернуться к своим местам проживания. Это создало предпосылки к возрождению идеологии бандеровщины, крайнего украинского национализма, то, к чему подошли к концу 80-х началу 90-х годов и что сегодня приняло крайне радикальные формы», – пояснил Кикнадзе.
Командир дивизии США допустил ввод американских войск на Украину
CBS News: Командир дивизии США заявил о готовности американских войск войти на территорию Украины в случае эскалации
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Командир 101-й дивизии воздушно-десантных войск США, которую Вашингтон разместил в Европе на фоне обострения отношений между Россией и НАТО, заявил о готовности американских войск войти на Украину в случае военной эскалации или атаки на НАТО вопреки уверениям Белого дома, сообщил телеканал CBS News.
Как отмечается в публикации, 101-я воздушно-десантная дивизия армии США была размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, передает РИА «Новости».
В материале говорится, что командир «Кричащих орлов» несколько раз сообщил телеканалу, что они готовы к сражению уже ближайшей ночью и, хотя они прибыли для защиты территории НАТО, если возникнет военная эскалация или будет совершена атака на НАТО, то они полностью готовы пересечь границу и зайти на территорию Украины.
По имеющимся у телеканала сведениям, 101-я воздушно-десантная дивизия США «Кричащие орлы» представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тыс. американских военнослужащих, размещенную на территории Румынии.
Напомним, в августе представительство США в НАТО сообщило, что перебросили в Европу в рамках усиления восточного фланга альянса военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии армии США, которая принимала участие во Второй мировой войне. В том же месяце профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs выразил мнение, что сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов.
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Сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него санкции
Единственный сын Фридмана назвал себя украинцем и попросил снять с него персональные санкции
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Сын миллиардера Михаила Фридмана Александр Ожельский в видеообращении на видеохостинге YouTube назвал себя украинцем и попросил Киев снять с себя «несправедливые» персональные санкции со стороны властей Украины.
Ожельский в видеообращении, опубликованном на личной странице в Instagram* (соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta*, которую суд в России признал экстремистской организацией и запретил), выразил удивление, что Киев не принял во внимание его отношение к специальной военной операции России на Украине. По словам Ожельского, он с первого дня выступает против спецоперации России и ходил на митинги в поддержку Украины в Лондоне. Сын Фридмана также завил, что сейчас живет в Дубае, покинул Россию 24 февраля и больше в Российскую Федерацию не возвращался и не планирует, хотя оставил там друзей и бизнес, сообщает Forbes.
Сын миллиардера назвал введение санкций со стороны Украины настолько несправедливым и нечестным, насколько это вообще возможно. Ожельский заявил, что считает себя украинцем, у него на Украине якобы есть родные и он привык туда ездить.
Напомним, 1 октября СНБО ввел санкции против российских предпринимателей Олега Дерипаски и Михаила Фридмана, а также украинских политиков Виктора Медведчука и Виктора Януковича.
В МИД объяснили необходимость разговора министров обороны России и США
Дипломат Гаврилов: Вашингтон инициировал разговор министров обороны России и США для исключения рисков и случайностей
Состоявшийся по инициативе Вашингтона разговор министров обороны России и США Сергея Шойгу и Ллойда Остина был необходим для устранения недопонимания и исключения рисков, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Отвечая на вопрос о целях разговора Шойгу и Остина, Гаврилов в эфире телеканала «Россия-24» указал на необходимость устранить недопонимание между Россией и США, чтобы не было случайностей. По его словам, российская и американская стороны работали над предотвращением инцидентов на море, в воздушном пространстве над кораблями и в более глобальном – ядерном аспекте. Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил важность этих контактов и того, что американцы сделали первый шаг в этом направлении, передает ТАСС.
Ранее в пятницу в российском военном ведомстве сообщили, что Шойгу обсудил с Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Накануне российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что отношения России и США находятся в крайне плохом состоянии, однако Москва и Вашингтон обречены на разговоры о стратегической стабильности.
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ВДВ России уничтожили батальон ВСУ с танками из Македонии и Словении
Воздушно-десантные войска России уничтожили батальон Вооруженных сил Украины на танках из Македонии и Словении
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Российские десантники уничтожили на криворожском направлении батальон украинских вооруженных формирований, укомплектованный танками Т-72 из Македонии и Словении в рамках программы помощи от стран НАТО, свидетельствуют видеокадры досмотра сожженной техники ВСУ на поле боя.
В результате успешной обороны на криворожском направлении одним из десантных подразделений российской армии был полностью уничтожен 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинских военных вместе с танками Т-72, поставленных Украине по программе помощи от стран НАТО. Также на кадрах можно увидеть уничтоженные МТЛБ и БРДМ противника, передает РИА «Новости».
Накануне в Минобороны сообщали, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на Николаево-Криворожском направлении в районе пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области, однако благодаря введенному танковому резерву российские войска уничтожили более 200 украинских военнослужащих, 14 танков, 16 бронемашин ВСУ.
Напомним, в начале августа Северная Македония передала Украине танки. Москва назвала большой ошибкой передачу Северной Македонией танков Т-72 Украине. О поставках танков на Украину Словенией в сентябре заявляла министр обороны Германии Кристина Ламбрехт.
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Украина ввела особый документ для возвращающихся из России граждан
Премьер-министр Украины Шмыгаль: Киев вводит специальные документы для граждан, возвращающихся из РФ
Правительство Украины решило ввести специальное удостоверение личности для граждан, которые желают вернуться на Украину из России, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль в своем Telegram-канале написал, что правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение на Украину.
По его словам, такой документ могут получить члены семей украинских граждан, которых якобы «депортировали» в Россию. Для этого им нужно обратиться в Государственную миграционную службу Украины или в министерство реинтеграции, указал премьер, передает РИА «Новости».
Сколько сейчас таких граждан, есть ли они вообще, для каких целей вводится этот специальный документ, отличающий одних граждан от других, Шмыгаль не уточнил.
Ранее сообщалось, что украинское руководство на совещании согласовало проект закона об уголовной ответственности за получение паспорта российского гражданина.
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Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США
Минобороны: Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США Остином
Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине, сообщили в российском военном ведомстве.
По сообщению Минобороны, в пятницу прошли телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны США Ллойда Остина, в ходе которых обсуждалась ситуация на Украине и актуальные проблемы международной безопасности, передает ТАСС.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов обсудил с председателем КНШ ВС США Марком Милли ситуацию на Украине.
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В Херсонской области за сутки отбиты две попытки наступления ВСУ, уничтожено более 120 украинских военных
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За последние сутки на Николаево-Криворожском направлении российские войска сорвали две попытки наступления подразделений ВСУ в составе ротных тактических групп возле населенных пунктов Давыдов Брод и Сухой Ставок Херсонской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Предотвращены попытки ночного проникновения в тыловые районы до 20 диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Огнем российской артиллерии уничтожены более 120 украинских военнослужащих, шесть бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
У населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен ангар с украинской военной техникой иностранного производства, отчитались в Минобороны.
Подразделения ВСУ на Запорожском направлении пытались мелкими группами атаковать российские позиции в районе Времевского выступа. Однако все атаки были отражены, противник отброшен на исходные позиции. Ликвидировано не менее 40 украинских военнослужащих, два танка, три бронемашины, перечислили в Минобороны.
Ударами армейской авиации, ракетных войск и артиллерии в районах Дробышево ДНР и Нововознесенское Херсонской области поражены три пункта управления и 69 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 167 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
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Компания «Укрэнерго» заявила об отключении света в Киевской области
Стало известно об отключении света в Киевской и нескольких других областей
Компания «Укрэнерго» сообщила о временных ограничениях потребления электроэнергии в ряде областей Украины.
Согласно сообщению в Telegram-канале компании, свет отключат в столице, а также Киевской, Черкасской, Черниговской и Житомирской областях.
Отмечается также, что свет пропал в Николаеве и Николаевской области.
При этом на энергообъектах Западной Украины слышны взрывы – в частности, в Ровенской, Волынской и Хмельницкой областях.
Ранее в офисе президента Украины заявили о критической ситуации с энергетикой. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы экономить электричество и воду.
До этого в одном из районов Киева после повреждения ТЭЦ пропали свет и вода. Кроме того, Владимир Зеленский призвал украинцев «сделать больше» для сокращения потребления электричества.
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Российские войска поразили восемь пунктов дислокации ВСУ и иностранных наемников
В восьми пунктах временной дислокации в районах населенных пунктов Камышеваха Запорожской области, Безыменное, Садок, Пятихатки Херсонской области, Артемовск, Краматорск ДНР, городов Николаев и Запорожье поражены подразделения ВСУ и иностранных наемников, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Под населенным пунктом Украинка Херсонской области и городом Запорожье уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Кроме того, у населенного пункта Новогригоровка Николаевской области уничтожено хранилище топлива, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников в районах Каховской ГЭС, населенных пунктов Новоандреевка ДНР, Скадовск, Высокое Херсонской области, перечислили в Минобороны.
В воздухе сбиты 33 снаряда американской реактивной системы HIMARS и две противорадиолокационных ракеты HARM, сообщил Конашенков.
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Воздушная тревога объявлена по всей Украине
«Страна.ua»: Сигналы воздушной тревоги звучат по всей Украине
Воздушная тревога утром в субботу звучит по всей Украине, сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».
Как пишет «Страна.ua», вся территория Украины находится под угрозой ракетного удара. Сигналы воздушной тревоги слышны в Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Харьковской, Одесской областях, передает РИА «Новости».
Как передает ТАСС, информацию с предупреждением в телеграм-каналах распространили главы Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской Ровненской и Черновицкой областей, а также мэр Хмельницкого.
По данным сервиса «Воздушные тревоги на Украине», сирены также звучат в Закарпатской и Львовской областях.
Между тем украинский телеканал «Пятый» сообщил о взрывах в Днепре.
Напомним, в субботу ночью воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.
В ряде районов Киева и области пропало электроснабжение
СМИ Украины сообщают о пропавшем электроснабжении в Киеве и области
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Электроснабжение вновь пропало в нескольких районах Киева и области, сообщает украинское интернет-издание «Страна».
«Из разных районов Киева и Киевской области сообщают об отключении света», – говорится в сообщении в Telegram-канале издания, передает РИА «Новости».
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские удары коснулись минимум половины мощностей генерации тепловой энергии в стране.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы.
Ранее эксперт объяснил газете ВЗГЛЯД военный смысл лишения Украины электричества.
Накануне власти Украины сообщили, что на территории страны сократят рабочий день и объем энергопотребления в домохозяйствах и на предприятиях страны, уменьшат количество рейсов общественного транспорта.
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В Запорожской области начали капитальный ремонт трассы в Крым
Врио губернатора Балицкий заявил о начале капитального ремонта трассы, соединяющей Запорожскую область и Крым
Рабочие приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги, соединяющей Запорожскую область и Крым, сообщил врио губернатора области Евгений Балицкий.
Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что ремонт трассы Мелитополь – Джанкой планировали в 2023 году, но дорога, соединяющая Запорожскую область с Крымом, была в очень изношенном состоянии, поэтому было принято решение начать работы уже в этом году.
Он также уточнил, что уже начато фрезерование верхнего слоя асфальта, планируется отремонтировать 120 км дороги с частичной заменой основания в местах образования провалов дорожного покрытия.
Ранее был назван срок полной интеграции Донбасса, Херсона и Запорожья в Россию.
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Россия обвинила США в попытке сделать Иран стороной конфликта на Украине
Глава делегации РФ на переговорах в Вене: США пытаются притянуть Иран в качестве стороны конфликта на Украине
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США намерены использовать утверждения о беспилотниках (БПЛА) с целью притянуть Иран как сторону конфликта на Украине, но эти попытки пока не приносят результата, заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Как отметил дипломат, американцы, по мнению России, пытаются притянуть Иран как участника, сторону конфликта на Украине, но это у них с трудом получается. Гаврилов отметил, что при этом нарушаются механизмы работы ООН, передает ТАСС.
Гаврилов подчеркнул, что Россия использует собственные беспилотники на Украине и никто и никогда не докажет, что это иранские БПЛА. Он заверил, что это российский аппараты, которые производит РФ. Он отметил, что об этом официально заявлялось уже в ООН.
Он обратил внимание на эффективность беспилотников «Герань-2», которые, по словам дипломата, сбить очень тяжело. Гаврилов отметил, что это новый элемент в боевой тактике, который играет большое значение: трудноперехватываемый, действует на расстоянии свыше 1 тыс. километров, может находиться в воздухе 12 часов, несет 50 кг боевой нагрузки, этот БПЛА очень сложно определить на радиолокаторах, потому что он поршневой. Он также отметил дешевизну производства такого оружия.
Гаврилов также напомнил о существовании других действенных российских БПЛА – беспилотниках «Ланцет», которые действуют на короткие дистанции и эффективны для атаки по боевым средствам, по пунктам управления и так далее, беспилотнике «Орлан-10», который активно как разведчик действует на глубину до 600 км.
Ранее Иран опроверг утверждения о поставке России оружия для ведения боевых действий на Украине. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал фейком заявления Украины и стран Запада о якобы имевших место поставках в Россию иранских беспилотников в нарушение резолюции СБ всемирной организации 2231.
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Эксперт объяснил значение новой турецкой ракеты
Военный эксперт Кнутов перечислил страны, которым угрожает турецкая ракета «Тайфун»
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Конечно, это сигнал для Греции, с которой у Турции крайне напряженные отношения. Однако Афины находятся под негласной защитой Парижа, поэтому не уверен, что «Тайфун» станет эффективным рычагом давления на соседнюю страну. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее президент Эрдоган заявил об успешных испытаниях новой турецкой баллистической ракеты, назвав их «посланием».
«Появление собственного баллистического оружия повышает репутацию Турции в глазах других стран НАТО, делает ее более сильным государством. Ведь баллистические ракеты собственного производства из стран НАТО выпускают только США, Франция и Великобритания. Остальные европейцы используют авиационные ракеты», – напоминает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
В любом случае, опасности для самих стран НАТО «Тайфун» не представляет – в силу своей слабой мощности, уверен эксперт, но баллистическая ракета собственного производства говорит о наличии у страны технологии по производству ракетных двигателей. «В целом это сигнал для всех стран, в том числе и для тех, что хочет дружить с Эрдоганом. Скажем, это государства Центральной Азии, в которых влияние Турции сегодня возрастает. Как известно, на фоне введенных против России санкций тот же Казахстан начал больше ориентироваться на Анкару», – сообщил Кнутов.
Впрочем, есть страны, которым стоит всерьез опасаться ударов «Тайфуна», например, Ливия, с которой Турция сейчас враждует, добавляет эксперт. Он сомневается, что новые ракеты могут угрожать России, хотя радиус их действия вполне позволяет достать, например, до Краснодара.
«У нашей страны, кстати, как и у Турции, на вооружении имеются зенитные ракетные комплексы С-400. Более того, у России есть ЗРК С-500, который с легкостью справится с «Тайфуном». Так что Эрдоган понимает, что угрожать нам ни при каких обстоятельствах смысла нет», – считает эксперт.
С другой стороны, оговорился эксперт, косвенно «Тайфун» можно использовать для давления на Москву в случае продажи Украине. «Сейчас Турция по всему миру продает свои «Байрактары». У этой ракеты – тоже огромный экспортный потенциал. Если Анкара начнет поставлять «Тайфуны» Киеву, она тем самым усилит свои позиции на переговорах с Москвой», – предупреждает эксперт.
Напомним, во вторник турецкая печать сообщила про успешные испытания баллистической ракеты «Тайфун» собственного производства. По данным издания Yeni Akit, испытания разработанной компанией Roketsan ракеты прошли в районе города Синоп, где ранее Турция испытывала ЗРС С-400. По данным издания, ракета поразила цель за 458 секунд на расстоянии 561 километр, передает ТАСС. Другие подробности учений и технические характеристики ракеты не приводятся. Между тем на вооружении ВС Турции стоят ракеты «Бора-1» (Bora-1) с радиусом поражения 280 км для систем залпового огня, которые должны заменить в войсках американские MGM-140 ATACMS.
В пятницу президент Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил сообщения газет, пишет РИА «Новости». «Теперь у нас есть «Тайфун», и это наше послание. Мы с удовольствием следим за этим», – подчеркнул президент в ходе одного из выступлений в Стамбуле.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что считает полезной недавнюю первую встречу глав Минобороны Греции и Турции, подчеркнув, что окна диалога с Анкарой всегда открыты. Премьера спросили, вызывает ли у него опасения испытание «Тайфуна». «Я не комментирую программы вооружений соседней страны и, очевидно, имею такое же требование к Турции: чтобы она не комментировала программы вооружений Греции. И, конечно, ясно, что все ходы всегда изучаются и оцениваются компетентными службами», – ответил премьер.
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Сорвана попытка ВСУ форсировать реку Жеребец в ДНР и ЛНР
Российскими войсками сорвана новая попытка ВСУ форсировать реку Жеребец на Краснолиманском направлении в районах Нововодяного Луганской народной республики (ЛНР) и Торского Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ в составе двух мотопехотных рот были остановлены и отброшены. Ликвидировано 25 украинских военнослужащих и две боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
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