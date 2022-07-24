В США рассказали, «как Западу не удалось изолировать Россию»

Американский журнал National Interest опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».

Автор Марк Эпископос пишет, что Россия «все более изолирована от Запада и некоторых западных институтов», но визит главы российского государства Владимира Путина в Иран и состоявшиеся там встречи «указывают на иное, более тревожное явление», передает РИА «Новости».

«Несмотря на предпринимаемые европейскими и американскими политиками попытки создать единый глобальный фронт против Кремля, значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, открыто поддерживает то, как Россия видит конфликт», – говорится в статье.

В ней указывается, что соглашения по экспорту украинского зерна «завершили неделю российской дипломатии, направленной, по словам экспертов, на то, чтобы продемонстрировать крах западной кампании по политической и экономической изоляции Москвы».