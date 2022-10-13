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Канцлер Германии заявил о «крестовом походе» Путина против либеральной демократии
Канцлер Германии Шольц назвал спецоперацию России «крестовым походом» Путина против либеральной демократии
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Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе саммита по прогрессивному управлению в Берлине заявил, что спецоперация России на Украине является частью «более широкого крестового похода против либеральной демократии».
По его словам, президент России Владимир Путин и его приближенные дали понять это «очень определенно», сообщает издание DW.
Напомним, 30 сентября, когда главы Донбасса, Херсонской области и Запорожья подписали договоры о вхождении в состав России, Владимир Путин произнес речь. В ней российский лидер дал оценку США, отметив, что для них важно, «чтобы все страны сдали свой суверенитет в пользу Соединенных Штатов», чтобы все государства мира оставались элементами неоколониальной системы, объектами грабежа, зависимыми от власти доллара и технологического диктата.
Также Путин тогда заявил, что диктатура Запада направлена против всех обществ, это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма. Президент сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из Нагорной проповеди.
В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
Спикер Госдумы Володин опубликовал карту российских ударов по инфраструктуре Украины
В случае если организуемые Киевом теракты продолжатся, то ответ Москвы будет еще более жестким, пригрозил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин у себя в Telegram-канале подчеркнул, что нигде в мире переговоры с террористами не ведутся, а все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены. Оказавшие сопротивление должны быть уничтожены.
Напомним, накануне заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко подтвердил, что объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области.
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Раскрыт план экстремистов по организации беспорядков в Мелитополе
Силовики сорвали план «Правого сектора» по организации беспорядков в Мелитополе
Члены экстремистской организации «Правый сектор*» планировали беспорядки в Мелитополе, организовав для этого схроны с оружием, рассказал участник организации, агент СБУ Павел Кишинец, задержанный российскими силовиками.
По его словам, некий Абакар Исаев, находящийся в федеральном розыске в России, должен был указать, где в городе находятся три гаража с оружием, которые завез туда для организации беспорядков сотрудник СБУ, передает РИА «Новости».
Силовики установили его контакты и место хранения оружия у его подельника, после чего обоих экстремистов задержали. Оба они признались в совершении преступления.
Кишинец входит в «Правый сектор*»* с декабря 2014 года. В его задачи входили порча советских памятников и выявление пророссийски настроенных граждан.
Напомним, в среду в Мелитополе произошел взрыв. Сработало СВУ, пострадавших нет.
Российские силы освободили два населенных пункта в пригороде Артемовска в ДНР
Армия России освободила поселок Опытное и село Иванград в южном пригороде Артемовска, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.
Согласно сообщению штаба, группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Опытное и Иванград, сообщает ДАН.
Эти два населенных пункта находятся к югу от оккупированного Артемовска. До войны там проживало чуть больше 2 тыс. жителей.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что подразделения ВСУ отступают в городской черте Артемовска.
Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
Президент России Владимир Путин призвал Запад компенсировать ущерб Афганистану
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Президент России Владимир Путин призвал разморозить незаконно заблокированные средства Афганистана и компенсировать этой стране ущерб, нанесенный за годы оккупации.
«Мы настоятельно призываем компенсировать нанесенный афганцам за годы оккупации ущерб и разморозить незаконно заблокированные афганские средства», – передает ТАСС заявление Путина, которое он сделал на Шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), который проходит в Астане.
По его словам, ситуация в Афганистане остается одним из острейших вызовов безопасности.
Путин заявил, что Афганистан остается одним из острейших вызовов безопасности в рамках региона. Он подчеркнул, что после более 20 лет военного присутствия США и НАТО и провала их политики Афганистан оказался не способен без помощи решать связанные с террористическими угрозами проблемы, передает РИА «Новости».
Ранее в четверг Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
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Российские десантники уничтожили четыре танка, пять БМП и более 20 боевиков ВСУ в Херсонской области
Минобороны России показало кадры уничтожения бронетехники и боевиков ВСУ, пытавшихся атаковать позиции российских подразделений в Херсонской области.
По сообщению в Telegram-канале Минобороны, националисты на БМП и танках атаковали позиции российских ВДВ, чтобы провести разведку и прорвать оборону. Нападающих обнаружили с беспилотника, а расчеты ПТРК «Штурм-С» и «Корнет» российских десантников приступили к уничтожению противника.
В результате украинской атаки были уничтожены пять БМП, четыре танка и более 20 человек. Бежавшие после безуспешной атаки украинцы побросали на поле боя своих убитых и раненых.
Напомним, 10 октября подразделения ВДВ с помощью беспилотника обнаружили колонну бронетехники ВСУ и нанесли удар артиллерией и ПТРК, уничтожив шесть танков и иностранную технику.
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Певица Цыганова выпустила клип о ЧВК «Вагнер»
Российская певица Виктория Цыганова выпустила трек и клип о ЧВК «Вагнер».
В новой песне исполнительница спела о бойцах ЧВК «Вагнер», а в клипе проводится аналогия между современными бойцами и воинами из прошлого.
«Так давай же, Вагнер, играй, оркестрантов своих поднимай. Поднимай легким взмахом смычка наша русская ЧВК», – спела певица.
«Это безумно воодушевляет! Спасибо огромное за эту песню и за сам клип», «Работайте, братья! Работай, Вика!», «певице спасибо за поддержку воинов», такие комментарии оставили пользователи под видео.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что многие российские актеры, музыканты и спортсмены поддержали усилия России по демилитаризации Украины, среди которых и Виктория Цыганова.
Путин передал звезду Героя России дочери погибшей в Донбассе Ольги Качуры
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Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с Еленой Карабет, дочерью Ольги Качуры (позывной Корса), которая была посмертно удостоена звания Героя России, и передал ей награду.
Путин передал награду дочери Корсы и сказал, что она была абсолютно мужественным, знаковым человеком для Донецкой республики. По словам президента России, Качуру очень многие уважали и любили, передает РИА «Новости».
Ольга Качура находилась у истоков создания Народной милиции ДНР в 2014 году. Командовала дивизионом «Град» в Горловке, воевала в Иловайске, Авдеевке и Дебальцево. Погибла 3 августа под огнем артиллерии.
С воинскими почестями 4 августа была похоронена на Аллее Героев кладбища «Донецкое море».
В тот же день президент Владимир Путин присвоил ей звание Героя России.
Напомним, 25 августа в Новокузнецке заложили памятный камень на месте строительства Площади защитников Донбасса, основой композиции который решено сделать памятник Герою России и Донбасса Ольге Качуре.
Минобороны: При отражении атак ВСУ на трех направлениях уничтожено свыше 220 украинских военнослужащих
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За минувшие сутки ВСУ совершили атаки на Краснолиманском, Купянском, Николаево-Криворожском направлениях, но благодаря успешным действиям российских сил все они были отражены, уничтожено более 220 украинских военнослужащих, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Противник в составе двух ротных тактических групп пытался на Купянском направлении атаковать Котляровку и Орлянку в Харьковской области. Однако все атаки были отражены. В итоге потери ВСУ составили более 50 военнослужащих, а также три танка, четыре боевые машины пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Также подразделения ВСУ предприняли новую попытку форсирования реки Жеребец на Краснолиманском направлении, для этого они привлекли силы двух батальонных тактических групп. Целью ставилось овладение населенными пунктами Стельмаховка и Розовка Луганской народной республики (ЛНР). Но ответным огнем противник был рассеян на подступах к реке и был вынужден отступить. В результате ликвидированы 60 украинских военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, сообщил Конашенков.
Подразделения ВСУ пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении силами двух батальонных тактических групп в районах населенных пунктов Костромка, Пятихатки и Правдино Херсонской области. В результате отражения атак ликвидированы более 110 украинских военнослужащих.
За минувшие сутки ударами оперативно-тактической и армейской авиации поражены четыре пункта управления и 52 артиллерийских подразделения в 164 районах. Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районе Васюковки Донецкой народной республики (ДНР), Гуляйполе и Новопавловка Запорожской области, а также Солончаки Николаевской области. Рядом с населенным пунктом Червоный Запорожец Днепропетровской области авиацией ВКС России сбит украинский МиГ-29, а рядом с Порскалевкой Полтавской области – Су-27 ВСУ, перечислили в Минобороны.
Уничтожены 12 беспилотников в районах Новогригоровки, Ивановки, Новолуганского, Старомлиновки в ДНР, Владимировки в ЛНР, Кисилевки, Таврийского и Чайкино в Херсонской области.
Перехвачены 16 снарядов американских систем HIMARS и украинских «Ольха» в районах населенных пунктов Троицкое ЛНР, Корсунка, Каховка, Чернобаевка, Антоновка Херсонской области. А в районах населенных пунктов Гусельское ДНР и Новая Каховка Херсонской области сбиты десять американских противорадиолокационных ракет HARM, отчитались в Минобороны.
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Захарова отреагировала на признание Кулебы о совершении терактов в Крыму и Белгороде
Спикер российского МИД Мария Захарова прокомментировала признание Кулебы в совершении терактов в Крыму и Белгороде
Честное признание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о совершении киевским режимом терактов в Крыму и Белгороде расходится с показаниями президента Украины Владимира Зеленского, который «клялся в интервью Би-би-си, что превентивные меры – о санкциях», выразила мнение представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, которые приводятся в ее Telеgram-канале, главный дипломат «от слова портфель» Зеленского выходит и признается в терроризме, отмечая, что сделали это так называемые мы – то есть не силовики или отдельные диверсанты, а государство, режим.
Как уточняется в Telegram-канал телеканала «Звезда», Кулеба рассказал об этом в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Блогеры связались с дипломатом от имени экс-посла США в России Майкла Макфола.
Глава МИД Украины заявил, что по полуострову удары наносятся для того, чтобы нанести ущерб боеспособности армии России, передает РИА «Новости».
Онн подчеркнул, что Крым – это «источник боеприпасов» для армии России и авиабаза для самолетов, с которых наносятся удары.
«Соответственно, уничтожение баз, складов, боеприпасов и авиации в Крыму имеет прямой эффект на боеготовность, боеспособность России на материковой территории Украины», – заявил Кулеба.
В четверг ВСУ обстреляли Белгород, работает ПВО. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в жилом многоквартирном доме по улице Губкина есть разрушения.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека.
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Путин предложил Эрдогану создать газовый хаб в Турции для поставок в Европу
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В Турции можно создать газовый хаб для поставок газа в третьи страны, в том числе в европейские, если они в этом заинтересованы, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Глава государства сообщил, что после консультаций с министром энергетики Турции, руководителем компании Botas была достигнута договоренность с Газпромом. Путин предложил рассмотреть строительство газопроводной системы и создания в Турции газового хаба для продаж топлива в другие страны, прежде всего, в Европу, если будет интерес с их стороны, передает «Интерфакс».
Президент отметил, что это была бы площадка не только для поставок, но и для определения цен.
Путин добавил, что это дало бы возможность регулировать «заоблачные цены» на нормальном рыночном уровне и без политической окраски.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вопросе строительства газового хаба в Турции и анализировала, что именно может Россия может предложить Турции и какие существуют риски.
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Оператор беспилотников рассказал о коптерных таранах в ходе спецоперации
Командир НМ ДНР Тарик: Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии
Борьба с коптерами в рамках спецоперации ведется как при помощи «дронобойных ружей», так и с использованием тарана, рассказал командир группы обучения операторов БПЛА 9-го полка Народной милиции ДНР с позывным Тарик.
Тарик рассказал, что знает про несколько случаев удачных таранов, но в основном для борьбы с украинскими дронами используются так называемые дронобойки, которых, по словам командира, в ходе спецоперации не хватает. Тарик рассказал о случаях, когда операторы БПЛА шли на таран, сохраняя при этом свой аппарат и сбивая беспилотник противника. Для этого, по словам офицера, необходима определенная траектория, передает РИА «Новости».
По его словам, операторов коптеров не учат приемам воздушного тарана, потому что в ходе учений будет слишком большой расход беспилотников.
Обучение коптерщиков приемам воздушного тарана пока не ведется, так как при практических занятиях это будет сопряжено с высоким расходом учебных БПЛА.
Он пояснил, что в бою должна создаться определенная ситуация, «когда ты ее (машину противника) заметил, скорость, угол атаки... Ну и это такой уже размен идет. Раз на раз», – подчеркнул Тарик.
Коптер существенно повышает эффективность любого подразделения в современной армии, отметил он.
Тарик рассказал, что, по его мнению, оператор коптера должен быть в каждом взводе. Свои аппараты должны быть у танкистов, у минометчиков, у разведки, даже у медиков, потому что даже после его применения гораздо проще осмотреться по сторонам, не попасть в засаду и эвакуировать раненых.
По словам офицера НМ ДНР, специализация оператора дронов должна развиваться «стахановскими темпами».
Ранее в ходе спецоперации против дронов ВСУ применили новейшее российское «ружье» РЭБ ЛПД-801.
Путин прибыл на саммит СВМДА в Астану
Путин прибыл на саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане
Президент России Владимир Путин прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
Как сообщает РИА «Новости», повестка мероприятия будет выстраиваться вокруг вопросов постпандемийного восстановления региона, обеспечения его устойчивого развития, борьбы с новыми вызовами. Отмечается, что по инициативе российской стороны к саммиту также было подготовлено заявление лидеров стран по вопросам обеспечения безопасности в сфере информационно-коммуникационных технологий.
В состав СВМДА входят 27 стран, ряд наблюдателей и партнеров.
Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
Ранее сообщалось, что президент Турции Тайип Эрдоган в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Астане намерен обсудить перспективы турецкого посредничества по Украине.
Союзные силы пресекли попытку ВСУ провести разведку на берегу Днепра
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов заявил, что пресечена попытка ВСУ провести разведку на берегу Днепра
Попытку группы военнослужащих военных Украины провести разведку на берегу Днепра пресекли в Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, после раскрытия разведгруппы был открыт огонь по ней в ответ на обстрел со стороны солдат ВСУ.
«Разведгруппа пришла, проверяя, что есть [на берегу Днепра]. Когда ее раскрыли, они открыли огонь. Наши [бойцы российских сил] открыли огонь в ответ. Несколько человек там убили, остальные уплыли», — сказал он. По словам Рогова, украинская разведгруппа высадилась на берегу с двух катеров, передает ТАСС.
Ранее Рогов заявил, что в областном центре Запорожской области – Запорожье, временно контролируемом киевскими властями, слышны взрывы.
Британия пообещала поставить Украине ракеты для комплексов NASAMS
Times: Британия поставит Украине ракеты средней дальности для американских ЗРК NASAMS
Британия поставит Украине ракеты средней дальности AIM-120 для американских зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщает газета Times.
В публикации газеты Times указывается, что власти США до конца 2022 года направят на Украину два ЗРК NASAMS, также Вашингтон обещает поставить еще шесть таких комплексов со временем. В свою очередь британское правительство передаст Украине дополнительно 18 гаубиц, передает РИА «Новости».
Согласно министру обороны Соединенного Королевства Бену Уоллесу, поставка Киеву ракет для NASAMS связаны с массированными ударами ВС России по объектам энергетики, военного управления и связи Украины в последние дни.
В августе Пентагон заключил контракт с американским оборонным конгломератом Raytheon Technologies на сумму 182 млн долларов на закупку зенитных ракетных комплексов NASAMS для Украины. Замглавы Пентагона Колин Каль заявлял при этом, что Украина получит NASAMS «в следующие несколько месяцев».
NASAMS – передвижной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах, система ПВО малого и среднего радиуса действия.
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