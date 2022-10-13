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Эрдоган призвал к «справедливому завершению войны» между Россией и Украиной
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о вере в справедливое завершение конфликта на Украине
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Турция выступает за справедливое завершение российско-украинского конфликта и верит в наличие дипломатических рычагов урегулирования вопреки всем сложностям на местах, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
По информации агентства Anadolu, турецкий лидер призвал продолжить диалог с тем, чтобы «достичь незамедлительного прекращения кровопролития» на территории конфликта, передает ТАСС.
По мнению Эрдогана, глобальная архитектура безопасности должна создаваться на основе более справедливого устройства. По его словам, человечество переживает период, когда баланс сил изменился, а цепочки поставок были разорваны. Также он добавил, что мир сталкивается с серьезными испытаниями во многих областях, от экономики до продовольственной безопасности, от энергетики до международных отношений.
Глава государства прибыл на шестой саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в саммите «Россия – Центральная Азия». Также у главы государства запланирован ряд двусторонних и трехсторонних встреч, в том числе с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
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В Кремле посоветовали Зеленскому не произносить одну фразу
Помощник президента России Ушаков дал совет Зеленскому
Помощник российского лидера Юрий Ушаков, комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров, сказал фразу «никогда не говори никогда».
«Всем известны высказывания Зеленского, что он не будет вести переговоры с Путиным. В этой связи я просто вспомню известную фразу: никогда не говори никогда», – передает ТАСС слова Ушакова.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Медведев впервые назвал Америку «Пиндостаном»
Зампред СБ России Медведев раскритиковал призыв экс-главы ЦРУ Панетты использовать все военные средства против России
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Экс-глава ЦРУ и министр обороны США Леон Панетта «несет пургу», когда призывает Вашингтон использовать все военные силы, чтобы не дать России навредить Украине, заявил зампред СБ России Дмитрий Медведев. При этом он впервые назвал Соединенные Штаты Америки Пиндостаном.
Он напомнил, что Пентагон подарил в этом году Украине оружия почти на 17 млрд долларов. При этом Медведев поинтересовался, знают ли в США точное место, где находится Украина.
«А в Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший», – написал Медведев в своем Telegram.
Медведев рассказал, что Панетта заявил, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России, чтобы гарантировать, что РФ не сможет угрожать Украине.
«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года», – заключил зампред СБ.
Ранее Медведев заявил, что поставки Украине нового вооружения приведут к эскалации конфликта на Украине вплоть до необратимых последствий.
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Минфин США назвал предельную цену на российскую нефть
Министр финансов США Йеллен предложила ввести предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель
Западу необходимо установить предельную цену на российскую нефть на отметке в районе 60 с чем-то долларов за баррель, заявила глава Минфина США Джанет Йеллен, выступая на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка.
По ее словам, США знают, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене «в районе 60 с чем-то долларов за баррель». Поэтому, отметила Йеллен, цена Запада в этих пределах была бы достаточной, чтобы считать, что Россия может с прибылью добывать и продавать нефть, передает ТАСС.
Стоит отметить, что на данный момент цена колеблется между 80 и 100 долларами.
Ранее сообщалось, что восьмой пакет санкций против России включает в себя потолок цен на нефть.
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Сенатор Климов: Организатор теракта на Крымском мосту глава ГУР МО Украины Буданов должен быть ликвидирован
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Тот факт, что оружие для совершения теракта на Крымском мосту было отправлено из порта Одессы, является грубейшим нарушением «зерновой сделки», а глава ГУР МО Украины Буданов после организации такого теракта должен быть ликвидирован. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов, комментируя подробности организации теракта, опубликованные ФСБ.
«Сенаторы не принимают решений о том, какое наказание должны понести виновные в преступлениях. Но мое личное мнение, что не только глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, но и другие лица, принимающие преступные решения, должны быть ликвидированы. Повторюсь, это мое личное мнение. Лучшим исходом для этих людей будет попадание живыми в наш следственный изолятор», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«Также необходимо установить, каким образом грузовик с взрывчаткой сперва прошел КПП «Верхний Ларс», а затем прошел досмотр перед въездом на Крымский мост. Это была халатность или коррупция? Вопросов крайне много, но сейчас необходимо придерживаться определенного порядка расследования и не делать поспешных заявлений», – отметил Климов.
«Вместе с тем мы видим грубейшее нарушение «зерновой сделки». Тот факт, что из Одессы вышел груз военного назначения, направленный против Российской Федерации, это очевидное нарушение соглашения», – заявил он.
«Вместе с тем нарушением «зерновой сделки» также является то, что большая часть зерна с Украины направляется не в бедные страны, а в богатые. Также Запад не разблокировал наши возможности по транспортировке зерна, хотя мы об этом договаривались. Поэтому я не вижу ни одного основания для продления сделки», – убежден собеседник.
Ранее в Федеральной службе безопасности России сообщили, что теракт на Крымском мосту организовал руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов. Кроме того, ФСБ задержала восьмерых соучастников подготовки теракта, в том числе пятерых граждан России.
В сообщении говорится, что взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22 тыс. 770 килограммов. В начале августа груз был отправлен из морского порта Одессы в болгарский Русе.
В Россию взрывное устройство попало на грузинском грузовом автомобиле DAF 4 октября через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс», а 6 октября груз был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.
По данным ФСБ, контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками осуществлял сотрудник ГУР МОУ, представлявшийся «Иваном Ивановичем», использовавший для координации как виртуальный анонимный номер, купленный в интернете, так и зарегистрированный на гражданина Украины жителя города Кременчуга Андрейченко Сергея Владимировича.
Напомним, в результате теракта на Крымском мосту погибли четыре человека. Кроме того, ФСБ предотвратила готовившийся Украиной теракт в Московском регионе и на транспортном терминале в Брянске.
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Новак объяснил происшествие на нефтепроводе «Дружба»
Вице-премьер Новак: Технологическая неисправность на польском участке «Дружбы» предположительно устранена
Технологическая неисправность произошла на польском участке нефтепровода «Дружба», но она вроде бы уже устранена, сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели.
По его словам, на нефтепроводе случилась некая технологическая неисправность, которая, по словам вице-премьера, «вроде бы уже восстановлена», передает ТАСС.
Новак не стал комментировать возможность диверсии на польском участке «Дружбы», заявив, что заключение должны дать специалисты после исследования нефтепровода.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию. При этом глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не нашел причин для предположений о том, что утечка была саботажем.
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Пентагон заявил о планах создать интегрированную ПВО Украины
В Пентагоне заявили, что США добиваются создания Западом интегрированной ПВО Украины
США добиваются того, чтобы страны Запада сообща выстроили интегрированную систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, передав Киеву необходимые комплексы различной дальности, сообщил председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По его словам, Украина просит интегрированную систему ПВО, которая не контролирует все воздушное пространство над Украиной, однако предназначена для обороны приоритетных целей, передает ТАСС.
Рассматриваются различные варианты передачи Киеву средств ПВО/ПРО малой, средней и большой дальности.
«Комбинация всех этих [комплексов] позволит закрыть воздушное пространство [Украины] российским летательным аппаратам <...>», – добавил Милли.
Ранее сообщалось, что американские власти планируют предоставить Украине первые два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS в самом ближайшем будущем.
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В военкомате Нижнего Тагила предотвращен теракт
ФСБ сообщила, что по делу о подготовке теракта в Нижнем Тагиле задержали выходца с Украины
По факту попытки совершения теракта в одном из военкоматов Нижнего Тагила задержан выходец с Украины, сообщила УФСБ по Свердловской области.
Задержанный – 59-летний местный житель, гражданин России, мужчина прибыл Свердловскую область с Украины в 2014 году, злоумышленник заключен под стражу, передает РИА «Новости».
По месту жительства у задержанного изъяли компоненты для изготовления «самодельного взрывного и зажигательного устройства».
Ранее ФСБ пресекла подготовку украинскими спецслужбами теракта в Московском регионе, задержан гражданин Украины 1972 года рождения.
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Названы отказавшиеся голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН страны
Иран, Азербайджан, Венесуэла и еще семь стран отказались голосовать по антироссийской резолюции в ГА ООН
В голосовании по антироссийской резолюции в ГА ООН, которая не признает референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, не стали принимать участие десять стран, среди них Иран, Азербайджан, Венесуэла.
Согласно результатам, отказались голосовать представители Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Венесуэлы, Камеруна, Буркина Фасо, Джибути, Сальвадора, Экваториальной Гвинеи, Сан-Томе и Принсипи, сообщает РИА «Новости».
Воздержались от голосования Китай, Индия, ЮАР, ЦАР, Куба, Алжир, Армения, Таджикистан, Эритрея, Эфиопия, Узбекистан, Пакистан, Боливия и другие страны.
Как подчеркнул у себя в Telegram-канале первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, все они не поддались на давление многих влиятельных и населенных стран.
«За это им огромное спасибо! Особенно же следует поблагодарить Белоруссию, Сирию, Никарагуа и КНДР, не побоявшихся проголосовать против него», – написал он.
Дипломат указал на то, что из выступлений очень многих государств на спецсессии можно было сделать вывод, что они как минимум воздержатся, а «оголтело за проект, по сути, выступал только западный лагерь».
Как заметил дипломат, он стал свидетелем торжества в ГА ООН «демократии под дулом пистолета».
Напомним, ГА ООН приняла антироссийскую резолюцию, не признающую референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
За резолюцию голосовали 143 страны, против – пять, воздержались 35 стран. Против голосовали Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Никарагуа.
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Власти Польши: Повреждение нефтепровода «Дружба» было случайным
Власти Польши назвали утечку на нефтепроводе «Дружба» случайностью
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Глава энергетической инфраструктуры Польши Матеуш Бергер не увидел оснований для предположений о том, что утечка на нефтепроводе «Дружба» была саботажем. Он заявил, что повреждение было «случайным».
В данном случае можно «говорить о случайных повреждениях», приводит слова польского чиновника «Коммерсант» со ссылкой на Reuters.
В свою очередь представитель пожарной команды Кароль Кержковски заявил телерадиокомпании TVP Info, что сейчас необходимо откачать жидкость, найти утечку и остановить ее. Когда давление снизится, утечка прекратится и позволит нам добраться до нее, пояснил он. Причины утечки устанавливать преждевременно, добавил он.
Между тем вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что Польша продолжает получать нефть из России по трубопроводу «Дружба». Он также сказал, что польская PERN уведомила Россию об утечке на нефтепроводе. Андронов уточнил, что утечка произошла ближе к границе с Германией, передает ТАСС.
Со своей стороны заместитель министра климата и окружающей среды Польши Адам Гуиборге-Четвертыньский заявил, что причины утечки нефти из нефтепровода «Дружба» пока неизвестны. Возможность диверсии он комментировать не стал. Все службы работают, включая спасателей и службы безопасности, причины анализируют, передает РИА «Новости» его слова.
Ранее польский оператор PERN сообщил о разгерметизации одной из двух ниток нефтепровода «Дружба», ведущего в Германию.
Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Президент Путин отказался поставлять энергоресурсы Западу в убыток
Российский лидер Владимир Путин заверил, что Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, поставляя энергоресурсы странам по установленным ими ценам.
По его словам, таким образом страна за свой счет не начнет оплачивать чужое благополучие, передает РИА «Новости».
Также президент отметил, что адресует это послание тем, кто вместо делового партнерства и рыночных механизмов предпочитает уловки и шантаж.
Ранее президент России Владимир Путин назвал ЧП на «Северных потоках» актом международного терроризма.
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Депутат Гурулев рассказал о крупном заказе на модернизацию танков Т-62 для армии
Депутат Гурулев: Завод в Забайкалье получил крупный заказ на модернизацию танков Т-62
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Депутат Госдумы Андрей Гурулев рассказал о визите на 103-й бронетанковый ремонтный завод в поселке Атамановка Читинского района Забайкальского края. По его словам, завод полностью обеспечен заказами на ближайшие три года.
Заказы, по словам Гурулева, еще «надо переварить». «Сделать 800 танков за это время – крайне крупный заказ, не считая остального», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Гурулев рассказал, что предприятие работает в две смены, готово работать в три, «в этом надо помочь». Он отметил, что по-другому пока и не получится, работы много. Депутат констатировал, что мобилизована вся промышленность, потому что завод не может работать один – нужны поставщики, комплектующие запасных частей, «это со всей России идет».
Танки не просто ремонтируются, а модернизируются, отметил депутат. Так, по его словам, танки Т-62 будут оснащаться современными тепловизорами, ночными прицелами, будет капитально усиливаться защита, навесная броня, защита против «джавелинов», кормовая защита от гранатометов. С модернизированной машиной можно будет достойно себя проявлять на поле боя, «потому что воевать нам еще долго», пишет Гурулев.
«Для меня это вообще родное место, потому что я тут малым еще бывал постоянно, когда отец был замкомандира Брежневского полка по вооружению. Тогда завод работал постоянно, в то время знаменитый Константин Проскуряков был директором. Поэтому вдвойне приятно, что много заказов, идет обновление производственной базы, закупаются новые станки, хотя вполне нормально функционируют и станки производства 30-х годов. Я думаю, у завода не просто хорошая перспектива, это один из локомотивов промышленности Забайкальского края на ближайшие 10-20 лет», – подчеркнул парламентарий.
Кроме того, депутат нижней палаты российского парламента встретился с сотрудниками завода. «Недолго пообщались, нет смысла сильно людей от дела отвлекать. Отрадно, что люди работают, много молодежи, а это дорогого стоит. Зарплаты тоже тут платят вполне достойные», – отметил он.
Гурулев отметил, что в плане работы подобных предприятий президентом решения приняты все, правительством тоже. На заводе нет вообще, в принципе, проблемы финансового характера, все необходимое для производства на заводе есть, подчеркнул он. Результатом станет нормальное обеспечение наших воинов на поле боя, заключил депутат.
Ранее в госкорпорации «Ростех» сообщили, что новая партия истребителей Су-57 поступит в Воздушно-космические силы в ближайшее время, темпы их производства будут увеличены.
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В Киевской области прозвучали взрывы
В Киевской области Украины прогремела серия взрывов в результате удара дронов-камикадзе, сообщил председатель региональной военной администрации Алексей Кулеба.
В своем Telegram-канале он написал, что зафиксированы удары по одной из общин области. Предварительно это была атака дронов-камикадзе. Кулеба призвал местных жителей оставаться в укрытиях, пока объявлена воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
Минобороны Тайваня отказалось от закупки Tesla после заявления Маска
Минобороны Тайваня решило не покупать Tesla после предложения Маска сделать его административным районом Китая
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Министерство обороны Тайваня больше не будет покупать автомобили Tesla после того, как основатель компании Илон Маск предложил сделать из острова особый административный район КНР, сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на представителей ведомства.
Как сообщает ЦИА Тайваня, замглавы департамента материально-технического обеспечения МО Сюй Цзиньтэн рассказал, что Минобороны купило семь автомобилей Tesla для служебного пользования в соответствии с политикой по защите окружающей среды, но теперь у ведомства больше таких планов нет.
Ряд законодателей опасаются, что что видеозаписи с камер, записи разговоров в машине, сделанные на военных объектах, и другие собираемые Tesla данные могут быть украдены, передает РИА «Новости». На это Сюй Цзиньтэн ответил, что Минобороны изначально знало, что данные будут отправляться в штаб-квартиру компании Маска, поэтому отключило эти функции.
Глава Минобороны Тайваня Цю Гочжэн заявил, что в этом вопросе ведомство будет следовать политике администрации острова, но пока эти автомобили покупаться не будут.
Ранее американский предприниматель Илон Маск в интервью британской газете Financial Times предложил сделать из острова особый административный район КНР по подобию Гонконга.
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В Киевской области заявили о российских ударах по объектам инфраструктуры
Объекты критической инфраструктуры подверглись ударам в Киевской области, заявил замруководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.
Как уточнил украинский чиновник в своем Telegram-канале, удары в Киевской области шли от дронов-камикадзе.
Ранее председатель Киевской областной администрации Алексей Кулеба заявил, что в регионе прогремела серия взрывов.
Накануне сообщалось, что звуки взрывов слышны в Винницкой области на Украине, в регионе объявили воздушную тревогу.
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Эксперт: Япония впервые провела стрельбы из HIMARS у российских границ
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Испытания HIMARS у российских границ предвещают появление открытой угрозы со стороны Японии. Отношения наших стран теперь очень напряженные. Это не может не вызывать озабоченности. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД бывший посол России в Токио Александр Панов, комментируя американо-японские учебные стрельбы из установок HIMARS.
«Токио ранее проводил подобные стрельбы из таких РСЗО, но только в других регионах, вдали от наших границ. В ответ на российские маневры вблизи своих границ Япония раньше только выражала устный протест, а сейчас ее поведение изменилось, как мы видим», – считает бывший посол России в Токио, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
«Как известно, Страна восходящего солнца сейчас полностью разделяет внешнеполитические ориентиры США. Несколько месяцев назад премьер-министр Японии Фумио Кисида заявлял, что новой Украиной завтра может стать Восточная Азия. Поэтому прошедшие стрельбы стоит рассматривать как сигнал Москве – японцы готовятся к различным вариантам развития событий. Думаю, в ближайшее время следует ожидать новых подобных тренировок, они будут усиливаться», – полагает Панов.
«В последнее время в этом регионе вообще участились активные военные учения – со всех сторон. Российские учения проходили на Южных Курилах с активными стрельбами, на что японцы выражали протест. Затем Россия провела общие учения с Китаем, в ходе которых наши военные корабли обогнули почти всю территорию Японии. Японцы в ответ тоже провели морские учения», – перечислил собеседник.
В начале недели агентство Киодо сообщило, что наземные силы самообороны Японии и ВМС США провели на острове Хоккайдо совместные учения, на которых были задействованы реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Незадолго до этого военные двух стран также провели маневры в Японском море.
МИД России в среду выразил по этому поводу протест. «Посольству Японии был заявлен решительный протест в связи с испытанием 10 октября реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS Силами самообороны Японии в рамках совместных с США военных учений на полигоне Яусубэцу (Хоккайдо), расположенном в прямой близости от российских границ», – сообщил МИД.
Как отмечает РИА Новости, при создании тренировочной площадки, на которой состоялись стрельбы, в Токио ранее говорили об отсутствии планов использовать ее для испытания дальнобойных РСЗО. Кроме того, тот факт, что местные СМИ связали эти маневры с «российской агрессией на Украине», вызывает недоумение, подчеркнули на Смоленской площади.
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