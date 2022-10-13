Канцлер Германии заявил о «крестовом походе» Путина против либеральной демократии

Взгляд
13 октября, четверг  |  Последнее обновление — 16:12  |  vz.ru
Разделы

Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

Россия делает газовый подарок Турции Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Российский президент сделал неожиданное предложение Турции – превратить ее в газовый хаб в Европе. От такого подарка обычно никто не отказывается. Однако для России этот проект нельзя назвать безрисковым. Что именно может предложить Москва Анкаре и в чем заключаются риски? Подробности...
Перейти в раздел…

Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

«Зерновая сделка» помогла Киеву организовать теракт против Крымского моста vk.com/myfeo_ru/Global Look Press
Теракт против Крымского моста выявил серьезный изъян для безопасности России в «зерновой сделке». Она предусматривает, что корабли с зерном досматриваются только в турецких проливах. Вышедшее же из Одессы судно со взрывчаткой смогло спокойно зайти в Дунай. Разрыв «зерновой сделки» проблему не решит – после ухода с острова Змеиный Россия потеряла контроль над этим сектором Черного моря. Какие есть варианты? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

Момент задержания одного из подозреваемых в подготовке терактов на территории России ЦОС ФСБ РФ/ТАСС
ФСБ России оперативно раскрыла картину того, кто и каким образом доставил взрывчатку, сработавшую в итоге на Крымском мосту. В тайной операции участвовало множество людей, а управляла ей военная разведка Украины. Почему все это стало возможным и каким образом взрывчатка без проблем преодолела сразу несколько границ, в том числе и российскую? Подробности...
Перейти в раздел…

Эстония шантажировала епископа Русской церкви

Митрополит Евгений Сайт МДА.
«Не разделяю слова Святейшего патриарха Кирилла». Такое заявление Эстония вынудила сделать митрополита Эстонской православной церкви Евгения. На первый взгляд, эти слова кажутся едва ли не бунтом против руководства российского православия. Так ли это на самом деле, каковы реальные причины происходящего – и что такого сказал глава РПЦ? Подробности...
Перейти в раздел…

Киевский режим стал источником государственного терроризма

Властям оперативно удалось ликвидировать пожар и приступить к оценкам восстановительных работ Крымского моста Елена Якимова/ТАСС
Нанесен удар по знаменитому Крымскому мосту, связывающему полуостров с основной территорией России. Это ЧП уже называют террористическим актом, а Украина фактически признала свою за него ответственность. Иначе говоря, Киев сам приравнял себя к террористам, подрывающим гражданскую инфраструктуру. Подробности...
Перейти в раздел…

Европа убеждает в своей неадекватности

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Европейцы не могут начать говорить себе правду о собственном положении в мире. Максимум, что может позволить себе главный представитель дипломатии Евросоюза – продолжать убеждать человечество в своей неполной адекватности. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Кредитные каникулы для мобилизованных отвечают интересам всех

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
У каждой меры социальной поддержки есть своя цена, и порой весьма немалая. Но когда дело касается интересов банков, наши сограждане особенно бескомпромиссны. Подробности...

Спецоперация обрела свое лицо

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
У командования спецоперации появилось имя, страшное для врага (Генерал Армагеддон), но славное для истории русского оружия. А мы, военно-гражданское общество России, продолжим поддерживать нашу армию и помогать фронту. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
Перейти в раздел…

Как спецоперацию изменит зима

Как США и НАТО обманули СССР

Как наказать нацистов Прибалтики

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия нанесла массированный ракетный удар по инфраструктуре Украины

В понедельник стало известно о массированном ракетном ударе по военной и гражданской инфраструктуре Украины. Наибольшее число прилетов высокоточных снарядов пришлось по объектам на территории Киевщины и Львовщины. Минобороны России сообщило, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены
Подробности...

Россиянка Анна Кикина отправилась к МКС на корабле Crew Dragon

В среду россиянка Анна Кикина в составе интернационального экипажа отправилась к Международной космической станции (МКС) на американском корабле Crew Dragon. Пуск произошел с космодрома на мысе Канаверал. Это второй полет в рамках соглашения Роскосмоса и НАСА
Подробности...

Оба газопровода «Северный поток» выведены из строя

На газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» обнаружены три утечки газа. Европейские чиновники считают диверсию одной из наиболее вероятных причин повреждения. В Швеции сообщили о двух мощных взрывах в районах ЧП
Подробности...
Перейти в раздел…
21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
Подробности...
20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
Подробности...
19:30
собственная новость

Названы сроки создания модельных библиотек в Ставрополье

Модельные библиотеки откроют в Благодарненском, Георгиевском и Левокумском округах Ставрополья в 2022 году по нацпроекту «Культура», сообщила министр культуры края Татьяна Лихачева.
Подробности...
Перейти в раздел…
Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?
  • Да

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
Стоит ли в ответ на запрет на Украине российской музыки ввести аналогичные меры против украинской музыки в России?
  • Да

  • Нет
Когда вы ожидаете завершения специальной военной операции на Украине?
  • До конца 2022 года

  • До лета 2023 года

  • До конца 2023 года

  • После 2023 года

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: При попытке теракта на «Турецком потоке» задержаны диверсанты
    Российские силы освободили два пригорода Артемовска в ДНР Эрдоган с интересом принял предложение Путина о создании газового хаба Пятнадцать стран Европы начали создание собственной системы ПВО «Sky Shield» В Британии заявили об улучшении экономической ситуации в России
    Военкомат подтвердил гибель пяти мобилизованных из Челябинской области В российские СИЗО доставлены более 400 боевиков «Азова» Захарова: Главный дипломат Украины Кулеба признался в терроризме Производство электродвигателей для БПЛА начали в России
    При отражении атак ВСУ уничтожено свыше 220 украинских военных МИД объявил демарш послам трех стран в связи с расследованием диверсий на «Северных потоках» Шольц заявил о «крестовом походе» Путина против либеральной демократии В ФРГ зарегистрировано 162 тыс. мужчин-беженцев с Украины призывного возраста

    Главная тема


    Эстония шантажировала епископа Русской церкви

    верховный представитель ЕС


    Боррель пригрозил уничтожить армию России, не применяя ядерное оружие

    «попытка спастись»


    Эксперты оценили озвученный в США «потолок цены» на российскую нефть

    резолюция ГА ООН


    Сенатор Климов: Новые границы России не требуют никакого международного признания

    Видео

    спецоперация на Украине


    Теракт на Крымском мосту вынуждает Россию брать Одессу

    энергетический кризис


    Как Россия превратит Турцию в газовый хаб

    массированные ракетные удары


    Украина теряет электричество и американскую связь

    переброска взрывчатки


    Украинский террор пришел в Россию через Эстонию и Армению

    настоящая история


    Как Россия сберегла свой ядерный щит

    нет худа без добра


    Александр Разуваев: Проблема инфляции для США даже серьезнее, чем проблема госдолга

    запрет музыки


    Андрей Полонский: Украинская культура как доказательство нашей правоты

    пределы возможных конфликтов


    Глеб Простаков: Энергия заставляет дружить всех со всеми

    на ваш взгляд


    Примет ли армия Белоруссии непосредственное участие в спецоперации на Украине?

    Канцлер Германии заявил о «крестовом походе» Путина против либеральной демократии

    Канцлер Германии Шольц назвал спецоперацию России «крестовым походом» Путина против либеральной демократии
    		    13 октября 2022, 15:43
    Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита по прогрессивному управлению в Берлине заявил, что спецоперация России на Украине является частью «более широкого крестового похода против либеральной демократии».

    По его словам, президент России Владимир Путин и его приближенные дали понять это «очень определенно», сообщает издание DW.

    Напомним, 30 сентября, когда главы Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о вхождении в состав России, Владимир Путин произнес речь. В ней российский лидер дал оценку США, отметив, что для них важно, «чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов», чтобы все государства мира оставались элементами неоколониальной системы, объектами грабежа, зависимыми от власти доллара и технологического диктата.

    Также Путин тогда заявил, что диктатура Запада направлена против всех обществ, это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма. Президент сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из Нагорной проповеди.


    В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
    		    13 октября 2022, 08:24
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

    Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.

    Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.

    Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (58)
    Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
    Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины

    13 октября 2022, 10:59

    Текст: Александра Юдина

    В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.

    Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (19)
    Раскрыт план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе
    Силовики сорвали план «Правого сектора» по организации беспорядков в Мелитополе

    13 октября 2022, 08:51

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Члены экстремистской организации «Правый сектор*» планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.

    По его словам, некий Абакар Исаев, находящийся в федеральном розыске в России, должен был указать, где в городе находятся три гаража с оружием, которые завез туда для организации беспорядков сотрудник СБУ, передает РИА «Новости».

    Силовики установили его контакты и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих экстремистов задержали. Оба они признались в совершении преступления.

    Кишинец входит в «Правый сектор*»* с декабря 2014 года. В его задачи входили порча советских памятников и выявление пророссийски настроенных граждан.

    Напомним, в среду в Мелитополе произошел взрыв. Сработало СВУ, пострадавших нет. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (3)
    Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
    		    13 октября 2022, 10:43
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

    Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.

    Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей. 

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска. 

    Коментарии (12)
    Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
    Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
    		    13 октября 2022, 08:59
    Фото: Пресс-служба президента Казахстана/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.

    «Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, которое он сделал на Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.

    По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.

    Путин заявил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности в рамках региона. Он подчеркнул, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики Афганистан оказался не способен без помощи решать связанные с террористическими угрозами проблемы, передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
    		    13 октября 2022, 12:13
    Фото: Минобороны РФ
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.

    По сообщению в Telegram-канале Минобороны, националисты на БМП и танках атаковали позиции российских ВДВ, чтобы провести разведку и прорвать оборону. Нападающих обнаружили с беспилотника, а расчеты ПТРК «Штурм-С» и «Корнет» российских десантников приступили к уничтожению противника.

    В результате украинской атаки были уничтожены пять БМП, четыре танка и более 20 человек. Бежавшие после безуспешной атаки украинцы побросали на поле боя своих убитых и раненых.

    Напомним, 10 октября подразделения ВДВ с помощью беспилотника обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и ПТРК, уничтожив шесть танков и иностранную технику.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (23)
    Певица Цыганова выпустила клип о ЧВК «Вагнер»

    13 октября 2022, 00:52

    Российская певица Виктория Цыганова выпустила трек и клип о ЧВК «Вагнер».

    В новой песне исполнительница спела о бойцах ЧВК «Вагнер», а в клипе проводится аналогия между современными бойцами и воинами из прошлого. 

    «Так давай же, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай. Поднимай легким взмахом смычка наша русская ЧВК», – спела певица.

    «Это безумно воодушевляет! Спасибо огромное за эту песню и за сам клип», «Работайте, братья! Работай, Вика!», «певице спасибо за поддержку воинов», такие комментарии оставили пользователи под видео.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что многие российские актеры, музыканты и спортсмены поддержали усилия России по демилитаризации Украины, среди которых и Виктория Цыганова.

    Коментарии (8)
    Путин передал звезду Героя России дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры
    		    12 октября 2022, 17:05
    Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной Корса), которая была посмертно удостоена звания Героя России, и передал ей награду.

    Путин передал награду дочери Корсы и сказал, что она была абсолютно мужественным, знаковым человеком для Донецкой республики. По словам президента России, Качуру очень многие уважали и любили, передает РИА «Новости».

    Ольга Качура находилась у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом «Град» в Горловке, воевала в Иловайске, Авдеевке и Дебальцево. Погибла 3 августа под огнем артиллерии.

    С воинскими почестями 4 августа была похоронена на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».

    В тот же день президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя России.

    Напомним, 25 августа в Новокузнецке заложили памятный камень на месте строительства Площади защитников Донбасса, основой композиции который решено сделать памятник Герою России и Донбасса Ольге Качуре.

    Коментарии (8)
    Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
    		    13 октября 2022, 14:47
    Фото: Минобороны РФ

    За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.

    Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.

    За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.

    Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.

    Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
    Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде

    13 октября 2022, 14:37

    Текст: Александра Юдина

    Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.

    По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.

    Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.

    Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».

    Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.

    «Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.

    В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.

    Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (6)
    Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
    		    13 октября 2022, 14:36
    Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Шишкова

    В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».

    Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.

    Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (11)
    Оператор беспилотников рассказал о коптерных таранах в ходе спецоперации
    Командир НМ ДНР Тарик: Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии

    13 октября 2022, 13:23

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Борьба с коптерами в рамках спецоперации ведется как при помощи «дронобойных ружей», так и с использованием тарана, рассказал командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик.

    Тарик рассказал, что знает про несколько случаев удачных таранов, но в основном для борьбы с украинскими дронами используются так называемые дронобойки, которых, по словам командира, в ходе спецоперации не хватает. Тарик рассказал о случаях, когда операторы БПЛА шли на таран, сохраняя при этом свой аппарат и сбивая беспилотник противника. Для этого, по словам офицера, необходима определенная траектория, передает РИА «Новости».

    По его словам, операторов коптеров не учат приемам воздушного тарана, потому что в ходе учений будет слишком большой расход беспилотников.

    Обучение коптерщиков приемам воздушного тарана пока не ведется, так как при практических занятиях это будет сопряжено с высоким расходом учебных БПЛА.

    Он пояснил, что в бою должна создаться определенная ситуация, «когда ты ее (машину противника) заметил, скорость, угол атаки... Ну и это такой уже размен идет. Раз на раз», – подчеркнул Тарик.

    Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии, отметил он.

    Тарик рассказал, что, по его мнению, оператор коптера должен быть в каждом взводе. Свои аппараты должны быть у танкистов, у минометчиков, у разведки, даже у медиков, потому что даже после его применения гораздо проще осмотреться по сторонам, не попасть в засаду и эвакуировать раненых.

    По словам офицера НМ ДНР, специализация оператора дронов должна развиваться «стахановскими темпами».

    Ранее в ходе спецоперации против дронов ВСУ применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801.

    Коментарии (0)
    Путин прибыл на саммит СВМДА в Астану
    Путин прибыл на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане

    13 октября 2022, 07:29

    Текст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.

    Как сообщает РИА «Новости», повестка мероприятия будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами. Отмечается, что по инициативе российской стороны к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.

    В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров.

    Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

    Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.

    Коментарии (0)
    Союзные силы пресекли попытку ВСУ провести разведку на берегу Днепра
    Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что пресечена попытка ВСУ провести разведку на берегу Днепра

    12 октября 2022, 20:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Попытку группы военнослужащих военных Украины провести разведку на берегу Днепра пресекли в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    По его словам, после раскрытия разведгруппы был открыт огонь по ней в ответ на обстрел со стороны солдат ВСУ.

    «Разведгруппа пришла, проверяя, что есть [на берегу Днепра]. Когда ее раскрыли, они открыли огонь. Наши [бойцы российских сил] открыли огонь в ответ. Несколько человек там убили, остальные уплыли», — сказал он. По словам Рогова, украинская разведгруппа высадилась на берегу с двух катеров, передает ТАСС.

    Ранее Рогов заявил, что в областном центре Запорожской области – Запорожье, временно контролируемом киевскими властями, слышны взрывы.

    Коментарии (0)
    Британия пообещала поставить Украине ракеты для комплексов NASAMS
    Times: Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS

    13 октября 2022, 03:20

    Текст: Ольга Иванова

    Британия поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщает газета Times.

    В публикации газеты Times указывается, что власти США до конца 2022 года направят на Украину два ЗРК NASAMS, также Вашингтон обещает поставить еще шесть таких комплексов со временем. В свою очередь британское правительство передаст Украине дополнительно 18 гаубиц, передает РИА «Новости».

    Согласно министру обороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу, поставка Киеву ракет для NASAMS связаны с массированными ударами ВС России по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в последние дни.

    В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».

    NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •