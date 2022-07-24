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24 июля, воскресенье | Последнее обновление — 08:07 | vz.ru
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За 1941 годом следует 1945-й, за 1979-м – 1989-й. Конфликт 08.08.08 сменился крымской эйфорией, а мировая радость от русского футбольного гостеприимства случилась всего лишь четыре года назад. Не стоит думать, что история вдруг слезет с карусели.
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На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США рассказали, «как Западу не удалось изолировать Россию»
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Американский журнал National Interest опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Автор Марк Эпископос пишет, что Россия «все более изолирована от Запада и некоторых западных институтов», но визит главы российского государства Владимира Путина в Иран и состоявшиеся там встречи «указывают на иное, более тревожное явление», передает РИА «Новости».
«Несмотря на предпринимаемые европейскими и американскими политиками попытки создать единый глобальный фронт против Кремля, значительная часть незападного мира сохраняет нейтралитет или, как в случае с Китаем и Ираном, открыто поддерживает то, как Россия видит конфликт», – говорится в статье.
В ней указывается, что соглашения по экспорту украинского зерна «завершили неделю российской дипломатии, направленной, по словам экспертов, на то, чтобы продемонстрировать крах западной кампании по политической и экономической изоляции Москвы».
Во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. В пятницу представители Турции, России, Украины и ООН заключили в Стамбуле соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.
Глава МИД Германии раскритиковала Эрдогана за фото с Путиным
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Глава МИД Германии Анналена Бербок раскритиковала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за совместное фото с российским лидером Владимиром Путиным и его иранским коллегой Ибрахимом Раиси, сообщает газета Bild.
«То, что на этом фото есть турецкий президент, является вызовом, если говорить любезно», – передает РИА «Новости» ее слова.
Также министр иностранных дел отметила, что у Германии нет цели обманывать своих европейских соседей. «Мы не можем заменить танки по щелчку пальцев», – добавила Бербок, комментируя обвинения в вялых поставках бундестагом оружия Украине.
Напомним, во вторник в Тегеране состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции в астанинском формате. По итогам стороны приняли совместное заявление, в котором «подтверждена приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества России, Ирана и Турции в интересах достижения устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике», говорится на сайте президента России.
Кроме того, Владимир Путин призвал Иран и Турцию сделать дополнительные шаги по стабилизации ситуации в Сирии. «Особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властях территориях. Видим, что из данных районов исходят реальные угрозы преступности, экстремизма, сепаратизма», – цитирует ТАСС президента.
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Лавров раскрыл детали подписания «продуктовой сделки»
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Деполитизированный характер договоренности по украинскому зерну удалось сохранить стараниями делегации России, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Отрадно, что США и Евросоюз прекратили чинить препятствия достижению договоренностей по продовольствию. Использование США и их союзниками продовольствия в интересах геополитических авантюр «неприемлемо и бесчеловечно», – сказал Лавров, его слова приводятся на сайте МИД России.
По словам министра, «главной задачей договоренностей по продуктовому экспорту является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки».
Отмечается, что российская сторона рассчитывает на то, что для выполнения соглашений по украинскому зерну и экспорту российской сельхозпродукции будут предприняты все усилия.
Меморандум между Россией и ООН по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений будет действовать три года.
Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
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Шойгу сообщил об условиях досмотра судов с украинским зерном
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Досмотр судов, задействованных в вывозе украинской сельхозпродукции, будет производиться и на выходе, и на входе в Черное море, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
По его словам, в соответствии с соглашением, которое подписали Россия, Турция, представители ООН и Украина в Стамбуле, создается совместный четырехсторонний координационный центр, который будет досматривать суда, вывозящие украинскую сельхозпродукцию, передает ТАСС.
«Досмотр будет проводиться как на выходе, так и на входе в Черное море», – сказал Шойгу. Министр отметил, что Россия в контексте подписанных в Стамбуле четырехсторонних соглашений была заинтересована в досмотре судов, идущих в порты Украины, потому что он поможет избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) продолжить военные действия.
«Нас интересовало, чтобы была зафиксирована возможность досмотра судов, идущих в украинские порты. Дабы избежать завоза туда вооружения и военной техники, которые позволили бы продолжить те или иные действия со стороны Вооруженных сил Украины», – заявил Шойгу.
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
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В ООН рассказали о действиях в случае нападения на судно в Черном море
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В случае нападения на торговое судно, идущее в Черном море, урегулированием ситуации будет заниматься Совместный координационный центр (СЦК), заявил замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.
«Как предполагает абсолютно стандартная практика, когда есть стороны конфликта, вы следите за нарушениями договоренностей. Например, если открыли огонь, вы собираете две стороны и проводите оценку – кто что сделал, кто виноват», – приводит РИА «Новости» слова Гриффитса.
По его словам, в СЦК входят представителя России, Украины, Турции и ООН.
Стороны договариваются о «корректирующих мерах» для остановки боевых действий и предотвращении подобных инцидентов впоследствии. Замгенсека указал, что за нарушенные обещания сторона будет привлечена к ответу. В то же время Гриффитс обратил особое внимание на тот факт, что договоренность о прохождении судов не предусматривает принуждения.
«Это добровольная договоренность. Это не суд. Принуждение, если хотите, идет от публичности, придания огласке Совместным координационным комитетом нарушения с той или иной стороны. Это стандартная практика», –заключил Гриффитс.
Ранее Мартин Гриффитс заявил, что размер буферной зоны по бокам от морского коридора, по которому через Черное море будет вывозиться продовольствие Украины, пока не определен.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, что получает от этой зерновой сделки Россия.
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Временного поверенного в делах Швеции вызвали в МИД Турции
В связи с «провокацией сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК)» в городе Гетеборг временный поверенный в делах Швеции в Анкаре вызван в МИД Турции.
«Узнав о террористической пропаганде, проводимой сторонниками РПК в Гетеборге временный поверенный в делах посольства Швеции в Анкаре был вызван в министерство иностранных дел. В этом контексте, были подчеркнуты ожидания того, что виновные будут установлены, будут приняты необходимые юридические и судебные меры, а также конкретные шаги в свете обязательств, зафиксированных в «Тройственном меморандуме», подписанном в Мадриде», – приводит РИА «Новости» сообщение дипломатического источника.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара по-прежнему может заморозить процесс вступления в НАТО Швеции и Финляндии, если они не выполнят ее условия, касающиеся противодействия террористическим организациям.
Напомним, накануне саммита НАТО в Мадриде Швеция, Финляндия и Турция подписали меморандум по безопасности, который разблокировал начало переговоров о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Страны договорились усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.
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Шойгу прибыл в Стамбул на подпись документов по украинскому зерну
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Также планируется, что состоится двусторонняя встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, передает ТАСС.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Шойгу заявил о захвате США районов Сирии ради незаконной добычи нефти
Американские военные захватили и в настоящий момент удерживают контроль над рядом районов Сирии, где ведется добыча полезных ископаемых, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с турецким коллегой Хулуси Акаром.
«Американские военные цинично захватили и удерживают контроль над районами Сирии, где незаконно добываются углеводороды и фактически воруются полезные ископаемые у суверенного государства», – привели слова Шойгу в Telegram-канале Минобороны России.
Также Шойгу назвал пребывание военных США в Сирии нарушением международных норм и подчеркнул, что на развернутых американских базах, таких как Эт-Танф, ведется подготовка боевиков террористических формирований.
Ранее в Стамбуле состоялась двусторонняя встреча министров обороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара.
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Военная база Турции на севере Ирака подверглась обстрелу
Военная база Турции на севере Ирака в пятницу вечером подверглась ракетному обстрелу, сообщил телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на источники в местных силовых структурах.
Атака была совершена на лагерь Зликан, расположенный в районе Башика неподалеку от Мосула (провинция Найнава). В сторону военного объекта было выпущено три реактивных снаряда. По информации портала «Шафак ньюс», как минимум одна ракета взорвалась на территории лагеря. О возможных жертвах и пострадавших не сообщается. Ответственность за нападение взяла на себя группировка «Лива Ахрар аль-Ирак», которая назвала это местью за обстрел турецкими войсками провинции Дахук, передает ТАСС.
Напомним, в четверг Багдад в ответ на обстрел турецкой артиллерией туристического объекта в Иракском Курдистане отозвал из Анкары временного поверенного. В среду в результате обстрела турецкой артиллерией туристического объекта в провинции Дахук (входит в состав Иракского Курдистана) погибли девять человек, еще 22 получили ранения. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не имеет отношения к инциденту.
Напомним, Иракский Курдистан подвергается атакам Турции. Турция заявляет, что проводит операции против Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической.
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На Украине заявили о начале вывоза зерна в ближайшие недели
Украина ожидает, что экспорт зерна по морю начнется в ближайшие недели после того, как в Стамбуле подписали соответствующее соглашение, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, подписавший документ от украинской стороны.
«Сегодня в Стамбуле по предложению ООН и Турции была подписана инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов. Речь идет о разблокировании трех портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный», – передает ТАСС слова Кубракова, которые он опубликовал в Facebook* (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta*, которая признана в России экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Ранее Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Росатом приступил к строительству четвертого блока АЭС «Аккую» в Турции
В Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС «Аккую» – госкорпорация «Росатом» приступила к заливке бетона в основание.
Старт заливке первого бетона под фундаментную плиту энергоблока № 4 дали генеральный директор Росатома Алексей Лихачев и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез, передает ТАСС.
«Заливка первого бетона означает смену статуса: четвертый блок появится в списке МАГАТЭ как официальный строящийся атомный энергоблок», – отметил Лихачев, выступая на церемонии начала строительства.
Напомним, что в 2020 году в Турции началось строительство второго блока АЭС «Аккую».
Проект реализуется на основании межправительственного соглашения о сотрудничестве в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке Аккую в Турецкой Республике, заключенного между Россией и Турцией 12 мая 2010 года. Госкорпорация «Росатом» является мажоритарным акционером компании «Аккую нуклеар», принявшей на себя обязательства по проектированию, строительству, обслуживанию, эксплуатации и выводу из эксплуатации станции. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. После ввода в эксплуатацию и вывода на полную мощность АЭС «Аккую» будет вырабатывать около 35 млрд киловатт-часов в год. По прогнозам, электростанция покроет до 10% потребностей Турции в электроэнергии.
Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не планирует прекращать сотрудничество с Москвой по газовым проектам и атомной электростанции «Аккую».
СМИ: Договоренности по зерновому вопросу будут подписаны в пятницу
Подписание договоренности по зерновому вопросу может состояться в пятницу в Стамбуле, стороны, судя по всему, решили остававшиеся вопросы, заявил источник в ООН.
«Похоже, что все вопросы по зерну решены и завтра в Стамбуле действительно состоится подписание договоренности», – цитирует источник РИА «Новости».
Накануне член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: «Одесса», «Южный» и «Черноморск».
Кроме того, президент Турции Тайип Эрдоган также заявил, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, России, Украины и ООН на текущей неделе.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вернуть российское продовольствие и удобрения на рынки. В свою очередь замглавы МИД России Сергей Вершинин в ходе выступления на мероприятии высокого уровня ГА ООН по борьбе с продовольственным кризисом заявил, что западные санкции против России препятствуют экспорту продовольствия и стали оружием против продовольственной безопасности во всем мире.
Шойгу заявил об ответственности Киева за безопасность вывоза зерна в водах Украины
Безопасность зернового коридора в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должна быть обеспечена Киевом, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Стамбуле.
«Безопасность в территориальных водах Украины, включая противоминные мероприятия, должен обеспечивать Киев», – сказал Шойгу после подписания документа о вывозе зерна, передает РИА «Новости».
По его словам, подписание документа о вывозе зерна стало возможно благодаря посредничеству Турции и ООН. Министр заявил, что Москва рассчитывает на ответственное выполнение предусмотренных документами мер, которые станут вкладом в решение задач мировой продовольственной безопаности.
Напомним, в пятницу Россия, Турция, Украина и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие
Соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна помогут стабилизировать мировые цены на продукты, которые и так были «на рекордных уровнях» еще до конфликта на Украине, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.
«В частности, инициатива, которую мы только что подписали, открывает путь для значительных объемов коммерческого экспорта продуктов питания из трех ключевых украинских портов на Черном море – Одессы, Черноморска и Южного», – цитирует РИА «Новости» Гуттереша.
По его словам, отправка зерна и запасов продовольствия на мировые рынки поможет преодолеть глобальную нехватку в поставках продуктов и «снизить давление на высокие цены».
Также он Антониу Гутерреш объявил о создании совместного координационного центра в Стамбуле для мониторинга за вывозом зерна из портов Украины.
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
Напомним, 15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Цены на пшеницу в Чикаго начали падать после заключения «продуктовой сделки»
Стоимость пшеницы на Чикагской бирже ускорила падение до 5% после подписания в Стамбуле многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.55 мск июльский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже дешевел на 5,07%, до 7,65 доллара за бушель. Некоторое время цены на пшеницу демонстрировали снижение на 3–4%, а минутами ранее ускорили его. Показатель находится на минимуме с февраля, передает РИА «Новости».
В пятницу Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Позже министр обороны Сергей Шойгу разъяснил суть подписанных в Стамбуле документов по «продуктовой сделке».
Ранее Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН, при этом Россия отдельно подписала договор.
Напомним, что в пятницу Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
На прошлой неделе в Стамбуле прошли переговоры делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. Российская сторона подготовила и предоставила пакет предложений.
15 июля официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что участники совещания по «зерновому вопросу» в Турции 13 июля в основном поддержали предложения России, в ближайшее время работа по формированию итогового документа «Черноморская инициатива» будет завершена.
Эрдоган назвал сроки начала работы зернового коридора
Безопасный коридор в Черном море для урегулирования продовольственного кризиса начнет действовать в ближайшие дни, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«С началом действия безопасного коридора в ближайшие дни будет сделан большой шаг в направлении решения этого вопроса», – сказал Эрдоган на церемонии подписания соглашения по решению продовольственной проблемы в Стамбуле, сообщает РИА «Новости».
В пятницу в Стамбуле состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
В пятницу знакомый с переговорами в Стамбуле источник заявил, что безопасный коридор для прохода судов с зерном в Черном море начнет действовать в ближайшие недели.
В среду член украинской делегации на переговорах Рустем Умеров сообщил, что экспорт зерна с Украины планируется осуществлять через три порта: Одесса, Южный и Черноморск.
Напомним, в Стамбуле прошли четырехсторонние переговоры с представителями Турции, ООН, Украины и России по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов. Российская делегация, куда входят представители Минобороны, на переговорах в Стамбуле предложила решение по вывозу сельхозпродукции из черноморских портов.
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