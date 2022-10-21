ЛДПР призвала создать в новых регионах Свободную экономическую зону

Депутат Госдумы Кошелев оценил ход восстановления новых регионов России

«Сейчас над восстановлением Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей работает порядка 35 тысяч человек. Там восстановлено порядка полутора тысяч объектов, и темпы восстановления мы будем наращивать», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР). Он принял участие в круглом столе, посвященном развитию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Уже принято решение об отмене таможенных постов, стоявших до сих пор между этими регионами и РФ, поэтому теперь быстрее доставлять туда стройматериалы», – пояснил первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев.

«Подойдем к этой работе со всей ответственностью. И, конечно, будет построено то, чего не хватало, и модернизировано то, что не ремонтировалось десятилетиями. Например, до конца года в Донбассе планируется восстановить порядка 1,3 тыс многоквартирных домов и более 14 тысяч объектов ИЖС», – сказал депутат.

Кошелев принял участие в круглом столе «Вклад бизнеса в восстановление новых территорий», который в пятницу организовала ЛДПР. На него были приглашены представители крупных российских компаний, заинтересованных в развитии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Новые регионы нельзя воспринимать как «груз» для бюджета России – в них кроется огромный потенциал придания импульса развития всей экономики страны, заметил со своей стороны руководитель партии Леонид Слуцкий.

«В связи с этим ЛДПР выступает за создание Свободной экономической зоны на новых территориях. Фракция подключится к разработке такого законопроекта», – заверил он. Для этого нужен отдельный федеральный закон, предусматривающий льготный режим для предпринимательской деятельности, в том числе в части таможенных сборов и платежей, а также привлечения и освоения инвестиций, добавил спикер.

Кроме того, указал парламентарий, нужен механизм сохранения большей части региональных доходов в местном бюджете. «В результате развития новых регионов может произойти прирост в десятки процентов ключевых общероссийских показателей, например, добычи угля, металлургии, зерновых», – отметил он.

Поэтому, по словам Слуцкого, главная задача федерального правительства – быстро найти «реперные точки» по восстановлению новых территорий и создать отдельную госпрограмму под эти задачи. «В национальных проектах не только экономической и инфраструктурной направленности должны появиться отдельные федеральные проекты, посвященные новым территориям», – убежден он.

Одна из главных проблем новых территорий – нехватка кадров, потому что многие уехали из-за боев в другие регионы России, добавил Слуцкий, поэтому важнейшая задача Москвы – стимулировать профессионалов возвращаться на малую родину. Помимо этого, сказал он, ЛДПР подключится и к разработке законодательных механизмов защиты работающих в новых регионах компаний от потенциальных санкций США и ЕС.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что интеграция Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Россию по планам закончится к 2026 году. Думские партии уже активно включились в возрождение полноценной жизни в новых регионах РФ – от раздачи гумпомощи и поддержки социально незащищенных жителей до восстановления инфраструктуры.

На круглом столе выступили и представители бизнеса. «На сегодня мы уже открыли программу кредитования, есть большой объем заявок, связанный как с развитием инфраструктуры, так и с различного рода промышленным комплексом», – сказал, в частности, старший вице-президент Промсвязьбанка Алексей Будаев. «Невозможно кредитовать на новых территориях по тому уровню ставок, который сейчас на рынке. Активно обсуждаем с министерствами предложения и надеемся, что в ближайшее время они будут услышаны и реализованы», – добавил он.

Кроме того, по мнению участников дискуссии, новым территориям свойственны проблемы с налогами, поиском новых сотрудников, страховкой и так далее.