Начались переговоры Путина и Эрдогана

Ходаковский назвал главное оружие солдата

Командир бригады «Восток» ДНР Ходаковский назвал лопату главным оружием солдата против смерти

Никогда нельзя пренебрегать возможностью вырыть себе лопатой укрытие, поскольку 70% потерь происходит от осколков, летящих вверх и вдоль земли, рассказал командир бригады «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский.

В своем Telegram-канале Ходаковский написал, что самое главное оружие солдата против смерти – лопата. А поэтому именно ее нужно первой приводить «к нормальному бою, проверив, как черенок прикреплен к рабочей части и насколько и то, и другое работоспособно».

По его словам, 70% потерь происходит не от прямого попадания пули, а от осколков, летящих вверх и вдоль земли, и если солдат ниже уровня почвы – они летят не в него. «Поэтому никогда не обманывайтесь тишиной и не пренебрегайте возможностью вырыть себе укрытие – так говорил я сегодня российским добровольцам, прибывшим к нам добывать вместе с нами победу, и так советую всем, кого эта участь ждет в ближайшей перспективе», – добавил Ходаковский.

В понедельник врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что союзные силы продвинулись вперед на Угледарском и Марьинском направлениях, продолжаются бои на Бахмутовском направлении.

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