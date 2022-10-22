Небензя отказался слушать постпреда Украины в Совбезе ООН

Постпред при ООН Василий Небензя не стал слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что не собирается слушать выступление украинского коллеги Сергея Кислицы, который позволил себе переход на личности в разговоре о российских дипломатах.

Уточняется, что Небензя в ходе заседания «заранее предупредил, что не планирует выслушивать «очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах СБ», подчеркнув, что это действие по какой-то причине доставляет Кислице «странное и порочное удовольствие», передает РИА «Новости».

Также постпред напомнил о недавних оскорбительных комментариях Кислицы в адрес российских дипломатов в соцсетях.

Ранее Кислица зачитал призыв к России немедленно прекратить специальную военную операцию, перечислив поддержавшие заявление страны. Их оказалось 54 из 193 государств, которые входят в ООН.

Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».