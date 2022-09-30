Путин: Диктатура Запада приобретает черты сатанизма

Диктатура Запада направлена против всех обществ, это полное отрицание человека, веры и ценностей, которое приобретает черты сатанизма, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий.

«Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем, такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии наоборот – откровенного сатанизма», – передает ТАСС слова Путина.

Также президент сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из Нагорной проповеди.

«В Нагорной проповеди Иисус Христос, обличая лжепророков, говорит: «По плодам их узнаете их». И эти ядовитые плоды уже, очевидно, люди, не только в нашей стране, во всех странах, в том числе и для многих людей на Западе», – отметил Путин.

Напомним, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Президент РФ Владимир Путин заверил, что поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Вхождение Донецкой народной республики (ДНР) в состав Российской Федерации на правах субъекта на референдуме поддержали 99,23% избирателей. Возвращение Луганской народной республики (ЛНР) в состав России поддержали 98,42% избирателей. Интеграцию Херсонской области в состав России поддержали 87,05% голосовавших жителей региона. Вхождение Запорожской области в состав Российской Федерации поддержали 93,11% избирателей. Власти Запорожской области объявили об отделении региона от Украины.